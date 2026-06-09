Viitorul României și al Europei nu e decis, așa cum e convingerea „foarte puternică în Rusia, foarte puternică și la Trump”   

Donald Trump vorbește despre noua aripă estică, lângă șantierul de la Casa Albă, pe 19 mai 2026, la Washington, DC. FOTO: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mâine, HotNews publică un interviu fără precedent de tranșant, cu o personalitate din SUA, despre felul în care se poate ajuta pe sine România, în condițiile actuale.

România și Europa nu se pot baza pe ideea că Donald Trump vrea să lase reguli, reforme sau alianțe în urma lui. „Nu cred că Trump are simțul viitorului, cu adevărat”.

Lui Trump nu-i pasă de ce rămâne după, de ceea ce toți oamenii numesc moștenirea lor reală, dincolo de cea materială.

De ce nu-i pasă de ce moștenire lasă? „O moștenire prin definiție, implică alți oameni și modul în care aceștia își amintesc de tine. Pur și simplu nu cred că lui Trump îi pasă de ceea ce cred alți oameni, în mod fundamental”, a spus intervievatul din SUA al HotNews.

„Cred că nu are nicio înțelegere a ceea ce ar însemna să lase ceva semnificativ în urmă. Cred că pentru Trump totul este despre atenție”.

În același timp, opoziția Americii la Trump e mai mare decât vedem noi, din Europa. „Totul în legătură cu actuala administrație este destul de nepopular. Domnul Trump este nepopular. Vicepreședintele, domnul Vance, este foarte nepopular. Politicile sunt în general nepopulare. Războiul din Iran este extrem de nepopular. Deci, în opinia mea, sunt de acord că nu există suficientă rezistență, dar există o oarecare rezistență”, a mai spus personalitatea din SUA.

În aceste condiții, România și Europa au soluții, fără să se rupă de SUA, dar și fără să se bazeze pe capriciile lui Trump. Interviul va fi publicat mâine de dimineață, de HotNews.