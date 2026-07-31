Valul de caniculă se intensifică: coduri portocaliu și galben în jumătate de țară. ANM a actualizat prognoza

Meteorologii au emis vineri dimineață patru alerte cod portocaliu și galben de caniculă, valabile până duminică dimineață. Valul de căldură se va intensifica și pe parcursul săptămânii viitoare, până pe 9 august, potrivit ANM.

Prima alertă cod galben de caniculă a intrat în vigoare de la ora 10.00 și este valabilă până pe 1 august, ora 10.00

Astfel, vineri, în sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și în Maramureș se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33…35 de grade în cea mai mare parte a Transilvaniei și în jurul valorii de 37 de grade în sudul Banatului. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade.

În același interval, este valabil un cod portocaliu de caniculă în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade. Noaptea va fi tropicală cu minime de 20…24 de grade.

Codurile portocaliu și galben de caniculă sunt valabile în 31 iulie, ora 10 – 01 august, ora 10

Ulterior, sâmbătă, intră în vigoare alte două coduri galben și portocaliu de caniculă, valabile până duminică.

Codul galben este valabil în sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum și în jumătatea nordică a Moldovei.

Aici, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade.

Codurile galben și portocaliu sunt valabile în 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10

Sub cod portocaliu de caniculă se află județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Temperaturile maxime se vor încadra între 37 și 39 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade.

Căldura pesistă și săptămâna viitoare

Valul de căldură se va intensifica și pe parcursul săptămânii viitoare, până pe 9 august, potrivit aNM.

Potrivit ANM, în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei valul de căldura va persista, iar sâmbătă (1 august) și duminică (2 august) se va intensifica și se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei.

Temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 38 de grade, iar în Câmpia de Vest sâmbătă și duminică se vor atinge local valori de 39 de grade și izolat de 40 de grade. Local nopțile vor fi tropicale, astfel că minimele se vor situa în general între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest.

În restul regiunilor vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere.