VIDEO Nouă fabrică în România. ADOS Fresh investește 16 milioane euro într-o fabrică de legume congelate, la Pogoanele

ADOS Fresh, jucător în producția, ambalarea și comercializarea de fructe și legume, a început construirea unei fabrici de legume congelate în Pogoanele, județul Buzău.

Fabrica va avea o suprafață totală de 9.000 metri pătrați și va fi construită pe două niveluri. Aici ar urma să fie ambalate în total 60 de tone de legume congelate, ambalate în pungi de 500 și 700 de grame.

Investiția de la Pogoanele ar urma să se ridice la 16 milioane de euro, cu tot cu TVA.

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