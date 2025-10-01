Victoria partidului Maiei Sandu, obținută și cu două nume surprinzătoare, care vor fi în Parlamentul de la Chișinău

Duminică au avut loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate), al președintei Maia Sandu, a luat peste 50% dintre voturi. Între cele 55 de mandate obținute de PAS se regăsesc și doi sportivi importanți: un fotbalist cu 3 titluri de campion și cu selecții în națională, dar și una dintre cele mai mari sportive ale Moldovei.

Alegerile parlamentare care au avut loc duminică în Republica Moldova au avut ca rezultat un scor istoric pentru partidul Maiei Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate – PAS.

Acesta a trecut de 50% dintre voturi, mai mult decât dublu față de Blocul Patriotic, condus de Igor Dodon, partid cu înclinații pro-ruse.

PAS a obținut nu mai puțin de 55 de mandate de parlamentari, iar printre aceștia, poziții eligibile au prins și doi sportivi importanți din Republica Moldova.

Primul este un fost fotbalist de echipă națională: stoperul Maxim Potîrniche.

