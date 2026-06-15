Anunțul lui Adrian Veștea, după plecarea din ședința PNL. Ce fel de miniștri caută premierul desemat

Premierul desemnat Adrian Veștea a spus, la Antena 1, că algoritmul politic din Parlament îi forțează pe social-democrați și liberali să guverneze împreună. Veștea a adăugat că își dorește și ca USR și UDMR să facă parte din coaliție.

„Oricât ne-am dori, nu vom ajunge să guvernăm țara fără PSD. Algoritmul politic acesta este. Un guvern minoritar ar pica la prima moțiune. PSD nu poate face guvern fără PNL și nici PNL fără PSD”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

Veștea a precizat că nu a discutat cu Nicușor Dan înainte de ziua de miercuri, iar decizia privind desemnarea sa ca premier a fost luată după discuția avută sâmbătă seara cu șeful statului.

„Președintele mi-a spus că nu sunt un om conflictual”

„Nu am avut o relație înainte, a existat o evaluare a parcursului meu la primărie, la CJ Brașov sau la Ministerul Dezvoltării, dar ce contează, și mi-a spus asta, a fost că nu sunt un om conflictual, ci un om al dialogului”, a precizat Adrian Veștea.

El a apreciat că „ar fi normal” ca PNL să fie alături de un coleg de 30 de ani, el amintind că 5 dintre cei 12 președinți de consilii județene pe care îi are partidul s-au pronunțat în ședința conducerii PNL pentru rămânerea la guvernare.

Veștea a confirmat că dorește ca Alexandru Nazare să continue ca ministru de Finanțe, ca astfel să existe o siguranță că nu se vor angaja cheltuieli neprevăzute ale statului, fiind totodată un semnal că „nu există nicio schimbare cu modul de a guverna”.

Veștea nu vrea să excludă USR și UDMR de la guvernare

Invocând necesitatea finalizării cu succes a PNRR și derularea programului SAFE, Veștea a spus că își dorește ca viitorii miniștri să fie deja familiarizați cu domeniile pe care urmează să le gestioneze.

„Înaintea portofoliilor asumate de partide, important este să găsim oameni competenți care știu ministerele în care vor activa, să se pună pe treabă de a doua zi. Îmi doresc ca guvernul să fie format din toate partidele pro-europene. Având o majoritate largă, cred că România poate merge înainte și putem avea stabilitate. Nu cred că ar trebui să excludem pe absolut nimeni. Am toată convingerea că acest guvern va trece”, a estimat premierul desemnat.

Veștea a plecat de la ședința conducerii PNL înainte de încheierea ei pentru a participa la emisiunea de la Antena 1.

„Nu-mi voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier al României. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean responsabil din țara asta trebuie să și-l asume”, a spus Adrian Veștea la ieșirea din ședință.

Întrebat dacă se teme de excluderea sa din PNL, președintele CJ Brașov a spus: „Nu există o rezoluție dată, așteptăm cu interes ceea ce se va întâmpla. Trebuie să ajung într-un platou de televiziune, vă rog să mă înțelegeți…”