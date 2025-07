Weekend trending în București, 12-13 iulie: burgeri extratereștri, un restaurant nou în mijlocul lacului Cișmigiu, Oedip pe scenă și Superman pe marile ecrane

Superman (2025). FOTO: © Warner Bros via Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

În mijloc de iulie, Bucureștiul pare că se topește la propriu, dar sunt multe evenimente care-l și transformă într-un amestec de joacă, muzică și ritmuri urbane care prind viață în cele mai neașteptate locuri. De exemplu, cultura migrează în weekend și spre periferie, copiii redescoperă jocurile de altădată, iar adulții dansează în grădini în liniște la petreceri silent.

Capitala promite să fie ceva mai liberă, dat fiind că pe litoral are loc în acest weekend unul dintre cele mai mari festivaluri din România – Beach, Please!

Cafeaua de specialitate o poți bea într-o nou deschisă cafenea, care arată superb. Pe Traian Doda 5 s-a deschis de curând Doda5 – Ideas in Motion. Locul are și o grădină superbă, pereți cu opere de artă și un vibe care te îndeamnă să încetinești ritmul. Este perfect pentru diminețile leneșe sau după-amiezile când vrei să-ți bei cappuccino-ul în liniște, înconjurat de verdeață și detalii creative care-ți dau chef să te întorci. Un coffeeshop care nu doar servește cafea, ci oferă o stare, dar și opțiuni de brunch.

În locul fostului Monte Carlo, în inima Cișmigiului, a renăscut un spațiu cu totul nou: un social hub vibrant, unde mâncarea bună, băuturile fine și oamenii faini se întâlnesc natural. Nu e doar un restaurant – e un loc de reconectare, unde Bucureștiul pare să-și tragă sufletul. Totul e atent aranjat: de la meniu, până la atmosfera relaxată. Vii curios, pleci cu sentimentul că ai făcut parte din ceva viu, cald, autentic, poate și un pic secret, din moment ce se cheamă N/A – Not Available Bucharest.

Dragoș Mihăilă a descoperit o nouă shaormerie deschisă recent în oraș. Se numește Dorobanți Doner (Calea Dorobanți 172).

„Prețuri decente pentru zona Dorobanți. Nu există lipie mică sau lipie mare, dar ceea ce primești se încadrează lejer la categoria mare. Chiar dacă băieții sunt turci, se vorbește și românește. Sau engleză, după caz. Dacă nu vrei la lipie, găsești varianta de doner în Tombik, un fel de chiflă pufoasă.

Lipia, pe de altă parte, pare în stilul lavaș, un pic mai artizanală decât lipiile de duzină scoase de la rece din pungă. Carnea de pui pare un mix de piept și pulpă (bilă albă). Nici vita nu se lasă mai prejos: arată sexy și, odată tăiată, se vede că e suculentă. Vegetarienii au și ei loc la masă, cu falafel sau supă de linte”, scrie Dragoș în recenzia de pe b365.ro.

Apropo de comfort food, un loc cu totul special s-a deschis pe Sevastopol 6, iar aici poți să mănânci burgeri… extratereștri. Pentru a fi cât mai clar noul restaurant se cheamă The Alien Burgers, arată ca o navă spațială și promite ca nimic de aici să nu te lase indiferent. Burgerii au și ei formă de OZN și o să-ți arunce în aer papilele gustative. Porțiile sunt generoase, iar experiența culinară de aici este „out of this world”. Pune-l pe listă pentru atunci c

d ‘i se face poft[ de burgeri.

Evenimente

La capitolul evenimente, totul începe în Parcul Morarilor, unde se întinde pe trei zile Festivalul Perifeeric, ediția a III-a – un eveniment cu intrare liberă, dedicat comunităților și organizat de ARCUB. Tema? „Amprentele orașului”. Adică ce lăsăm în urmă, ce ne definește, ce ne adună împreună. Aici găsești de toate: ateliere de lut și colaje pentru cei mici, sesiuni de dans pentru cei mari, DJ sets marca IORGA, tururi ghidate prin Obor și Grivița cu istoricul Damian Anfile, dar și concerte cu Cristina Lupu, Tony Baboon și Zaibăr.

