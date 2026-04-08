Viteza vorbirii și pauzele din discurs pot trăda primele semne ale bolii Alzheimer, înainte ca testele clasice să le detecteze

Vorbirea lentă, cu pauze lungi ar putea fi un semn precoce al unor probleme cognitive/ FOTO: Shuttestock

Cercetările recente arată că viteza vorbirii și pauzele din discurs pot indica modificări cerebrale asociate bolii Alzheimer, chiar și la persoane fără tulburări cognitive vizibile.

Ritmul în care vorbim poate fi, în unele cazuri, un indicator mai sensibil decât dificultatea de a găsi cuvinte potrivite, după cum arată studiile din ultimii ani.

O metaanaliză de la finalul anului 2025, publicată în Journal of the International Neuropsychological Society, care a inclus peste 20 de studii, a arătat că persoanele cu boala Alzheimer sau cu deteriorare cognitivă ușoară vorbesc, în medie, mai lent și fac pauze mai lungi decât cele sănătoase. Diferențele apar chiar și la îndeplinirea unor sarcini simple de vorbire și devin mai evidente în testele de memorie.

În paralel, un studiu publicat în 2025 în Journal of Alzheimer’s Disease a observat persoane fără simptome cognitive evidente, dar investigate prin imagistică PET pentru proteinele beta-amiloid și tau – semnele biologice ale bolii Alzheimer. Rezultatele au arătat că participanții cu niveluri mai ridicate de proteine tau aveau pauze mai frecvente și mai lungi în vorbire, deși obțineau scoruri normale la testele cognitive standard. Cu alte cuvinte, modul de exprimare în cuvinte începe să se schimbe înainte ca testele clasice să detecteze eventuale probleme cognitive.

Aceeași direcție este susținută și de studiile recente din domeniul inteligenței artificiale. Cercetări publicate la începutul anului 2026 în npj Digital Medicine arată că analiza automată a vorbirii – inclusiv viteza, pauzele și structura frazelor – poate funcționa ca un biomarker digital pentru declinul cognitiv, și ar putea fi utilizată în screeninguri simple, inclusiv în cabinetul medicului de familie.

Aceste rezultate consolidează ipoteza că nu doar ce spunem contează, ci și cât de repede spunem.

De altfel, teoria nu este complet nouă. Un alt studiu, realizat de cercetători de la Universitatea din Toronto și Institutul Rotman, publicat în Aging, Neuropsychology and Cognition, pe un lot de 125 de adulți sănătoși, arăta încă din 2024 că ritmul vorbirii este un indicator mai bun al sănătății cognitive decât dificultatea de a găsi cuvinte. Participanții care vorbeau mai lent aveau performanțe mai slabe și la testele de memorie de lucru, flexibilitate cognitivă și inhibiție.

Când cuvintele îți „stau pe limbă”

Lethologica, fenomen cunoscut sub expresia populară „îmi stă cuvântul pe limbă, dar nu-mi vine”, este resimțit la orice vârstă. Totuși, pe măsură ce trecem de 60 de ani, această dificultate devine mai frecventă, iar multora le dă de gândit: este un semn normal al înaintării în vârstă sau un avertisment precoce al demenței?

Studiul canadian coordonat de Hsi T. Wei și Jed Meltzer a încercat să răspundă tocmai la această întrebare, testând mai multe teorii ale îmbătrânirii cognitive. Concret, cercetătorii au vrut să afle dacă dificultatea de a găsi cuvinte la vârste înaintate provine dintr-o încetinire generalizată a proceselor mentale (teoria vitezei de procesare), dintr-o deficiență specifică a producerii limbajului (teoria deficitului de transmisie) sau dintr-o slăbire a mecanismelor de inhibiție, adică incapacitatea de a ignora distragerile (ipoteza deficitului inhibitor).

Vorbirea lentă, asociată cu posibile probleme cognitive

Participanții au trecut prin mai multe probe. Mai întâi, au descris în detaliu o scenă vizuală, pentru a permite cercetătorilor să le înregistreze vorbirea naturală și să analizeze ritmul, pauzele și dezacordurile din discurs. Apoi, au fost supuși unui test de denumire de imagini, în care aveau de identificat obiecte din poze, în timp ce prin căști li se transmiteau sunete menite fie să-i ajute, fie să-i deruteze.

Cu cât ritmul natural al vorbirii era mai rapid în timpul primei probe, cu atât participanții răspundeau mai repede în a doua probă. Iar acuratețea și viteza de răspuns se corelau cu performanța la teste de funcții executive (memorie de lucru, flexibilitate cognitivă, inhibiție). Pe scurt, cine vorbea mai lent obținea rezultate mai slabe și la testele cognitive generale.

„Este clar că adulții în vârstă sunt semnificativ mai lenți decât adulții tineri în realizarea diverselor sarcini cognitive, inclusiv sarcinile de producere a cuvintelor, cum ar fi denumirea imaginilor, răspunsul la întrebări sau citirea cuvintelor scrise. În vorbirea naturală, adulții în vârstă tind să producă mai multe difluențe, cum ar fi pauzele fără conținut și cele umplute (de exemplu, cu «ăă» și «îmm») în timpul discursului și au, în general, un ritm al vorbirii mai lent”, au scris cercetătorii.

Timpul de reacție, mai important decât acuratețea

Cel mai important rezultat al studiului a fost că, deși capacitatea de a găsi cuvinte scade odată cu vârsta, această dificultate specifică nu a fost asociată cu declinul cognitiv general. În schimb, viteza generală a vorbirii a fost cel mai bun predictor atât al difluențelor din discursul natural, cât și al performanței la testele de funcții executive. Altfel spus, problema nu este neapărat că o persoană nu găsește un cuvânt, ci că toate procesele mentale din spatele producerii limbajului funcționează mai lent.

