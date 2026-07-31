WEBINAR, joi, 6 august, ora 16.00: Granturi IMM de câte 200.000 – 3.000.000 euro pe proiecte de AI, roboți și alte tehnologii de vârf

Cum pot startup-urile românești și alte firme micro, mici și mijlocii să acceseze fondurile europene de câte 200.000 – 3.000.000 euro pe proiecte de inteligență artificială, roboți, comunicații și alte tehnologii de vârf? Antreprenorii vor putea afla explicații utile în cadrul webinarului nostru pe care îl transmitem live pe canalele StartupCafe de YouTube și Facebook, joi, 6 august 2026, de la ora 16.00.