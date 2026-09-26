VIDEO Antreprenor român, cu aplicație dezvoltată cu ajutorul AI: Codul de calitate „nu se poate face fără un programator”

Cu toate că antreprenorii pot să creeze acum mult mai ușor produse minim viabile prin care să-și valideze ideile de afaceri, „calitatea codului (…) nu se poate face fără un programator”, a spus Răzvan Gîrmacea, co-fondator al aplicației de verificare a seniorilor „Parents are OK”, în cel mai nou episod al podcastului „AI Business, AI Parte”. StartupCafe.ro a vorbit cu antreprenorul în serie despre experiența de vibe coding, cum s-a schimbat deja munca unui programator în era AI și ce urmează în anii viitori.