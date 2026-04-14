Viitorul este fabricat în România cu investiții în oameni și tehnologie. Philip Morris International, Angajator de Top pentru al 11-lea an consecutiv

„Obținerea certificării Top Employer reflectă angajamentul nostru de a crea un mediu în care oamenii pot crește, colabora și inova cu încredere.”, spune Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, Philip Morris România. „Dezvoltarea personală și profesională se află în ADN-ul Philip Morris International, iar fiecare coleg este încurajat să-și asume parcursul profesional, să își exprime deschis aspirațiile și să primească sprijinul și instrumentele necesare pentru a le transforma în realitate.”

Pentru al unsprezecelea an consecutiv, Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top. Valorile înscrise solid în ADN-ul organizației, oportunitățile de creștere constantă, adoptarea tehnologiei, inclusiv AI, salariile competitive, toate sunt dovezi ale grijii pentru dezvoltarea și starea de bine a oamenilor. Iar aceștia confirmă.

Povestea Laurei în Philip Morris România începe cu mult înainte de angajare. „Tata lucrează și el în fabrică, e inginer.”, explică Laura-Alina L’hereec, Deployment Lead în fabrica din Otopeni. „Iar faptul că am văzut de mică ce bine se purtau cu el, cum venea acasă și-mi povestea că a primit un premiu sau o primă, mi s-a părut mereu extraordinar, așa că am zis că, dacă tot încerc să lucrez într-o corporație, să fie cea care a avut mereu grijă de tata.”

Background-ul Laurei nu e unul tehnic, așa cum te-ai aștepta pentru cineva care a ales munca într-o fabrică. A terminat ASE, Relații Economice Internaționale, cu un master în cercetări de marketing și a încercat mai întâi partea de training-uri, dar a preferat să lucreze în producție. „Voiam să stau 12 ore cu tura ca să învăț, oamenii erau drăguți și voiam să le pun întrebări, să mă învețe ce înseamnă un tambur, de exemplu. M-a prins ritmul acesta și am rămas.” Parcursul profesional a fost exact așa cum și-a dorit, iar azi muncește în departamentul în care visa să ajungă. „Știu că tata e mândru de mine. Povestim despre munca noastră la cinele în familie, e mereu sursă de amuzament între noi. Vorbesc cu prietena mea cea mai bună despre cursurile noastre de leadership și împărtășesc cu ea atunci când aflu lucruri interesante profesionale sau de psihologie. Le povestesc prietenilor mei despre mediul de la noi, despre cultură, despre oameni și beneficii și știu că sunt foarte impresionați cu toții.”

Un mediu de lucru favorabil înseamnă încredere, comunicare deschisă, siguranță psihologică și oportunități de dezvoltare care susțin un nivel ridicat de implicare din partea tuturor. Oamenii caută astfel de locuri care promovează echilibrul dintre viața profesională și cea personală, incluziunea și colaborarea bazată pe respect, un spațiu unde angajații să se simtă apreciați și susținuți. Astfel, mediul este adaptat nevoilor atât în fabrica modernă din Otopeni, cât și în birourile elegante din inima orașului care găzduiesc divizia comercială.

„Pentru mine, divizia comercială este un loc în care schimbarea nu e ceva de evitat, ci o oportunitate reală de a învăța și de a deveni mai bun.”, punctează Laura Geamănu, Brand Manager IQOS în divizia comercială a companiei.„Aici am întâlnit constant oameni faini, deschiși, de la care am avut ce învăța și care m-au încurajat să cresc. Dezvoltarea nu e doar un concept frumos pe hârtie, ci ceva real, atât profesional, cât și personal. Am avut parte de experiențe noi, roluri diferite, provocări care m-au scos din zona de confort, dar cfare m-au ajutat să evoluez. Cred că asta se simte din afară și asta face să fim recunoscuți constant ca Top Employer: combinația dintre oameni buni, dorință reală de a învăța și un mediu în care ești încurajat să devii o versiune mai bună a ta.”

Factorii motivaționali includ recunoașterea, realizările și dezvoltarea personală. Oamenii se simt împliniți prin munca lor și sunt motivați să obțină performanțe. Iar într-un spațiu în care poți să primești ceva în fiecare zi, toată lumea a învățat să dea mai departe din experiența și energia sa.

„Simt că pun cu adevărat umărul la transformare în momentele în care munca mea depășește un brief și începe să schimbe felul în care vorbim cu oamenii și felul în care ei se raportează la brand.”, explică Laura Geamănu. „Atunci când nu „bifez” doar un livrabil, ci contribui la o schimbare de mentalitate. Lucrez la proiecte de lansare în care am libertatea de a construi o poveste coerentă, cu sens, de la mesaj până la experiența finală. Nu e doar despre un produs nou, ci despre a crea o experiență care să educe și să invite la o schimbare conștientă.”

