În Roma antică, oamenii nu visau glorie, visau datorii. Iar interpretul de vise le spunea că împrumuturile prevestesc moartea

Creditul nu este o invenție modernă. Urmele lui se găsesc în visele celor săraci, în chitanțele de la casele de amanet și în registrele unui notar din Egipt de acum două mii de ani. Dealtfel, în rugăciunea „Tatăl nostru” există o traducere care folosește „ne iartă nouă datoriile noastre”, nu „păcatele noastre”. Iar traducerea nu e deloc greșită.

Artemidor, interpretul de vise roman, avea o clientelă neobișnuită pentru cineva în meseria lui: cizmari, fermieri, negustori, sclavi și liberți. Nu aristocrați îngrijorați de moșteniri sau generali care visau victorii militare. Oameni obișnuiți. Și ceea ce visau ei, din nou și din nou, era același lucru: bani. Mai exact, împrumuturi, scrie jurnalistul Kim Bowes în cartea „Supraviețuind Romei. Viața economică a celor 90%“

Interpretarea sa era lipsită de ambiguitate. A visa că iei bani cu împrumut prevestește moartea. Nu o moarte oarecare, ci una dublă – aceea de a munci fără oprire, doar pentru a vedea banii dispărând în buzunarele cămătarului.

Ce spune asta despre Roma? Că 90% din populația imperiului – fermierii, artizanii, micii negustori, muncitorii – trăiau nu doar cu datorii, ci cu conștiința datoriilor. Datoriile le invadau somnul. Și totuși, cu toate acestea, sistemul de credit pe care îl foloseau nu era, cum ne-am imagina, unul primitiv sau pur și simplu opresiv. Era surprinzător de sofisticat, de flexibil și, în cele mai multe cazuri, indispensabil pentru supraviețuire.

Textul original: În Evanghelia după Matei (greaca koiné), versetul folosește „debita” (ὀφειλήματα, opheilēmata), care înseamnă literal „datorii” sau „ceva datorat”. Versiunea din Luca vorbește de „hamartias” (păcate), dar ambele variante sunt acceptate în tradiția creștină, reflectând ideea unei „datorii morale” față de Dumnezeu.

Traducerile românești variază: forma clasică ortodoxă este „și ne iartă nouă păcatele noastre”, dar variante mai vechi sau literaliste folosesc „datoriile noastre” (ex. în Vulgata latină: „dimytte nobis debita nostra”). Exemple includ ediții biblie sau comentarii teologice care păstrează sensul dublei interpretări.

Lumea fără bancă

Băncile, în sensul modern al cuvântului, nu erau instrumentul preferat al romanilor de rând. Existau bancheri – argentarii – care acceptau depozite, dar ei serveau în principal clienți înstăriți. Cei 90% nu-și țineau economiile într-un seif . Le țineau în grâu, în terenuri, în animale, în bijuteriile soției, în căzile de baie de bronz.

Și când aveau nevoie de numerar – pentru a plăti chiria unei pășuni, pentru a cumpăra un măgar, pentru a achita impozitele restante – transformau aceste lucruri în bani. Uneori prin vânzare, dar cel mai des prin amanet.

Cel mai comun împrumut era, în fond, o înțelegere verbală între oameni care se cunoșteau. Dar chiar și în comunitățile mici, oamenii insistau pe hârtie. Dintr-un sat din Egiptul roman ni s-au păstrat sute de cereri de avansuri pe rații scrise de muncitori analfabeți din carierele imperiale. Oameni care nu știau să citească, dar știau că o chitanță valorează mai mult decât o promisiune.

Rațiile ca monedă

La Mons Claudianus, o carieră de granit din deșertul estic al Egiptului, muncitorii – familiares – erau plătiți cu rații de mâncare și îmbrăcăminte și un mic salariu în numerar, arată studiile publicate Rațiile soseau la sfârșitul lunii. Adică întotdeauna prea târziu.

Inevitabil, unii rămâneau fără mâncare înainte de ziua de plată. Cereau avansuri. Dar aceste avansuri nu rămâneau simple tranzacții bilaterale. Muncitorii împrumutau și de la colegii lor – supraveghetori, soldați, negustori din tabără – și foloseau rațiile viitoare ca garanție. Uneori rațiile lui Saturninus mergeau direct la Ision, creditorul, în timp ce intendentul servea drept intermediar. Relații triunghiulare de credit, în mijlocul unui deșert, între oameni care câștigau câteva drahme pe lună.

Ce făceau cu banii împrumutați? Se pare că nu supraviețuiau. Suma medie a împrumuturilor era mai mare decât salariul lunar – ceea ce înseamnă că acești oameni nu se împrumutau ca să nu moară de foame, ci ca să cumpere ceva. Cariera era plină de bunuri de import: mâncare variată, haine, echipamente. Lumea de lucruri a Romei ajunsese și în deșert, iar oamenii voiau să participe la ea.

Thermouthis și farfuriile ei

Nicăieri sistemul de amanet nu apare mai viu decât în documentele unui amanetar din Fayum – un sat din Egipt – care a păstrat conturile câtorva cliente pe parcursul a peste un an. Toate sunt femei. Una dintre ele se numea Thermouthis.

De-a lungul a treisprezece luni, Thermouthis a amanetat o tunică roșie, farfurii, boluri, o cadă de baie de bronz. A primit în total aproximativ 125 de drahme. A rambursat 32. Restul lucrurilor – probabil le-a pierdut.

