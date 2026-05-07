Vinul românesc, în impas. O lege care nu aduce bani la buget, dar poate închide sute de firme

Un val de modificări legislative adoptate în grabă de Guvern pune în pericol supravieţuirea micilor afaceri din sectorul băuturilor alcoolice.

Termenele imposibil de respectat, garanţiile uriaşe şi cerinţele apărute peste noapte lasă sute de IMM-uri în faţa unui scenariu dramatic: fie se conformează într-un timp record, fie îşi închid porţile. Iar o aciză pe vin care nu aduce mai nimic la bugetul statului ridică întrebări serioase despre adevăratele intenţii ale autorităţilor.

Ce s-a întâmplat, pe scurt

Totul a început pe 23 decembrie 2025, când Guvernul a adoptat, în ultima săptămână a anului, Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2025. Documentul obligă o categorie largă de operatori economici – de la proprietarii de antrepozite fiscale până la distribuitorii angro de produse accizabile – să îşi reînnoiască autorizaţiile sau înregistrările. Termenul iniţial: 1 martie – 31 mai 2026. Trei luni pentru a reface un dosar administrativ complet.

Prin „produse accizabile” nu înţelegem doar distilate sau tutun. În această categorie intră şi vinul, berea sau orice altă băutură fermentată – adică produse pe care le găsim în orice restaurant, super-market sau magazin alimentar local.

Termenul s-a scurtat, dar deadline-ul a rămas

Pe 27 februarie 2026, a apărut OUG nr. 9/2026. Oficial, scopul ei era să prevină „blocajele operaţionale”. În practică, ordonanţa a mutat data de start a procedurii de la 1 martie la 31 martie 2026, dar data limită de 31 mai 2026 a rămas neschimbată. Rezultatul: perioada disponibilă s-a redus de la trei luni la două, fără niciun beneficiu real pentru cei afectaţi.

Lovitura de graţie: autorizaţia ISU de securitate la incendiu, cerută imediat

Pe 31 martie 2026 – chiar în ziua în care începea oficial perioada de reautorizare – a fost publicată HG nr. 184/2026, care impune o condiţie suplimentară: operatorii economici trebuie să prezinte dovada autorizaţiei ISU de securitate la incendiu pentru fiecare locaţie. Fără nicio perioadă de graţie. Fără etapă de acomodare. Cerinţa se aplică imediat.

Obţinerea unei astfel de autorizaţii nu este o formalitate – presupune inspecţii şi demersuri la autorităţi specializate, un proces care durează de regulă luni de zile. Firmele care nu reuşesc să prezinte documentul până pe 31 mai 2026 riscă să le fie respinsă cererea de reautorizare. Iar fără autorizaţie valabilă, comercializarea produselor accizabile poate constitui infracţiune. Practic, o firmă care a funcţionat legal ani de zile se poate trezi, dintr-o întârziere birocratică, în afara legii.

250.000 de lei garanţie – aceeaşi sumă pentru toată lumea

OUG 89/2025 a introdus şi obligaţia constituirii unei garanţii financiare de 250.000 de lei pentru distribuitorii de vinuri, bere şi alte băuturi alcoolice. Suma este identică indiferent de dimensiunea firmei – un mare distribuitor naţional şi un mic comerciant regional trebuie să depună exact acelaşi cuantum.

Procedura concretă pentru obţinerea atestatului de distribuţie a fost aprobată abia pe 1 aprilie 2026, printr-un ordin comun al ANAF şi Autorităţii Vamale. Adică firmele au aflat cum trebuie să procedeze cu mai puţin de două luni înainte de termenul limită.

Pentru un IMM cu cifre de afaceri modeste, a bloca sau a împrumuta 250.000 de lei în mai puţin de două luni – în contextul unei scăderi generalizate a consumului – este extrem de dificil. Mulţi nu vor reuşi. Iar dacă garanţia nu este constituită la timp, dosarul de reautorizare va fi respins. Vor dispărea de pe piaţă nu din cauza fraudei, ci din cauza unor termene imposibil de respectat.

O obligaţie legală fără prea multe şanse de îndeplinire

Pe hârtie, legea pare rezonabilă: garanţia poate fi constituită prin numerar la trezorerie, scrisoare de garanţie bancară sau poliţă de asigurare. Trei opţiuni. Teoretic.

În practică, cele trei opţiuni se reduc rapid la una singură, iar aceea este cea mai dureroasă. Poliţele de asigurare nu există pe piaţă – inclusiv asigurătorii de stat au confirmat că nu oferă un astfel de produs. Scrisorile de garanţie bancară sunt teoretic posibile, dar băncile aplică un filtru rigid: 250.000 de lei împărţit la 12 luni înseamnă o capacitate de rambursare de peste 20.000 de lei lunar, plus dobândă – un prag pe care multe IMM-uri nu îl trec. Mai există şi o problemă pur administrativă: nu există un model standard al scrisorii de garanţie agreat de autorităţi, ceea ce generează refuzuri suplimentare din motive de formă, indiferent de bonitatea solicitantului. Rămâne deci numerarul – singura variantă certă, dar şi cea mai toxică pentru o firmă mică.

