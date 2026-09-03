Valeriu Iftime a reacționat după transferurile anunțate de Gigi Becali la FCSB: „Cum să se numească în afară de prostie?”

Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica au semnat cu FCSB.

Mutările vin după ce roș-albaștrii au părăsit Conference League după umilințele cu Auda și au suferit două înfrângeri consecutive în Superliga.

„Putem să discutăm de opulență, aroganță, trufie, cum pot să se numească în afară de prostie? Dar eu nu am ce să vorbesc, la capitolul ăsta sunt pe primul loc. Suntem opulenți, aroganți, dar, de fapt, suntem proști. Nu facem fotbal de 20 de ani, tot încercăm să construim ceva.

Domnul Becali este în filmul dumnealui, îi distrugi pe toți, dar pe FCSB o bate UTA (scor 1-3) și pe mine mă bate în minutul 93 (3-2 cu FC Botoșani).

Nu merge așa, dacă vrei să faci din FCSB echipă europeană, nu pleacă nimeni de acolo, nu pleacă Bîrligea, nu pleacă Tănase, fotbalist de fotbalist. Ei au nevoie de antrenor acolo. Să dea Dumnezeu să-i iasă, dar eu nu cred deloc că se trezește ursul și ne mănâncă pe toți. Acum mi se pare că ursul nici dinți nu are, săracul”, a declarat Iftime, potrivit sptfm.ro.

Muhar vine liber de contract la FCSB, după despărțirea de CFR Cluj, în timp ce gruparea din Gruia va primi o sumă de transfer pentru Korenica. Drăguș s-a despărțit joi de Trabzonspor și are drum liber spre gruparea bucureșteană.