E ușor să citești asta ca o poveste despre sărăcie și disperare. Dar calendarul amanetelor complică imaginea. Marea majoritate a tranzacțiilor nu aveau loc în lunile de dinaintea recoltei, când foamea era cel mai mare pericol. Aveau loc toamna, în sezonul de planificare și plantare. Oamenii nu-și amanetau lucrurile ca să mănânce. Le amanetau ca să investească – în arende, în semințe, poate în animale.

Thermouthis nu era, probabil, o victimă pasivă a sărăciei. Era cineva care încerca să transforme farfuriile din bufet în capital de lucru.

Registrul din Tebtunis

Cel mai extraordinar document care a supraviețuit din lumea financiară a romanilor de rând este registrul unui birou notarial dintr-un sat egiptean, Tebtunis, din deceniile 40-50 ale erei noastre. Un notar pe nume Kronion și partenerul său Eutuchas au înregistrat, zi de zi, toate tranzacțiile financiare ale locuitorilor: contracte de arendă, testamente, împrumuturi de numerar și de grâu. Peste 1.200 de tranzacții separate în douăzeci de luni.

Aproximativ o treime erau împrumuturi. Nu acoperiri de supraviețuire, în cea mai mare parte. Sumele medii – în jur de 160 de drahme – erau prea mari pentru asta. La două până la patru ori cheltuielile lunare ale unei familii, aceste sume sugerează investiții, nu foamete.

Momentul le confirmă. Împrumuturile se concentrau în august, septembrie și octombrie – sezonul de plantare. Când se luau decizii pentru noul an agricol. Când se închiriau pășuni, se cumpărau măgari, se procurau semințe. Fermieri și artizani din Tebtunis foloseau creditul exact cum îl folosim noi: ca pârghie pentru a investi mai mult decât aveau în mână.

Nu toți, desigur. O minoritate de împrumuturi mici apărea în lunile cu foamete, în primăvară. Sume de 45 de drahme – exact cât să ții o familie în viață o lună. Exact cât factura anuală de impozit pentru un om fără restanțe. Aceste împrumuturi existau și ele. Dar nu defineau sistemul.

Copiii ca garanție

Cele mai dureroase tranzacții din registrul Tebtunis sunt contractele de servicii – paramone. Un om împrumuta bani și plătea dobânda cu munca propriei persoane sau a unui copil. Debitorul – sau copilul – nu putea pleca nici o zi. Absența era pedepsită.

Harthotes era un fermier arendaș, preot de sat și, aparent, un escroc cu talente multiple, mereu îndatorat. La 24 de ani, el și mama lui au acceptat să trimită fratele de 16 ani, Marsisouchos, să muncească patru ani pentru un împrumut fără dobândă de 48 de drahme. Ani mai târziu, după moartea soției, și-a trimis fiica de șase ani, Tahaunes, la o moară de ulei, timp de patru ani și jumătate.

Valoarea muncii unui copil, calculată ca dobândă sau ca salariu, depășea cu mult suma împrumutată.

Dar Harthotes nu face un calcul financiar pur. Scoate o gură flămândă din cheltuielile familiei și obține imediat numerar în mână – poate singurul fel în care putea supraviețui un an prost. Iar copiii, în mod surprinzător, nu dispar. Marsisouchos apare în documente, douăzeci de ani mai târziu, ca arendaș a șase hectare și jumătate de pământ. Tahaunes s-a întors, s-a căsătorit, a avut un fiu, l-a trimis și el în serviciul datoriei, și l-a văzut revenind ca fermier și organizator de munci. Aceeași familie, aceeași strategie, o generație mai târziu.

Nu e o poveste despre eliberare. E o poveste despre transmiterea unui mecanism de supraviețuire de la părinți la copii.

Ce înseamnă toate astea

Istoriile despre economia romană tind să fie despre bogăție și putere: despre patricieni și latifundiari, despre comerțul cu grâu și luxul din atrium-uri. Cei 90% apar, dacă apar, ca victime ale unui sistem feudal avant la lettre.

Registrul din Tebtunis, chitanțele de la carierele din deșert, conturile lui Polion și visele clienților lui Artemidor spun o altă poveste. Nu una de triumf – sărăcia era reală, datoriile epuizante, contractele de servicii pentru copii o cruzime cu logică proprie. Dar oamenii din spatele acestor documente nu erau pasivi. Jonglau cu rațiile și salariile lor, transformau farfuriile în numerar, foloseau conturile proprietarilor ca instrumente de credit, negociau plăți întârziate, trimiteau petiții, arbitrau dispute.

Suma medie a unui împrumut la Tebtunis era de 160 de drahme – de două până la patru ori cheltuielile lunare ale unei familii. Gestionată pe un an, la 12% dobândă (rata legală plafonată în Roma), însemna cam 18 drahme în plus pe lună. Pentru o familie care trăia la limita sustenabilității, un raport datorie/venit de 30%. Înfricoșător, dar nu imposibil.

Ceea ce nu aveau era siguranță. Nici o recoltă proastă, nici o inundație a Nilului prea puternică, nici o boală a soției nu lăsau marjă. Economiile existau – Thaisas a reușit să strângă aproape 1.400 de drahme în doisprezece ani ca să achite datoriile soțului mort – dar nu ofereau protecție reală împotriva catastrofei.

Trăiau, în esență, fără plasă de siguranță, folosind creditul ca unealtă zilnică pentru a converti munca în numerar, grâul în investiții, copiii în capital. Și visau, în nopțile lungi, la împrumuturi care prevesteau moartea.

Artemidor avusese dreptate. Dar nu pentru că împrumuturile erau neapărat o condamnare. Ci pentru că, pentru cei 90%, viața și creditul erau același lucru.