VIDEO. Dezvăluiri după 50 de ani. Orgolii, politică, servicii secrete. De ce a pierdut România unul dintre cele mai importante trofee din sport

Unul dintre cei mai experimentați jurnaliști din presa sportivă a săpat în arhive și a pus cap la cap informații peste care se așternuse praful. Cristian Geambașu, editorialist GOLAZO.ro, reconstituie tabloul complet al unei finale despre care, timp de o jumătate de secol, s-au spus multe povești: finala Cupei Davis, România-SUA din 1972.

De 54 de ani, mai multe întrebări apăsătoare își așteaptă răspunsul pentru generații și generații de fani ai tenisului românesc.

De ce a pierdut România finala Cupei Davis 1972?

Le-am vândut trofeul americanilor, într-un blat politic?

Sau a fost un eșec pur sportiv?

Ce s-a întâmplat cu Ion Țiriac și Ilie Năstase, „rachetele” noastre în duelul cu SUA?

Ce rol a jucat familia Ceaușescu?

O parte dintre răspunsuri pot fi găsite în primul episod al seriei “Legendă și Adevăr”.