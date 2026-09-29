VIDEO. Acest om vrea să spulbere recordul mondial la dansat fără întrerupere. Pentru asta, va trebui să se oprească abia marțea viitoare

Un dansator nigerian încearcă să danseze fără întrerupere timp de șapte zile pentru a stabili un nou record mondial, scrie BBC.

Benjamin Daniel, cunoscut sub numele de Ben Dancer, își propune să danseze timp de 168 de ore – cu 41 de ore mai mult decât recordul actual pentru cel mai lung maraton de dans individual.

Guinness World Records nu a confirmat încă dacă această încercare se califică drept record oficial.

Dansează alături de el

În ultimele zile, tinerii s-au adunat la Freedom Park din Lagos pentru a-l încuraja, filmându-i fiecare mișcare și dansând alături de el din spatele barierelor.

Record de 127 de ore, mai mult de 5 zile

Recordul actual este de 127 de ore, stabilit de dansatoarea indiană Srushti Sudhir Jagtap în 2023, când avea 16 ani. Spectacolul ei s-a axat în principal pe kathak, una dintre principalele forme de dans clasic din India.

Ben Dancer, în vârstă de 33 de ani, dansează profesional de 18 ani.

Ar urma să termine marțea viitoare

Încercarea sa a început marți, 22 septembrie, și, dacă va duce la bun sfârșit cele 168 de ore planificate, ar trebui să-și atingă obiectivul marți dimineața devreme.

Echipa sa afirmă că, înainte de încercare, Dancer a urmat un program intensiv de pregătire fizică, și-a schimbat dieta și s-a concentrat pe carbohidrați și pe antrenamentul cardiovascular.

Pe parcursul maratonului, a mâncat puțin și a băut lichide, luându-și cele cinci minute de odihnă permise pentru fiecare oră de activitate neîntreruptă.

Nigeria a dezvoltat, de asemenea, o relație strânsă cu Guinness World Records, în special în domeniul divertismentului, mai scrie BBC.