Vești proaste pentru eMAG. Premieră negativă în perioada post-pandemie

Cel mai mare retailer online local a avut anul trecut afaceri de 8,7 miliarde lei, în scădere de la 8,9 miliarde lei în anul precedent, și o pierdere de 290 milioane lei, de la un minus de 117,4 milioane lei, scrie site-ul Profit.

În același timp, potrivit sursei citate, numărul de angajați a scăzut de la 3.191 la 2.889 persoane. Site-ul Economica notează că este pentru al patrulea an consecutiv în care retailerul reduce din personal

Aceeași sursă remarcă că este pentru prima dată după perioada de pandemie ( în 2022 cifra de afaceri a scăzut cu 2,7% față de 2021), când retailerul raportează un declin al business-ului, după ani în care creșterile au fost în principal de două cifre.

Potrivit CEO-ului companiei, Sergiu Manea, citat de Profit, platforma online eMAG a generat vânzări de 10,6 miliarde de lei, cu 3,9% mai mult decât în anul fiscal 2024 (1 aprilie 2024 – 31 martie 2025). De asemenea, numărul produselor vândute pe eMAG a crescut cu 9,1%, la 87,2 milioane de unități, pe fondul diversificării portofoliului de produse disponibile pe platformă.

În același timp, bugetul de investiții al companiei pentru anul fiscal 2026 a fost stabilit pentru suma de 1,2 miliarde de lei.