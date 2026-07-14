VIDEO. A apărut trailerul în care Tom Cruise arată a alt om, e cu totul transformat: „Niciodată nu am avut parte de ceva care să mă provoace în acest fel”

Primul trailer al noului film al regizorului Alejandro González Iñárritu, „Digger”, oferă o imagine greu de recunoscut a lui Tom Cruise, actorul celebru pentru rolurile sale din filme precum Top Gun sau seria Mission Impossible.

Filmul va fi lansat la nivel în luna octombrie, iar Cruise îl interpretează pe Digger Rockwell, „cel mai puternic om din lume”, aflat într-o misiune de a salva lumea de un dezastru ecologic, scrie publicația britanică.

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„Niciodată nu am avut parte de ceva care să mă provoace în acest fel, și nici Alejandro nu a avut, până când ne-am apucat de acest proiect”, a declarat actorul, potrivit The Hollywood Reporter. „Când veți vedea acest film, veți constata că este cu totul original”, a adăugat acesta.

Din distribuție mai fac parte John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons și Sophie Wilde.