Schimbarea se simte și dincolo de oameni. În ultimul deceniu, compania a contribuit nu doar la transformarea industriei, ci și la dezvoltarea economiei, dovadă că „viitorul este fabricat în România”. În fabrica din Otopeni s-au făcut investiții de peste 730 de milioane de dolari pentru transformarea într-o unitate care produce consumabile pentru alternativele inovatoare care nu ard tutunul.

„Am fost martor la schimbare.”, povestește Ionuț Hariton, Line Lead în fabrica din Otopeni. „Când m-am alăturat companiei, procesul începuse, dar schimbările nu erau foarte vizibile. Fabrica era la început de transformare și am fost norocos să prind mulți pași din proces și chiar să fiu implicat direct. E o diferență enormă între ce se întâmplă azi și cum era acum 8 ani, nu doar la nivel de echipamente și tehnologie, unde s-a investit imens, ci și la nivel de metode. Dacă atunci făceam rapoarte cu pixul și foloseam hârtii pentru 80% din documente, azi ele sunt istorie, totul e digitalizat, ceea ce ne-a ușurat munca și procesele de suport pentru luarea deciziilor de zi cu zi.”

„Fabrica e supermodernă, nu cum își imaginează unii.”, confirmă și Laura-Alina L’hereec. „Sunt lider de îmbunătățire continuă – așa le explic prietenilor mei care nu sunt familiarizați cu ce fac eu și care își imaginează că stau toată ziua în fabrică într-un halat albastru și strâng șuruburi. Treaba mea este să mă asigur că pierderile sunt cât mai reduse și că protejăm în primul rând oamenii și resursele lor.”

„Fabrica din Otopeni e fabrica viitorului.”, spune și Laurențiu-Ionuț Ștefănescu, Project Engineer în cadrul Manufacturing Project în fabrică. „Pentru mine personal, e un fel de a doua casă pentru că am creat relații cu colegii, ne înțelegem foarte bine, lucrăm împreună și avem aceleași scopuri, mai ales în partea de proiect, unde lucrăm foarte mult și cu celelalte departamente.”

Într-o companie care pune preț pe comunicarea deschisă și încurajează inovația, oamenii se aliniază la valorile care susțin transparența și colaborarea. Cultura Philip Morris International promovează dezvoltarea profesională și oferă oportunități în dezvoltarea competențelor și avansarea în carieră. Iar misiunea nu se rezumă la producție, ci merge mai departe, într-un efort combinat al diviziilor care transmit un mesaj important, pentru viitor.

„Cel mai puternic sentiment de transformare vine atunci când văd că mutăm conversația din zona de „ce fac” spre „ce înseamnă” produsele noastre: experiență, grijă față de mediu, responsabilitate și evoluție. Faptul că oamenii nu mai privesc brandul doar ca pe un furnizor de produse, ci ca pe un partener care le înțelege nevoile și valorile îmi confirmă că impactul este real. Acolo simt că munca mea contează cu adevărat și că schimbarea nu e doar un concept, ci ceva palpabil, construit pas cu pas.”, consideră Laura Geamănu.

Încredere, colaborare, siguranță, încurajarea asumării riscurilor, responsabilitate și echitate – sunt suma caracteristicilor adunate chiar din declarațiile angajaților, un motiv mai mult decât relevant pentru ca Philip Morris România să primească în 2026 certificarea Angajator de Top / Top Employer pentru al unsprezecelea an consecutiv. Distincția este o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane și poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile unei forțe de muncă diverse, la nivel global.

„Când am găsit anunțul de angajare pe internet, am văzut și certificarea Top Employer, despre care nu știam prea multe, dar suna foarte interesant.”, mărturisește Ionuț. „Veneam dintr-o companie în care mi-a lipsit partea asta de susținere, de investiție în dezvoltarea angajaților și am fost foarte încântat de eticheta Top Employer, a fost unul dintre motivele care m-au făcut să aplic, iar când am ajuns să lucrez aici m-am convins că nu e doar o etichetă.”

Certificarea Top Employer este rezultatul unei evaluări independente realizate de Top Employers Institute, care a recunoscut Philip Morris International, drept una dintre cele 17 organizații internaționale ce au obținut certificarea Global Top Employer.

„Oamenii deja știu că e o companie bună și că mediul este foarte potrivit pentru creștere. E important că investim foarte mult în oameni, pentru că aici este cheia pentru o cultură organizațională sănătoasă. E important că reușim să reținem și tinerii, care rămân pentru cultură, pentru oameni, pentru că se investește în ei. Tata rămâne pentru că s-a obișnuit aici, dar tinerii sunt motivați să se lege de locul ăsta, să contribuie și să fie parte din viitor.”, e convinsă Laura-Alina, semn că oamenii din Philip Morris România construiesc viitorul în țara noastră.

Articol susținut de Philip Morris România