Victor Angelescu, dezvăluire neașteptată. Și Rapid s-a confruntat cu o situație precum cea de la FCSB: „L-am prins cu gaz ilariant”. Ce a pățit jucătorul giuleștean

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a dezvăluit, miercuri, că și giuleștenii au prins un fotbalist care consuma gaz ilariant. Declarația oficialului vine după ce Octavian Popescu (23 de ani) ar fi fost surprins de forțele de ordine în timp ce consuma această substanță în propria locuință.

Fostul jucător de la FCSB, împrumutat între timp la clubul grec Levadiakos, ar fi consumat gaz ilariant înaintea meciului cu UTA, pierdut de roș-albaștri cu 1-3.

Octavian Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului cu echipa din Arad. Părinții, dar și cei din club, au sunat la Poliție.

Ulterior, acesta a fost găsit în locuința sa, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

„Nu mi se pare grav acest lucru. Mai grav e că Tavi Popescu nu a demonstrat nimic. Vorbim de Mutu, care a jucat în Italia, a dat o sută de goluri. Pancu a jucat în Serie A, e legendă la Beșiktaș.

Strict pe faptul că a consumat gaz ilariant, nu e bine, dar nu mi se pare ceva pentru care să îl punem la zid. Nu e atât de grav”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Președintele clubului giuleștean a dezvăluit că și Rapid s-a confruntat cu o situație în care un fotbalist a fost prins consumând gaz ilariant pe vremea când echipa evolua în Liga 2.

„Am avut și noi, nu pot să spun numele, un jucător la Liga 2 pe care l-am prins cu gaz ilariant. Ne-a trimis cineva niște poze”.

Întrebat dacă Rapid i-a reziliat contractul, Angelescu a răspuns: „Nu. I-am arătat pozele și s-a liniștit”.