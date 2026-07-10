Vodafone tocmai și-a schimbat acționarul principal

Miliardarul francez Xavier Niel urmează să devină cel mai mare acționar al Grupului Vodafone, după ce grupul de telecomunicații din Emiratele Arabe Unite Etilasat, a acceptat să-și vândă întreaga participație în grupul britanic de telecomunicații pentru aproape 6 miliarde de dolari, scrie Reuters.

Tranzacția îi conferă unuia dintre cei mai activi actori din domeniul telecomunicațiilor din Europa, care a susținut de multă vreme consolidarea în industria fragmentată a continentului, cea mai mare participație la cel mai mare operator de telefonie mobilă din Marea Britanie.

Tranzacție de aproaep 6 miliarde de dolari

Vega, vehiculul de achiziții deținut în totalitate de grupul familiei Niel, a declarat că a încheiat un acord cu caracter obligatoriu pentru achiziționarea unei participații de aproximativ 16,2% în schimbul sumei de aproximativ 4,4 miliarde de lire sterline (5,91 miliarde de dolari).

Vodafone a trecut printr-un proces semnificativ de restructurare. Grupul s-a retras din Spania și Italia, și-a concentrat eforturile asupra Germaniei, Marii Britanii și Africii și a finalizat fuziunea cu Three UK, creând astfel cel mai mare operator de telefonie mobilă din Marea Britanie.

Vega va deveni principalul acționar al Vodafone după finalizarea tranzacției și obținerea aprobărilor necesare.