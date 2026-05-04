VIDEO Proiectul Neptun Deep avansează: începe instalarea conductei de 160 de kilometri care va aduce gazele la țărm

OMV Petrom și Romgaz, companiile implicate în proiectul de gaze offshore Neptun Deep, anunță începerea lucrărilor la conducta de 160 de kilometri lungime care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărm. Primele gaze din acest perimetru vor fi extrase anul viitor, iar producția națională a țării se va dubla. Investițiile în dezvoltarea proiectului se ridică la 4 miliarde de euro.

Primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep a sosit în România: Castoro 10 va instala primul tronson al conductei, în zona de țărm. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului.

Conducta de 160 km: componentă-cheie din infrastructura offshore

Etapa de instalare a conductelor reprezintă o componentă esențială în cadrul proiectului. Conducta va avea aproximativ 160 km și va fi alcătuită din mii de segmente de țeavă din otel cu un diametru de 30” (76 cm).

Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport.

Infrastructura Neptun Deep include platforma offshore, 3 sisteme submarine, 10 sonde de producție – 4 deja forate în Pelican Sud și 6 în curs pe Domino – și stația de măsurare și control al gazelor de la țărm, din Tuzla.

Navele de instalare a conductei funcționează ca adevărate fabrici în miniatură. Îmbinările conductelor sunt aliniate, sudate, testate și etanșate la bord, înainte de a fi coborâte într-o linie continuă pe fundul mării. Acest sistem permite un control riguros al calității în fiecare etapă și eficiență ridicată chiar și în condiții de operare offshore.

Principalele nave implicate în activitățile de instalare:

Castoro 10 – navă pentru instalarea conductelor și pentru lucrările din zona de țărm, cu o lungime de peste 160 de metri

Castorone – una dintre cele mai mari și mai puternice nave de instalare a conductelor offshore din lume, cu o lungime de aproximativ 330 de metri

JSD 6000 – una dintre cele mai avansate nave multifuncționale de instalare a conductelor în ape adânci și de transport de sarcini grele aflate în prezent în serviciu. Aceasta va realiza instalarea infrastructurii submarine în zona de ape adânci, asigurând conectarea sondelor la platforma de producție.

Aceste nave vor fi susținute de nave de aprovizionare, remorchere, barje și unități operate de vehicule subacvatice telecomandate (ROV), asigurând desfășurarea eficientă și în condiții de siguranță a operațiunilor offshore.

Investiții de 4 miliarde de euro la Neptun Deep

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție. Toate activitățile se desfășoară la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, cu obiectivul de a începe producția în 2027”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

„Lucrările de instalare planificate pentru anul acesta implică mobilizarea unei flote de aproximativ 50 de nave: până la 10 dintre acestea sunt implicate în lucrările de instalare a conductei. Este vorba de nave de top la nivel internațional, specializate în instalații submarine, inclusiv unele dintre cele mai mari unități offshore din lume. Integrarea operațiunilor maritime, submarine și onshore este esențială pentru a livra proiectul în condiții de siguranță și într-un orizont de timp ambițios”, a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Explorare și Producție.

Neptun Deep, rol-cheie în securitatea energetică

Începerea lucrărilor de instalare a conductei principale de gaze reprezintă atingerea unui obiectiv esențial în dezvoltarea proiectului Neptun Deep, spune, la rândul său, Răzvan Popescu, director general Romgaz.

„Parteneriatul existent demonstrează cooperarea eficientă pentru livrarea unui asemenea proiect complex, cu rol-cheie în securitatea energetică. Finalizarea investiției şi introducerea în exploatare comercială a zăcămintelor de gaze naturale începând cu anul 2027 va consolida poziția României, aducând un atu de reziliență energetică atât la nivel național cât și regional”, potrivit acestuia.

„În cadrul proiectului strategic Neptun Deep, conducta principală de gaze va face parte din infrastructura aferentă activității de producție a gazelor naturale”, a arătat și Aristotel Jude, directorul adjunct al Romgaz.

El a arătat că proiectul trece în acest an de la o dimensiune de execuție globală la una locală, cu o mobilizare amplă de resurse pentru instalarea și conectarea echipamentelor subacvatice în largul Mării Negre.