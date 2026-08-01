Weekend trending în București, 1-2 august: Subcarpați în Grădina Botanică, festival de post-punk în Control, picnic în Cișmigiu și Omul cu Șobolani în Expirat

Primul weekend din august va fi unul canicular, dar chiar și așa nu ai motive de stat în casă. Dacă nu pleci din oraș, poți merge la un festival care mută Armenia pentru trei zile în Grădina Botanică, la un târg de design local, un picnic în Cișmigiu alături de comunitatea din jurul parcului și o noapte dedicată artei digitale.

De asemenea, poți să-ți începi weekendul luând micul dejun direct pe una dintre cele mai noi terase din oraș – BRUMA (Regina Elisabeta 54). Aici au cafea bună, brunch gustos și arătos (micul dejun se servește între 10:00 – 14:00), dar și o terasă răcoroasă și verde. „Ne procurăm cafeaua de la prăjitori români care călătoresc pentru boabele lor, iar vinurile de la producători care lasă terroir-ul să vorbească. Tot ce punem pe farfurie este onest și sezonier”, scriu ownerii în descrierea locului.

Dacă vrei să încerci ceva inedit în acest weekend, de care să povestești toată săptămâna colegilor de la birou, atunci treci pe la Eggspress (Pache Protopopescu 97) pentru un sendviș cu felii de pepene roșu în loc de pâine. Se numește Summer Toast și e preparat cu pepene roșu, mentă, feta și castravete. Ediția este limitată, până la finalul verii și costă 29 lei.

O altă terasă nou deschisă în oraș este ALTLOC 1618 (Biserica Amzei 16-18). Aceasta funcționează în curtea de 400 de metri pătrați a fostei croitorii din strada Biserica Amzei. În interiorul clădirii sunt spații dedicate artiștilor, iar în grădină au loc destul de des party-uri de ascultare de albume de pe vinil sau cu DJ set-uri mai liniștite. În weekend e deschis până la ora 02:00, iar o bere costă 16 lei.

Evenimente

Cel mai mare eveniment al weekendului este, fără îndoială, Festivalul Strada Armenească, care ajunge la cea de-a zecea ediție și se desfășoară între 31 iulie și 2 august în Grădina Botanică. Programul rămâne similar cu cel de la edițiile trecute: concerte, gastronomie, ateliere, expoziții și workshop-uri dedicate culturii armene, în cea mai mare „grădină de vară” din oraș.

Line-up-ul pentru concerte pentru sâmbătă și duminică este următorul: pe 1 august sunt programate recitalurile Lin Pelin & Frate Gheorghe și Subcarpați, iar duminică închid festivalul Paulina și Bosquito. Între concerte vor fi spectacole tradiționale armenești și DJ seturi.

Noutatea ediției este Armenian Market – Shuka, unde pot fi găsite produse aduse direct din Armenia, de la cafea și dulcețuri până la textile și obiecte inspirate din patrimoniul cultural al acestei țări. Intrarea la festival este gratuită, dar se plătește accesul în Grădina Botanică: 15 lei pentru adulți și 10 lei pentru elevi, studenți și pensionari.

Dacă preferi concertele de club, sâmbătă seara la Expirat, Omul cu Șobolani marchează 29 de ani de existență printr-un concert aniversar. Trupa fondată în 1997 rămâne unul dintre numele importante ale rockului alternativ românesc. Biletele costă între 50 și 80 de lei, în funcție de categoria disponibilă.

Tot în acest weekend are loc prima ediție a Stray Lights Festival, găzduită de Control Club. Timp de trei zile, festivalul propune un line-up de trupe din zona post-punk, noise rock, experimental și muzică alternativă, alături de discuții și sesiuni de audiție coordonate de muzicieni și oameni din industrie. Sâmbătă și duminică, printre alții, pe scenă urcă DITZ, Baby Elvis, The 113, Second Wave și Orkid. Este clar un eveniment de neratat pentru cei interesați de scena alternativă locală și europeană. Biletele sunt disponibile sub formă de abonamente și bilete de o zi (130 lei) prin Eventbook.

Dacă preferi un concert la care să nu plătești intrarea, ci doar consumația, terasa Berăriei H găzduiește sâmbătă concertul susținut de Crina Matei & Băieții ei de Catifea. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, dar organizatorii recomandă rezervarea unei mese în avans.

În aceeași seară de sâmbătă, MINA organizează Noaptea Albă, un eveniment care prelungește programul muzeului și reunește două dintre cele mai cunoscute producții ale sale: Van Gogh, The Immersive Show și Gustav Klimt. The Immersive Show. Pe lângă proiecțiile imersive, vizitatorii vor găsi un DJ set în lobby, barul deschis, o zonă exterioară amenajată pentru relaxare și o proiecție pe fațada clădirii. Biletele sunt disponibile online și costă 30 lei.

Weekendul nu înseamnă însă doar concerte și festivaluri. La Hamace, în grădina Hotelului Caro, are loc prima ediție a Târgului Cuminte, un eveniment dedicat creatorilor independenți și producătorilor locali. Vor fi prezenți ilustratori, ceramiști, creatori de bijuterii, produse naturale și obiecte decorativ. Dacă îți place să pleci acasă cu ceva făcut în ateliere mici și nu într-o fabrică, merită o oprire aici.

Sâmbătă dimineață, Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu organizează un picnic deschis tuturor, în zona Grădinii Trandafirilor. Este o întâlnire cu și între oameni care folosesc și iubesc parcul și vor să-l cunoască și dincolo de plimbările obișnuite. Organizatorii aduc limonadă și prăjituri, iar participanții sunt invitați să vină cu o pătură și ceva de împărțit. Accesul este gratuit.

Duminică seara, dacă încă mai ai chef de muzică live într-un spațiu cu o atmosferă mai intimă, The Coffee Shop de la Piața Constituției îl găzduiește pe OCRU, proiect care îmbină folkul cu influențe de blues și rock alternativ. Concertul începe seara, la 19:00, iar rezervările se fac telefonic – 0722.886.007.

Teatru & film

Sâmbătă, Horațiu Mălăele revine pe scena Teatrului Național cu spectacolul „Sunt un orb”, un recital în care poezia, proza scurtă și improvizația se împletesc cu umorul care l-a consacrat. Actorul trece prin texte semnate de Emil Brumaru, Marin Sorescu și Nichita Stănescu, dar lasă suficient loc spontaneității și dialogului cu publicul, astfel încât fiecare reprezentație ajunge să fie diferită de precedenta. Dacă l-ai văzut pe Mălăele în astfel de formule, știi că o parte din spectacol se construiește chiar în sală, din reacțiile spectatorilor. Biletele sunt disponibile de la 217 lei.

În acest weekend, Cinema Europa organizează Anime Cult Weekend, o selecție de șapte filme considerate repere ale animației japoneze. Sâmbătă poți vedea Howl’s Moving Castle și Princess Mononoke, iar duminică aduce pe ecran Grave of the Fireflies, Ghost in the Shell și Paprika.

În acest weekend are premiera și unul dintre blockbuster-ele verii: „Spider-Man: Brand New Day”. Noul film îl urmărește pe Peter Parker după evenimentele din „No Way Home”, într-o lume în care nimeni nu își mai amintește cine este. În timp ce încearcă să-și continue viața și să-i protejeze de la distanță pe MJ și Ned, eroul se confruntă cu o nouă criză de identitate, care devine punctul de plecare al unei povești despre singurătate și responsabilitate.