Vârsta de pensionare va crește în România la 67 de ani

Vârsta de pensionare din Europa ar putea crește în următorii ani. În România, schimbarea va fi mai accentuată în cazul femeilor: vârsta normală de pensionare ar urma să crească de la 62 de ani și două luni (nivelul luat ca reper pentru 2024) la 67 de ani.

Pentru bărbații din România, proiecția indică o majorare de la 65 la 67 de ani. Diferența de aproape trei ani dintre femei și bărbați ar urma astfel să dispară pentru generația care va ajunge la pensie spre sfârșitul anilor 2060.

Datele provin din raportul „Pensions at a Glance 2025” al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și au fost analizate de Euronews pentru 32 de țări europene.

Comparația pune alături persoanele care s-au pensionat în 2024 și pe cele care au intrat atunci pe piața muncii la vârsta de 22 de ani, presupunând că acestea vor avea o carieră neîntreruptă, arată Euronews.

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