Victorie entuziasmantă pentru Rapid, înainte de reluarea Superligii: a învins-o pe Genoa, pe Giulești!

Vineri seară s-a disputat un amical între cele două echipe patronate de Dan Șucu, Rapid și Genoa.

Profitând de pauza competițională, românii și italienii s-au reunit pe Giulești pentru un meci cu casa închisă, disputat într-o atmosferă superbă, creată de fanii alb-vișinii.

Golurile au fost marcate de Filip Stojilkovic (’55), cu un șut deviat, în urma unei lovituri libere din marginea careului, și Rareș Pop (’81), care a trimis la colțul lung, din interiorul careului.

Partida a fost marcată pe final și de un incident, fanii celor de la Genoa având un conflict între ei, în peluza oaspete. Aproximativ 100 de italieni au făcut deplasarea la București, iar câțiva s-au luat la bătaie. Jandarmeria a fost nevoită să intervină pentru a opri escaladarea divergențelor.

La reluarea Superligii, Rapid va juca pe 12 octombrie la Cluj, cu Universitatea, în timp ce în Serie A Genoa va juca pe 10 octombrie cu Fiorentina, acasă.