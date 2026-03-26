VIDEO. Rosalia și-a întrerupt brusc concertul de la Milano. „Nu am mai trecut niciodată printr-o astfel de situație”

Rosalia și-a întrerupt brusc concertul de la Milano. „Nu am mai trecut niciodată printr-o astfel de situație"

Rosalia a fost nevoită să-și întrerupă concertul de la Milano din cauza unei stări proaste. Pe scenă, cântăreața a explicat: „Am încercat să rezist până la final, dar nu mă simt bine”, scrie site-ul italian FanPage.it.

S-a întâmplat miercuri seara. La aproape jumătatea concertului de la Forum din Assago, cântăreața a fost nevoită să se oprească din cauza unei probleme de sănătate.

„M-am simțit rău, am vomitat, am avut ceva de genul unei intoxicații alimentare. Am încercat să rezist până la final, dar mă simt foarte rău”, le-a spus ea fanilor, cu o mână pe burtă. „Nu am mai trecut niciodată printr-o astfel de situație, am încercat cu adevărat să continui cât am putut, dar trebuie să mă opresc, sufăr. Am făcut tot ce am putut”, a adăugat ea apoi.

Publicul a început să aplaude, iar artista, înainte de a părăsi scena, și-a cerut scuze încă o dată: „Îmi pare atât de rău, mi-ar fi plăcut să termin spectacolul. Spuneți-mi dacă îmi revin și dacă pot face ceva”.

Turneul „Lux Tour” este cel de-al patrulea turneu de concerte al cântăreței și compozitoarei spaniole Rosalía, organizat cu ocazia lansării celui de-al patrulea album de studio al acesteia, „Lux” (2025). Turneul a debutat pe 16 martie 2026 la Lyon, în Franța, și urmează să se încheie pe 3 septembrie 2026 la San Juan, în Puerto Rico.