VIDEO. Cele 5 minute de aplauze pe care publicul din Budapesta le-a oferit actorilor unei piese de teatru din România

Actorii piesei „Mary Stuart” au fost aplaudați minute în șir la finalul unei reprezentații susținute recent la Budapesta, potrivit imaginilor publicate de Teatrul Național București.

Prezenți la Budapesta în cadrul celei de-a 13 ediții a Madach International Theatre Meeting ce se desfășoară în perioada 10 aprilie – 11 mai 2026, actorii Teatrului Național București au fost aplaudați aproape 5 minute de o sală plină pentru punerea în scenă a piesei „Mary Stuart”, în regia lui Andrei Șerban.

Organizat de Teatrul Național din Budapesta (Nemzeti Színház), evenimentul reunește 26 de spectacole din 15 țări, prezentate de 21 de trupe.

Potrivit TVR, „Mary Stuart” e drama a două femei puternice, Mary și Elizabeth – două regine, a Scoției, și, respectiv, a Angliei. Ambele ajung la o confruntare cu consecințe extreme ale puterii. Coagulată în jurul conceptului de dualitate, acțiunea acestui thriller istoric pare desprinsă din realitatea prezentului nostru: manipularea, jocurile de culise pentru supremația politică și religioasă au scris istoria.

Spectacolul, de Robert Icke, este pus în scenă de unul dintre cei mai mari regizori români contemporani, Andrei Șerban. Din distribuția piesei fac parte: Raluca Aprodu, Ofelia Popii, Mihai Călin, Florin Aioane, Conrad Mericoffer, Marius Bodochi, Emilian Oprea, Mihai Calotă, Ciprian Nicula, Florin Călbăjos