Sâmbătă seara, după dans și ateliere, stai la aer liber pentru filmul „E timpul să iubești”, iar duminică închei cu „Bambi: O poveste din pădure”, narată de Dana Rogoz. Un festival cu tot ce trebuie: povești, emoții și oameni cu chef de apropiere.

Într-o altă parte a orașului, Kraft Market găzduiește un târg cu suflet, pe Matei Millo 8-10. Se numește Târg Cuminte – dar nu te lăsa păcălit de nume, pentru că atmosfera e plină de viață și culoare. Printre textile vesele, ilustrații delicate și ceramică lucrată cu răbdare, vei întâlni oameni care îți povestesc despre ce creează și de ce o fac. Pleci cu o sacoșă plină și o inimă ușoară.

Sâmbătă seara, poți merge pentru Silent Party (în curtea hotelului Caro, de la 17:00 la 00:00), o experiență cu căști wireless într-o grădină liniștită, luminată de o lună gigantică, numai bună pentru cadre instagramabile. Cu 150 de căști disponibile, dansul devine discret, dar intens – un eveniment tăcut care ocolește rutina. Acces 60 lei.

Pentru cei care vor hituri cântate la unison, Carla’s Dreams ajunge sâmbătă la Berăria H, într-un show exploziv. De la „Sub pielea mea” la „Acele” și „Tu ai vrut”, trupa aduce acel mix perfect între mister, energie și refrene pe care le știi pe dinafară. Biletele pornesc de la 79 lei și, dacă ai noroc, mai prinzi un loc cu vizibilitate bună. Acces de la ora 19:00, concertul începe la 21:15.

Pentru rafinament și emoție sonoră, sâmbătă seară mergi la Palatul Regal – Sala Auditorium, unde Gala EUROPAfest 32 reunește 3-4 trupe internaționale de jazz, considerate crème de la crème. Artiști din 20 de țări aduc ritmuri sofisticate, improvizații rafinate și un vibe estival elegant.

Duminică, în același loc, ai parte de o premieră europeană – concertul M.U.S.I.C. – When Jazz Meets Classic, un proiect artistic ce aduce împreună jazz-ul și muzica clasică într-o fuziune creată special pentru EUROPAfest. Cei 12 artiști internaționali transformă Sala Auditorium într-un spațiu sonor fără granițe. Prețul unui bilet este 95 lei.

Teatru & film

La Bulandra, într-o notă radical diferită, regizorul Andrei Șerban revine cu unul dintre cele mai tulburătoare spectacole ale anului: OƐƊエᑭ, o reinterpretare contemporană a tragediei lui Sofocle, după textul lui Robert Icke. Oedip nu mai e un rege mitologic, ci un politician modern, prins în vâltoarea alegerilor și a promisiunilor pe care nu le poate controla.

Povestea se derulează cu viteza breaking news-ului: tensiuni familiale, scandaluri mediatice, crize de conștiință, destine spulberate în direct. Un spectacol care nu-ți dă voie să rămâi indiferent și care pune întrebări vechi într-un context atât de actual încât doare. Cine suntem, de fapt, când toate măștile cad? Se joacă sâmbătă și duminică, la Sala Toma Caragiu, de la 19:00, iar prețul unui bilet este de 40-80 lei.

Dacă preferi cinema-ul sub stele, sâmbătă seara, Grădina cu Filme – CREART (Piața Lahovari) proiectează „Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody”. Povestea plină de emoție a unei voci legendare, în regia lui Kasi Lemmons, cu Naomi Ackie în rol principal. Accesul se face de la 20:00, filmul începe la 21:00. Bilet: 25 lei.

În cinematografe rulează și noul Superman, regizat de James Gunn – o reinterpretare cu umor, emoție și un erou ghidat de compasiune, care deschide oficial noul univers DC. Perfect pentru o seară cu prietenii sau familia, dacă vrei să rămâi la aer condiționat și popcorn.