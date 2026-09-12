Weekend trending în București, 12-13 septembrie: 20.000 de oameni la aceeași masă, Comic Con la Arena Națională, muzică pe străzile din Floreasca și GusGus în Herăstrău

E un sfârșit de săptămână în care avem anunțate și ploi de toamnă și temperaturi de vară, dar și un program suficient de amestecat încât să-ți fie greu să alegi pe unde să ieși în oraș. În Piața Constituției sunt așteptați peste 20.000 de oameni pentru a stabili un nou record Guinness. La Arena Națională vin tot felul de actori din filme și seriale celebre, iar în tot cartierul Floreasca se întinde un festival ce aduce muzica în stradă.

Cafeaua o poți bea la Nan (Popa Nan 144), o cafenea de specialitate ce abia și-a deschis porțile și care are și o terasă frumoasă. Pare și un loc bun pentru a veni cu laptopul într-o zi din timpul săptămânii pentru a lucra remote.

Dragoș Mihăilă a descoperit unde poți gusta unul dintre cele mai bune tiramisu din București, la pachet cu o cafea bună și la o aruncătură de băț de Cișmigiu – la MISU Tiramisu Bar (Anghel Saligny 6).

„Acesta este exact genul de business despre care tot bat toba de vreo câțiva ani încoace: conceptul de mono-produs, executat impecabil sau cât mai aproape de adevăr. Fără meniuri stufoase de zece pagini, fără compromisuri. Faci un singur lucru, dar îl faci atât de bine încât devii etalon. Misu Tiramisu Bar a înțeles perfect rețeta asta. În laboratorul propriu pregătesc exclusiv tiramisu, pe care îl alătură cafelei de specialitate și unui mediu pet friendly. Pe lângă varianta Clasic Misu, se joacă tare fain cu aromele și au în meniu opțiuni ca Biscotto (cu zahăr caramelizat, turmeric și morcov), Zmeură (cu zmeură bio și migdale), Limone (cu curd de lămâie organică bio), dar și fistic sau mango”, scrie Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Dacă ești în căutarea unei terase cu spațiu generos, cu prețuri decente, fără fițe, cool, dar și aproape de centru, atunci poți să-ți dai întâlnire cu prietenii la Boogie Bar (Popa Petre 36). Ai și pizzerie peste drum, în cazul în care vrei să comanzi ceva de mâncare, dar și loc destul la interior, în cazul în care seara începe să se facă prea frig afară.

Evenimente

Bucureștiul încearcă să bată un record cu o masă de 5,5 kilometri. Se întâmplă în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii, unde se va întinde sâmbătă, 12 septembrie, „Masa care Unește”, un eveniment care își propune să aducă 20.000 de oameni la aceeași masă. Organizatorii vor să depășească recordul stabilit anul trecut la Alba Iulia, unde peste 10.000 de persoane au participat la o masă comună de 2.782,96 metri.

La București, masa va avea peste 5 kilometri și va fi construită din materiale reciclabile. Accesul începe la ora 16:00 și este gratuit, însă locul trebuie rezervat în prealabil. Evenimentul are și o componentă caritabilă: „Masa care Unește” susține proiectul Fundației Metropolis pentru construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

În weekend continuă East European Comic Con, la Arena Națională, eveniment dedicat publicului interesat de filme, seriale, jocuri, anime, manga, cosplay, board games și cultura pop. Ediția din acest an are loc între 11 și 13 septembrie, iar sâmbătă programul este între 10:00-19:00. Printre invitații anunțați pentru această ediție se numără Amita Suman, Clinton Liberty, George Webster, Hannah New, James D’Arcy și Luca Pasqualino, iar programul include sesiuni de autografe și fotografii, paneluri, cosplay, K-Pop Showcase și activități dedicate jocurilor și culturii japoneze. Pentru sâmbătă, biletul de acces este 100 de lei, iar pentru duminică 90 de lei.

Tot sâmbătă, Floreasca devine una dintre zonele din București în care merită să dai o fugă. Evenimentul Sound District Floreasca a început de vineri, cu acces gratuit, iar programul de sâmbătă se întinde de la Parcul Verdi pe străzile cu nume de compozitori din cartier.

În Parcul Verdi, de exemplu, dimineața începe cu „Carnavalul Animalelor”, susținut de Orchestra Colegiului Național „George Enescu”, iar după-amiaza continuă cu recitaluri și concerte. Alexandru Tomescu și Ștefania Turcu cântă de la 17:30, Leyah urcă pe scenă la 20:00, iar de la 21:30 este programată Opera Națională București.

Pe străzile G. Verdi, Frédéric Chopin, J. S. Bach, J. Strauss, Rahmaninov, Georges Bizet și W. A. Mozart sunt programate recitaluri de pian, vioară, violoncel, harpă, cvartete, jazz și concerte ale unor formații precum GOLAN, SoNoRo Strings Orchestra, Irina Sârbu Band sau Muse Quartet.

Festivalul George Enescu continuă în acest weekend, iar Ateneul Român găzduiește sâmbătă seară un recital din cadrul Concursului Internațional George Enescu. De la ora 19:00, Alissa Margulis, Ștefan Cazacu și Andrey Gugnin vor cânta Beethoven și Ceaikovski. Programul cuprinde Sonata pentru vioară nr. 9 „Kreutzer” de Beethoven și Trio-ul pentru pian nr. 2 de Ceaikovski. Accesul publicului începe la 18:30.

