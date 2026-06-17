Valul de caniculă din iunie: Europa, cuprinsă de fenomenul „nopților super-tropicale”. Ce temperaturi vor fi în România

Un val de căldură va afecta numeroase țări din Europa începând cu 17 iunie. Hartă realizată la Ankara, Turcia, pe 16 iunie 2026. FOTO: Bedirhan Demirel / AFP / Profimedia

Experții avertizează asupra pericolului reprezentat de fenomenul „nopților tropicale”.

Temperaturile toride revin treptat în Europa, la doar câteva săptămâni după ce un val de căldură, soldat cu decese, a cuprins continentul, scrie miercuri Euronews.

Agenția meteorologică a Spaniei, AEMET, a emis deja o avertizare meteorologică de cod galben pentru mai multe regiuni ale țării, din cauza unei „creșteri semnificative” a temperaturilor, în timp ce în nord-est a fost emisă o avertizare de cod portocaliu pentru ploi puternice și furtuni.

Meteorologii prevăd că orașele Sevilla, Zaragoza și Córdoba vor fi cele mai afectate, temperaturile urmând să se apropie de 40 de grade Celsius până săptămâna viitoare. Se așteaptă, de asemenea, nopți tropicale, în care temperatura nu va scădea sub 20 de grade Celsius pe parcursul unei perioade de 24 de ore, ceea ce nu va oferi localnicilor prea multă ușurare.

Franța – care a înregistrat numeroase decese în timpul valului de căldură fără precedent de luna trecută – se pregătește pentru temperaturi maxime prognozate de 39 de grade Celsius în sud-vest și în regiunea Bordeaux.

În Portugalia, temperaturile vor crește începând de sâmbătă, 20 iunie, și vor rămâne probabil foarte ridicate săptămâna viitoare, putând atinge 40 de grade Celsius sau mai mult în unele regiuni, potrivit meteorologului Maria João Frada.

„Vorbim deja despre temperaturi cuprinse între 35 și 40 de grade Celsius până la începutul săptămânii viitoare, dar pragul de 40 de grade Celsius va fi mai degrabă limitat la regiunile din interiorul țării, în partea interioară a Văii Douro, a Văii Tagus și în interiorul regiunii Alentejo”, a explicat Frada, adăugând că de-a lungul coastei de vest temperaturile ar putea ajunge la 35 °C.

„Nu este doar o altă săptămână caniculară”

Meteorologii din Italia avertizează că aerul cald provenit din Africa de Nord va cuprinde țara săptămâna viitoare, aducând cu sine temperaturi toride în sud – în timp ce la Florența s-ar putea înregistra maxime de 40 de grade Celsius.

Chiar și țările care sunt de obicei mai răcoroase dau semne de încălzire în zilele următoare.

Conform previziunilor preliminare ale meteorologilor de la wfy24.com, temperaturile din zonele interioare ale Dunării din Bulgaria și România se îndreaptă spre 38 de grade Celsius, iar la Budapesta se vor înregistra valori între 36 și 37° C, pe măsură ce aerul cald se extinde peste Bazinul Carpatic.

„Nu este doar o altă săptămână caniculară; prezintă caracteristicile structurale ale unui fenomen de blocaj atmosferic, nu ale unei simple perioade de căldură trecătoare”, a spus Ionna Vergini, fondatoarea wyf24, pentru Euronews Earth.

„Decalajul structural” al Europei în fața valului de caniculă

Vergini a descris creșterea bruscă a temperaturilor ca o „demonstrație de manual a «noii normalități»”, pe măsură ce gazele care rețin căldura continuă să încălzească planeta – referindu-se astfel la încălzirea globală.

„Ceea ce relevă acest lucru în ceea ce privește gradul de pregătire este o discrepanță structurală tot mai mare”, spune ea. „Europa de Sud a dezvoltat o toleranță comportamentală la căldura extremă: schimbarea rutinei zilnice, siesta, obloanele etc., dar aceasta este o adaptare comportamentală, nu una biologică, și nu protejează infrastructura fizică”, a adăugat Vergini.

Rețelele electrice, chiar și în regiunile mai calde, se confruntă cu dificultăți în a face față creșterilor bruște ale consumului de energie pentru aerul condiționat – în timp ce multe sisteme de transport public sunt proiectate pe baza unor praguri termice stabilite pentru sfârșitul secolului al XX-lea, ceea ce înseamnă că sunt, de asemenea, vulnerabile la căldura intensă.

Săptămâna trecută, orașul Torino, din nord-vestul Italiei, a suferit întreruperi masive de curent, pe măsură ce valul de căldură din luna mai a pus la grea încercare rețeaua locală de electricitate.

Operatorul francez de trenuri Transilien i-a îndemnat deja pe pasageri să verifice orarele trenurilor înainte de a se îndrepta spre gară, din cauza potențialelor perturbări cauzate de valul de căldură.

Pericolele ascunse ale nopților tropicale

Creșterea iminentă a temperaturilor este însoțită și de o creștere a numărului de nopți tropicale în mare parte a regiunii mediteraneene.

Acest fenomen afectează deja serviciile publice, cum ar fi școlile – care iau în considerare modificarea orarului examenelor pentru protejarea elevilor care nu dorm bine din cauza temperaturilor ridicate din timpul nopții.

„Căldura nocturnă prelungită reprezintă, fără îndoială, o amenințare mai mare la adresa sănătății publice decât vârfurile de temperatură din timpul zilei”, a explicat Ionna Vergini.

„Când temperaturile minime nu scad sub 20 de grade Celsius și, în cele mai grave cazuri, rămân peste 25° C – ceea ce unii numesc «nopți super-tropicale» –, organismul este privat de perioada sa vitală de recuperare, iar sistemul cardiovascular rămâne sub o presiune constantă pentru a răci temperatura internă a corpului”, a arătat ea.

„Rata excesivă de mortalitate în timpul valurilor de căldură este mult mai strâns corelată cu minimele nocturne ridicate consecutive decât cu o singură după-amiază toridă”, a mai spus ea.

Nopțile tropicale sunt adesea mult mai severe în orașe, din cauza efectului de „insulă de căldură” urbană.

Acest fenomen apare atunci când căldura este reținută între clădirile înalte și absorbită de cantitățile mari de asfalt și beton din orașe, pentru a fi apoi eliberată înapoi în aer.