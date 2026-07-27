Varta își cere insolvența după ce Apple, principalul său client, a decis să-și procure din China bateriile

Oficialii Varta spun că nu există pericolul de a nu-și îndeplini obligațiile de plată, că producția va continua, în timp ce salariile vor fi și ele plătite, scrie Euronews.

Compania-mamă a renumitei mărci de baterii Varta a anunțat că a solicitat Tribunalului Local din Stuttgart deschiderea procedurii de insolvență în regim de autoadministrare.

Producătorul german cu sediul în Ellwangen, a declarat că depunerea cererii a fost determinată de un deficit structural de finanțare așteptat din 2027, mai degrabă decât de o incapacitate imediată de a-și îndeplini obligațiile de plată.

Compania a menționat înrăutățirea semnificativă a condițiilor de piață, cererea mai slabă, mișcările nefavorabile ale cursului de schimb și, cel mai recent, „decizia unui client cheie de a încheia parteneriatul” drept factori care îi afectează operațiunile.

Conform Reuters și relatărilor presei germane, principalul client este Apple, care ar fi decis să se procure din China baterii reîncărcabile CoinPower pentru AirPods-urile sale.

Directorul executiv Michael Ostermann a declarat: „VARTA AG s-a confruntat cu provocări semnificative în ultimele trimestre. Noi, cei din Consiliul de Administrație și cei din conducere, suntem pe deplin conștienți de responsabilitatea noastră față de angajați, clienți, furnizori și investitori și lucrăm cu toată forța pentru a păstra cât mai multe locuri de muncă posibil și a crea cele mai bune perspective posibile pentru toate părțile interesate.”

Varta este o companie privată, în urma delistării sale de la bursele de valori din Frankfurt și Viena în martie 2025, ca parte a unui plan de restructurare anterior. Restructurarea a fost declarată finalizată în aprilie 2025.

Reuters a relatat, de asemenea, că acționarii Varta, inclusiv producătorul de mașini sport Porsche AG și investitorul austriac Michael Tojner, au refuzat să ofere companiei aflate în dificultate finanțare suplimentară.

Ce părți ale afacerii sunt afectate?

Varta a declarat că producția va continua și că angajații își vor continua să primească salariile.

Afacerea profitabilă cu baterii de uz casnic, Varta Consumer Batteries, este separată din punct de vedere juridic și exclusă din procedură. Cu toate acestea, trei filiale operaționale sunt acoperite de cereri separate, alături de compania-mamă: Varta Microbattery, Varta Micro Production și Varta Storage.

Directorul general a declarat că piața de stocare a energiei rămâne o industrie orientată spre viitor pentru companie.

Tribunalul Local din Stuttgart l-a numit pe Tobias Wahl, avocat la firma de restructurare Anchor, în funcția de supraveghetor provizoriu. În regim de autoadministrare, conducerea Varta rămâne în controlul companiei, în timp ce Wahl supraveghează procedurile în numele creditorilor.