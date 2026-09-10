Veste bună pentru FCSB! Jucătorul pe care îl are la dispoziție pentru următorul meci din Superliga

Fundașul central congolez Dylan Batubinsika, în vârstă de 30 de ani, a revenit după problema musculară care l-a ținut departe de teren în ultima perioadă.

Batubinsika a avut nevoie de recuperare după accidentarea suferită, iar pentru a grăbi revenirea a fost trimis la Belgrad, unde a apelat la Marijana Kovacevic, cunoscută pentru metodele sale de rezolvare a problemelor musculare.

Potrivit președintelui FCSB, Mihai Stoica, fundașul a revenit deja din Serbia, iar veștile primite în urma evaluării sunt pozitive. Oficialul celor de la FCSB susține că Batubinsika este într-o stare fizică bună și ar putea evolua împotriva Petrolului.

Partida FCSB – Petrolul este programată luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, în etapa a noua din Superliga.

Batubinsika, recuperare rapidă la Belgrad

Mihai Stoica a explicat că Marijana Kovacevic folosește un procedeu bazat pe un gel despre care susține că permite transmiterea curentului electric mult mai eficient.

„Batubinsika s-a întors de la Belgrad. A vorbit cu Marijana Kovacevic. Pentru a mia oară, aceasta nu este vraci, ci farmacist. Nu face minuni, nu face farmece. Are doar un gel care conduce curentul electric de mult mai multe ori mai bine decât un gel normal. De aceea, perioada de recuperare este mult mai scurtă. Ingredientele nu le cunoaştem. Le ştie ea şi este suficient. Marijana a spus că este foarte, foarte bine”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Îl vom avea cu Petrolul”

Mihai Stoica a dezvăluit că el a fost cel care l-a convins pe Batubinsika să meargă la Belgrad, fundașul fiind inițial reticent în privința acestei variante de recuperare:

„Am avut inspiraţia să îl conving să meargă la Belgrad. Nu fusese niciodată şi era în dubii. Unii spuneau să nu meargă. L-am convins.

Îl vom avea cu Petrolul. Dylan Batubinsika va fi bine. Până la întrerupere (n.r. – România va juca în Liga Naţiunilor) avem două jocuri, cu Petrolul şi Craiova”.