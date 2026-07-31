Vot final: Amnistia fiscală pentru patronii cărora ANAF le cere TVA din urmă a fost adoptată de Parlament. Legea, inițiată după ce StartupCafe a atras atenția asupra cazurilor

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat, vineri, în ședință extraordinară, propunerea de lege care prevede amnistierea fiscală a patronilor cărora ANAF le cere retroactiv TVA pe ultimii 5 ani, în valoare de zeci de mii de euro pe firmă, în condițiile în care oamenii s-au plâns că au avut codul de TVA anulat și că ei nu au de unde să plătească retroactiv banii pentru că nu au colectat acest impozit.

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