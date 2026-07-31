Vom mai avea pensii de stat? Vârsta de pensionare în UE va crește cu peste 2 ani

Răspunsul pe scurt este: da, probabil vom mai avea pensii de stat. Dar nu în forma actuală.

Aproximativ două treimi din țările europene vor crește vârsta de pensionare pentru bărbați, în timp ce trei sferturi o vor crește pentru femei, arată o analiză a Euronews.

Acest text este un fragment din newsletterul „Economix”, pe care jurnalistul Dan Popa îl trimite în fiecare joi dimineață. Poți să te abonezi la Economix aici:

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În întreaga UE, vârsta normală de pensionare va crește cu aproximativ 2,1 ani pentru bărbați și 2,6 ani pentru femei, conform raportului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) intitulat „Pensiile pe scurt” 2025 .

„Eu aș rezuma în patru cuvinte, care vor suna foarte cinic: Ești pe cont propriu!”

Comparația se face între persoanele care se pensionează în 2024 și cele care au intrat pe piața muncii la 22 de ani în acel an, presupunând o carieră neîntreruptă.

„Eu aș rezuma în patru cuvinte, care vor suna foarte cinic: Ești pe cont propriu. Asta este sinteza situației în care se găsește generația tânără, în perspectiva pensionării.

Ești pe cont propriu, uită de pensia publică. De altfel, există state, cum e Marea Britanie, în care pensia publică este o pensie de subzistență. Deci o pensie cât să nu mori de foame. Atât. Punct. Alte lucruri nu poți face din ea”, explică Radu Crăciun, fost șef la BCR Pensii.

Economistul spune că vom vedea două tendințe: pensiile publice se vor micșora, iar vârsta de pensionare va crește.

„Nu avem cum să scăpăm de creșterea vârstei de pensionare. Întrebarea nu e dacă, ci când o vom face!”, spune Crăciun

După Revoluție, raportul dintre pensie și ultimul salariu a scăzut de la 75% la sub 50% azi, iar raportul continuă să scadă.

Ce alternative avem?

Este acumularea de active, de bani într-o zonă administrată privat, care să vină în completarea sistemului public de pensii. Deci, nota bene, în sistemul public de pensii banii nu se înmulțesc, banii se redistribuie de la o generație la alta, pe când în sistemul privat de pensii, banii sunt înmulțiți prin investire. Deci, nu doar că îți iei suma contribuților la sistemul privat, ci iei chiar mai mult, spune Radu Crăciun.

Ca exemplu, din totalul activelor, de exemplu, existente în pilonul 2, astăzi, o treime e randament investițional. Deci, două treimi e suma contribuților, peste care se adaugă o treime de randament investițional.

Citește aici întreaga analiză.