Rezultatul este o capcană perfectă: nu ai bani cash – nu poţi depune la trezorerie. Nu ai capacitate de creditare – banca te refuză. Nu există poliţe pe piaţă – asigurătorul nu te poate ajuta. Toate căile duc către un impas.

Acciza pe vin: prea mică pentru buget, prea mare pentru producători

Există o întrebare simplă pe care orice economist (dar şi orice om politic) ar trebui să şi-o pună atunci când analizează o nouă taxă: cât aduce efectiv la bugetul statului şi cât costă pe cei care o plătesc?

În cazul accizei pe vin, răspunsul este revelator. Până de curând, acciza pentru vin era zero. Guvernul a introdus, de la 1 ianuarie 2026, o aciză de 0,11 lei/litru – în fapt, o uşoară majorare faţă de nivelul de 0,10 lei/litru introdus de la 1 august 2025. România produce anual aproximativ 4 milioane de hectolitri de vin, adică 400 de milioane de litri. Dacă întreaga producţie ar fi comercializată şi taxa colectată integral, statul ar încasa aproximativ 8,5 milioane de euro/an – o sumă mai mică decât bugetul anual al multor primării de oraşe medii. La scara unui buget naţional de zeci de miliarde de euro, este practic nesemnificativ.

Dacă suma colectată este neglijabilă ca venit bugetar, logica introducerii ei devine greu de justificat din perspectivă fiscală. Efectele secundare sunt însă cât se poate de concrete: obligaţii de raportare, proceduri de autorizare, garanţii financiare, amenzi – teren fertil pentru birocraţie, corupţie şi evaziune fiscală. Pentru alte categorii de produse accizabile – carburanţi, energie, băuturi spirtoase, tutun – accizele aduc miliarde la buget şi justifică un aparat de control pe măsură. Dar în cazul vinului, proporţia dintre efortul de reglementare şi câştigul fiscal real ridică o întrebare incomodă: această legislaţie a fost concepută pentru a aduce bani la buget sau pentru a pune piedici unui sector pe care România ar trebui să îl sprijine?

400 de milioane de euro blocaţi, fără niciun folos

O altă cifră merită toată atenţia. Pe piaţa românească sunt autorizaţi în prezent aproximativ 8.000 de operatori en-gros de băuturi. Fiecare este obligat să constituie o garanţie de aproximativ 50.000 de euro. Dacă toţi ar reuşi să o constituie, suma totală blocată în aceste instrumente financiare ar ajunge la aproximativ 400 de milioane de euro.

Aceşti bani nu intră la bugetul statului. Sunt pur şi simplu imobilizaţi, scoşi din circuitul economic, fără a genera nicio valoare – nu finanţează infrastructură, nu plătesc salarii, nu susţin investiţii. Sunt o garanţie care stă undeva în aşteptarea unui risc care, în cazul majorităţii firmelor cu istoric curat, nu se va materializa niciodată.

Cine pierde cel mai mult

Impactul acestor măsuri nu este uniform. Marii jucători din piaţă au departamente juridice, resurse financiare şi relaţii instituţionale care le permit să facă faţă unui val de reglementări comprimate în câteva luni. IMM-urile nu au acest lux.

Micii distribuitori – adesea firme cu vechime şi un istoric curat de plată a taxelor, care servesc producători locali, crame independente sau comercianţi din zone rurale – sunt cei mai expuşi. Dacă nu reuşesc să se reautorizeze la timp, ei dispar de pe piaţă. Efectul este unul de domino: producătorii mici rămân fără canale de comercializare, piaţa se concentrează în mâinile câtorva mari distribuitori, diversitatea scade, iar consumatorii plătesc în final preţul acestei „simplificări” administrative.

Ce ar trebui să facă autorităţile

Pentru a evita un blocaj major pe piaţa produselor accizabile, autorităţile statului trebuie să ia (cel puţin) patru măsuri:

1. Prelungirea termenului de reautorizare.

2. Stabilirea unui interval realist pentru prezentarea autorizaţiei de securitate la incendiu.

3. Diferenţierea garanţiei în funcţie de volumul de activitate al fiecărui operator – nu o sumă fixă, identică pentru toţi.

4. Crearea unui model standard de scrisoare de garanţie bancară agreat de autorităţi.

Fără aceste corecţii, riscul este real: sute de IMM-uri din sectorul băuturilor alcoolice ar putea fi forţate să îşi suspende activitatea nu pentru că au greşit cu ceva, ci pentru că statul a schimbat regulile jocului în plină partidă, prea repede pentru ca cineva să mai ţină pasul.

