Valizele cu bani cash care au salvat America

Este ora 8:00 dimineața și mii de oameni formează cozi uriașe în fața birourilor Trust Company of America. Unii stau acolo de la ora 6:00. Așteaptă să se deschidă ușile și să poată intra pentru a-și recupera banii. Panica este în toi și un tsunami de retrageri se pregătește să înceapă.

În octombrie 1907 , în urma prăbușirii Knickerbocker Trust Company, deponenții panicați își retrag banii în masă din bănci. Președintele Trust Company, Oakley Thorne, încearcă să convingă mulțimea că firma sa nu are probleme. În zadar. Toată lumea vrea să își recupereze banii.

Thorne imploră sprijin

La ora 12:00, Thorne decide să meargă la biroul lui J.P. Morgan, cel mai puternic bancher al vremii. Îi explică situația și îl imploră să-i dea 2,5 milioane de dolari, scrie Naftemporiki.

„Mi-am tocit pantalonii în genunchi, implorându-l să-mi dea banii”, își amintește el

Morgan, care se întâlnise deja cu secretarul Trezoreriei, George Cortaliu, încă din zori, ura instabilitatea. Știa că aceasta putea dăuna sistemului financiar și economiei în ansamblu.

Dar detesta și societățile fiduciare. Credea că erau prea lacome. Așa că, înainte de a răspunde, a cerut bilanțul trustului și o listă cu garanții. Două ore mai târziu, a spus da. Și până la ora 15:00, banii – 2,5 milioane de dolari în valize – părăseau propria sa bancă și se îndreptau spre Trust Company.

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Intervenția sa nu s-a oprit aici. A avut contact cu alți câțiva bancheri, încercând să le explice ce se întâmplase și să-i convingă că era în interesul tuturor să strângă fonduri și să sprijine toate instituțiile de credit care erau „atacate” pentru a opri sângerarea.

Întâlnirea de vineri

Două zile mai târziu, vineri, din proprie inițiativă, cei mai importanți bancheri ai țării s-au întâlnit în biroul său. Opt instituții de credit se prăbușiseră deja, iar lichidările de la bursă atinseseră proporții incontrolabile.

Wall Street era gata să cedeze. Fondatorul JPMorgan a dat ordin să transmită pieței că orice speculator care ar continua să provoace creșterea prețurilor acțiunilor se va prăbuși. De asemenea, s-a asigurat că i-a contactat pe liderii diferitelor religii pentru a le cere să-i liniștească pe cetățeni în predicile lor din weekend. Scopul era de a pune o frână lichidării acțiunilor și, mai presus de toate, lichidării depozitelor din bănci.

La acea vreme, SUA nu aveau încă o bancă centrală care să intervină pentru a sprijini piața. Și era de neconceput ca guvernul să facă o astfel de mișcare. Așadar, băncile însele au fost nevoite să acționeze pentru a preveni prăbușirea Wall Street-ului. Valizele cu bani s-au înmulțit. Alte 35 de milioane de dolari au fost colectate. Acesta a fost primul pas decisiv pentru a opri panica.