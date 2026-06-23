Vijelii în București. Meteorologii au actualizat prognoza pentru Capitală

Deși a plouat slab marți dimineața, vremea va fi călduroasă în București azi și mâine, potrivit prognozei speciale emise de ANM. Meteorologii avertizează însă că sunt posibile vijelii pe parcursul zilei de miercuri.

Marți, vremea va fi călduroasă în Capitală, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei când a plouat slab cantitativ.

Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică: averse (2…5 l/mp și izolat peste 10 l/mp) și descărcări electrice va fi în creștere după-amiaza. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de miercuri dimineață va fi de 18…20 de grade.

Cum va fi vremea în București miercuri

Și miercuri vremea se va menține călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități și gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere.

Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale (se vor acumula 5…10, izolat peste 15 l/mp), descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40…45 km/h) și vor fi posibile vijelii.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 17…19 grade.

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