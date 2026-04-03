Vinuri vechi și de 100 de ani, unele servite la mesele regale, în licitația cu Băuturi de Colecție de la Artmark

Etichete legendare, cu istorie și prestigiu internațional! Casa A10 by Artmark anunță în pragul sărbătorilor pascale o licitație cu băuturi de colecție! Evenimentul, programat în data de 7 aprilie, de la ora 12.00 — pe Platforma Artmark Live — propune nu doar diversitate, ci și profunzime culturală: unele dintre loturile-vedetă sunt veritabile piese de patrimoniu gastronomic.

Așa cum este și o sticlă de vin veche de mai bine de 100 de ani: Château Mouton-d’Armailhacq, Pauillac (1924) – o mărturie rară a unui Bordeaux de epocă, provenit din celebrul areal Pauillac, sinonim cu unele dintre cele mai prestigioase vinuri din lume. Vintajul 1924 aparține unei perioade interbelice în care vinurile erau produse și îmbuteliate cu metode tradiționale, iar supraviețuirea unei astfel de sticle până astăzi o transformă într-un veritabil document al istoriei vinului. Sticla are în evenimentul Artmark prețul de pornire de numai 100 de Euro.

Remarcabilă în Licitația de Paște cu Băuturi de Colecție este și sticla Kweichow Moutai Kuíhuā Sunflower, din anii 1970, care nu este doar un distilat rar, ci și un simbol al unei epoci. Este o ediție de export devenită astăzi una dintre cele mai căutate expresii istorice ale celebrului baijiu chinez, asociat de-a lungul timpului cu protocolul oficial și marile banchete de stat. Această etichetă are în evenimentul Artmark un preț de pornire de 2.500 de Euro — preț foarte atractiv, având în vedere că în licitațiile internaționale exemplare similare au atins estimări și rezultate de zeci de mii de Euro, în funcție de proveniență și stare.

Într-o formulă mai specializată decât edițiile precedente, Licitația de Băuturi de la Artmark este dedicată cunoscătorilor care caută nu doar etichete celebre, ci și povești și repere istorice ale marilor terroir-uri. Selecția reunește nume grele din Burgundia – Chambertin, Mazoyères-Chambertin, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Échezeaux, Romanée-Saint-Vivant sau Richebourg – într-o ofertă rară pe piața locală.

În aceeași zonă a excelenței absolute se înscriu și loturile Petrus, Pomerol, 2011 și 2013 – vinuri care depășesc statutul de etichetă pentru a deveni adevărate mituri ale Bordeaux-ului. Cultivat pe un terroir unic, Petrus a fost servit inclusiv la masa regală britanică și rămâne, pentru colecționari, una dintre cele mai dorite prezențe într-o selecție de elită.

Dincolo de Franța, licitația aduce și o piesă cu totul excepțională: Nikka Nine Decades Whisky, creat pentru aniversarea a 90 de ani ai casei japoneze fondate de Masataka Taketsuru. Acest blend reunește distilate din nouă decenii diferite, devenind o veritabilă „arhivă lichidă” a istoriei whisky-ului japonez, inspirată de destinul fondatorului său, format în Scoția și devenit figură emblematică a culturii nipone.

Prin această selecție, Artmark confirmă interesul tot mai mare pentru băuturile rare ca active de colecție, oferind acces la etichete cu cotații internaționale, la prețuri de pornire atractive – o oportunitate deopotrivă pentru investiție și rafinament cultural.

Articol susţinut de A10 by Artmark