Rezultatul se potrivește cu teoria vitezei de procesare, formulată de psihologul Timothy Salthouse încă din 1996, care susține că la baza declinului cognitiv se află o încetinire generalizată a tuturor proceselor mentale. Potrivit acestei teorii, creierul îmbătrânit nu-și pierde neapărat cunoștințele acumulate, dar operează din ce în ce mai lent, ca un calculator care funcționează, doar că rămâne în urmă.

Autorii studiului canadian au concluzionat că cel mai sensibil indicator al dificultății de găsire a cuvintelor, asociată vârstei, este probabil timpul de reacție la denumirea imaginilor, și nu acuratețea. Însă în evaluările cognitive curente folosite de medici, cum ar fi testul Montreal Cognitive Assessment (MoCA), se pune accent aproape exclusiv pe acuratețe, lăsând deoparte viteza de reacție, care pare a fi un semn de alarmă timpuriu.

Proteinele tau și semnalele ascunse din vorbire

O echipă de cercetători de la Universitatea Stanford a publicat în Alzheimer’s & Dementia un studiu pe 238 de adulți fără afectare cognitivă aparentă, participanți în cadrul Framingham Heart Study, care au avut vârste cuprinse între 32 și 75 de ani. Toți au fost supuși investigațiilor PET (tomografie cu emisie de pozitroni) pentru a li se măsura nivelul de beta-amiloid și de proteină tau din creier.

Plăcile de amiloid și acumulările de proteine tau sunt cele două amprente biologice ale bolii Alzheimer. Dacă plăcile de amiloid se depun între neuroni, conglomeratele de proteine tau se formează în interiorul lor și sunt considerate direct responsabile de moartea celulelor nervoase. Numărul acestor acumulări de tau este, de altfel, mai strâns legat de gradul de afectare cognitivă decât cantitatea de amiloid.

Pauzele în vorbire, un prim semn al bolii Alzheimer

Cercetătorii de la Stanford au descoperit că participanții cu mai multe depozite de tau în creier vorbeau mai lent, făceau pauze mai lungi și mai frecvente între fraze. Și asta fără ca scorurile lor la testele de memorie propriu-zise să fie mai scăzute. Practic, subiecții găseau răspunsurile corecte, dar aveau nevoie de mai mult timp pentru a le formula verbal.

„Pauzele mai lungi și mai frecvente între propoziții, precum și ritmul mai lent al vorbirii în timpul reamintirilor din memorie au fost asociate cu un semnal tau crescut. Acest lucru indică faptul că modificările în vorbire reflectă dezvoltarea patologiei bolii Alzheimer chiar și în absența unei afectări cognitive evidente”, au scris autorii studiului.

Nu contează doar ce spunem, ci și cât de repede spunem

Alte studii au arătat că pacienții cu mai multe semne de plăci de amiloid în creier au de 1,2 ori mai multe riscuri să prezinte dificultăți legate de vorbire. Cercetătoarea Claire Lancaster, specialistă în demență, a scris într-un articol pentru The Conversation că studiul din Toronto „arată că nu contează doar ce spunem, ci și cât de repede spunem, pentru a dezvălui schimbări cognitive.”

În paralel, tehnologia avansează spre unelte de diagnostic accesibile. Un studiu finanțat de National Institute on Aging, realizat de cercetători de la Universitatea din Boston și publicat în Alzheimer’s & Dementia în 2024, a demonstrat că un algoritm de inteligență artificială poate prezice cu o acuratețe de 78,5% dacă o persoană cu deteriorare cognitivă ușoară va dezvolta demență de tip Alzheimer în următorii șase ani, doar analizând transcrieri ale testelor cognitive.

Algoritmul dezvoltat la Boston nu analizează imagini cerebrale sau probe de sânge, ci limbajul. Se uită la felul în care pacientul își construiește frazele, la lungimea lor, la vocabular, dar și la pauzele și repetițiile din discurs.

Abordarea ar putea permite un tip de screening simplu, fără proceduri invazive și cu costuri reduse, care ar putea fi folosit inclusiv în cabinetul medicului de familie.

Ce ratează testele folosite în prezent

Toate aceste descoperiri sunt o dovadă că evaluările cognitive actuale ratează semnale importante, pentru că pun accent pe acuratețea răspunsurilor (a răspuns corect sau greșit) și ignoră viteza cu care răspunde pacientul. De exemplu, un bărbat de 72 de ani care denumește corect toate obiectele dintr-un test MoCA, dar o face cu 40% mai lent decât acum cinci ani, ar primi azi un rezultat normal. Dar încetinirea vorbirii sale ar putea semnala acumularea de proteine tau în lobul temporal.

Cercetătorii din Toronto recomandă ca viteza vorbirii și timpul de reacție verbal să fie integrate în bateriile standard de evaluări cognitive. Iar studiul de la Stanford indică utilitatea analizei vorbirii în testele de reamintire a unor povești după un interval de timp, unde apar mai ușor semnele timpurii ale bolii Alzheimer.

Desigur, există precauții de formulat. Faptul că cineva vorbește mai lent sau face mai multe pauze nu înseamnă automat că va dezvolta Alzheimer. Plăcile de amiloid și acumulările de tau se găsesc și în creierele unor persoane care nu dezvoltă niciodată simptome clinice. Sunt necesare studii longitudinale, care să urmărească în timp participanții cu vorbire mai lentă, pentru a confirma dacă aceștia dezvoltă, efectiv, demență.