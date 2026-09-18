Warren Buffett demisionează din funcția de președinte al Berkshire și-l numește în locul lui pe Howard, fiul său

Berkshire Hathaway a anunțat vineri că Warren E. Buffett, care a transformat compania într-una dintre cele mai de succes firme de investiții din istorie și a devenit sinonimul capitalismului american, demisionează din funcția de președinte al acesteia.

Buffett, care a împlinit 96 de ani pe 30 august, va deveni președinte emerit, cu efect imediat, și va rămâne în consiliul de administrație al Berkshire. Fiul său, Howard G. Buffett, va deveni președinte.

„A fi președintele dumneavoastră a fost privilegiul vieții mele și m-am considerat uneori nedemn de încrederea dumneavoastră deplină”, a scris domnul Buffett într- o scrisoare adresată acționarilor Berkshire.

Dar, a adăugat el, „Timpul învinge întotdeauna”.

Mutarea Berkshire este cel mai recent pas într-o tranziție de conducere planificată de mult timp. Domnul Buffett a demisionat din funcția de director executiv al companiei la sfârșitul anului trecut, iar un om de-al său cu experiență, Greg Abel, a preluat conducerea.

Legendarul investitor a condus compania Berkshire, cu sediul în Omaha, Nebraska, din 1965, înregistrând un randament anual aproape dublu față de randamentul indicelui S&P 500.

Decizia sa vine la puțin peste nouă luni după ce Greg Abel, în vârstă de 64 de ani, a preluat funcția de CEO, în timp ce Buffett a păstrat președinția. Buffett și-a anunțat pentru prima dată plecarea din funcția de CEO la întâlnirea anuală a Berkshire din mai 2025, șocând mulțimea de mii de persoane de la acea vreme, în ciuda vârstei sale înaintate.

„Cultura construită de Warren și valorile pe care le-a susținut vor rămâne în inima Berkshire, iar Howard va fi gardianul lor”, a declarat Abel în comunicatul companiei.

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„Greg conduce compania; Howard va proteja cultura și valorile acesteia – ambele valorând mai mult decât orice altceva din bilanțul nostru”, a scris Buffett.

Moștenirea lui Buffett în construirea Berkshire, cu sediul în Omaha, Nebraska, este neegalată în America corporatistă, preluând o fabrică de textile eșuată din New England la frageda vârstă de 34 de ani și transformând achiziția într-un gigant financiar și industrial, cu un profit operațional de 44,5 miliarde de dolari anul trecut și aproape 400.000 de angajați.