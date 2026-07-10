VIDEO. Invazia de șerpi veninoși într-un oraș din China. Aici lucrurile au scăpat de sub control

În Hengzhou, un oraș din sudul Chinei cu aproximativ un milion de locuitori, apele inundațiilor au adus o realitate terifiantă chiar la ușa lor, scrie CNN, citată de News.ro.

Aproximativ 900 de șerpi – mulți dintre ei veninoși – sunt în libertate după ce taifunul Maysak a măturat regiunea, provocând inundații care, potrivit presei de stat, au cauzat până acum moartea a 39 de persoane.

Mușcată de o cobră

O femeie a murit după ce a fost mușcată de un șarpe – probabil o cobră – despre care se bănuiește că a scăpat dintr-una dintre fermele de reptile inundate din zonă, deși presa de stat raportează că cel puțin alte câteva persoane au fost mușcate.

Mai multe videoclipuri postate de locuitorii arată șerpi care se târau prin ape, pe străzi, cu capetele ridicate.

Autoritățile chineze au minimizat inițial amenințarea, scrie CNN, dar acum emit avertismente către localnici să se țină la distanță de șerpii veninoși, în timp ce mobilizează vânători de șerpi, măresc stocurile de antivenin și pregătesc personalul medical pentru un potențial aflux de cazuri de mușcături.

Zonă cunoscută pentru iasomie și șerpi

Hengzhou se află în sud-estul regiunii Guangxi, pe o câmpie centrală relativ plată, înconjurată de munți și de peste 660 de râuri. Orașul este cunoscut mai ales ca „capitala iasomiei” din China. Aici se cultivă de 500 de ani această floare parfumată, folosită la prepararea ceaiului.

Însă regiunea nu este renumită doar pentru ceai. În ultimele decenii, Hengzhou, alături de întreaga regiune Guangxi, a devenit un centru important pentru creșterea șerpilor.

În regiune, care se învecinează cu Vietnamul, au fost înregistrate peste 100 de specii de șerpi. Localnicii consideră carnea de șarpe o mâncare hrănitoare și există o lungă tradiție a vânătorii de șerpi în scop alimentar, mai notează CNN.