Duminică, tot la Ateneu, de la ora 18:00, are loc finala secțiunii de vioară a competiției. George Enescu Philharmonic Orchestra va fi dirijată de Harry Ogg, iar concurenții finaliști vor fi acompaniați de orchestră. Înaintea concertului, de la 17:00, în foaierul Ateneului este programată și o ediție Book Talks @ Enescu, dedicată lansării volumului „Noi istorii ale muzicilor românești”.

Duminică seară, la Hard Rock Cafe este programat concertul GusGus. Trupa islandeză, formată în anii ’90, a trecut de-a lungul timpului prin mai multe formule și a rămas asociată cu muzica electronică și synth pop. Concertul începe la ora 21:00. Pentru cei care cumpără din timp, biletele costă 179 de lei pentru un loc la masă în sală și 139 de lei pentru acces fără loc în fața scenei.

Tot duminică, la Expirat Halele Carol, se întoarce Leather Brigade, după o pauză de doi ani de la concerte. Trupa bucureșteană de speed metal-punk împarte scena cu Scythe, formație de old school death metal din Constanța, bulgarii de la Unbaptised, care vin pentru prima dată în România, și Vömitt, proiect bucureștean de metal-punk. Concertul începe după ora 20, iar biletele costă 50 de lei la „presale”.

Teatru & film

Duminică, la Teatrul Apropo din Pipera, „Procesul A.I.” pune publicul în poziția mai puțin obișnuită de juriu. Spectacolul scris și regizat de Andrei Tache-Codreanu pornește de la un proces în care un AI cere să fie recunoscut ca om, iar femeia de care acesta depinde încearcă să împiedice obținerea acestor drepturi. Cu Rafira Ionel, Radu Ștefan Bănică și Gloria Radu, spectacolul durează 75 de minute, fără pauză, iar la final spectatorii votează dacă Alex primește drepturi depline sau rămâne proprietate. „Procesul A.I.” începe la ora 20:00, în cadrul Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent, iar un bilet costă 75 de lei.

La Cinema Europa se desfășoară între 11 și 13 septembrie „Sing Along Weekend”, o serie de proiecții în care publicul este încurajat să cânte împreună cu personajele.

Sâmbătă, de la 15:00, este programat „Mamma Mia!”, urmat la 17:30 de „Moulin Rouge!” și la 20:15 de „The Rocky Horror Picture Show”. Duminică, programul începe la 14:30 cu „Mamma Mia! Here We Go Again”, continuă la 17:00 cu „Dirty Dancing” și se încheie la 20:00 cu „La La Land”. Biletele pornesc de la 20 de lei.

La Apollo111 Cinema, weekendul aduce și un mic focus dedicat cineastului Mircea Săucan, unul dintre autorii aparte ai cinematografiei românești din anii ’60-’70. Sâmbătă, de la ora 20:00, poate fi văzut „Meandre” (1967), film despre trei intelectuali aflați într-un moment de criză și despre conflictul dintre libertatea de creație și conformism, iar duminică, tot de la 20:00, este programat „100 de lei” (1973), cu Dan Nuțu, Ion Dichiseanu și Ileana Popovici.

În cinematografele de mall ajunge în acest weekend și povestea Oasis, în documentarul „Oasis: Don’t Look Back in Anger”, care urmărește ascensiunea formației din Manchester, de la începuturile pe străzile orașului până la statutul de una dintre cele mai cunoscute trupe rock britanice. Filmul folosește imagini rare și povești din culisele formației și apare într-un moment în care frații Gallagher au reluat proiectul Oasis Live ’25.

„By Any Means” duce spectatorii în Mississippi-ul anilor ’60, într-o perioadă în care crimele împotriva liderilor mișcării pentru drepturile civile erau anchetate într-un climat de violență și discriminare. Yahya Abdul-Mateen II îl interpretează pe un tânăr agent FBI trimis să investigheze aceste crime și obligat să colaboreze cu Greg Scarpa, un asasin mafiot interpretat de Mark Wahlberg. Inspirat din fapte reale, filmul construiește un thriller în jurul unei alianțe improbabile, în care ancheta oficială și metodele din afara legii ajung să se intersecteze.

La mai bine de 25 de ani de la primul film, Sandra Bullock și Nicole Kidman revin în rolurile surorilor Sally și Gillian Owens în „Practical Magic 2”, lansat în România sub titlul „Ce vrăji mai fac fetele 2”. Povestea se întoarce în lumea familiei Owens, unde magia este transmisă din generație în generație, iar surorile trebuie să se confrunte din nou cu consecințele unui blestem care amenință să ajungă la următoarea generație.

Avem și o producție românească – „Dosarele orașului alb”, un thriller care începe cu descoperirea unui cadavru la barajul de la Târnița. Comisarul Emil Voineag, criminalista Eva și colegul lor Toma încearcă să identifice victima și să afle cine a avut motive să o ucidă, însă ancheta capătă o direcție neașteptată când apare obsesia pentru „Orașul Alb”, un loc care se repetă în vise, tablouri și manuscrise. În paralel, o fetiță pe nume Mara este răpită, iar tatăl ei pornește în căutarea ei. Cele două fire se întâlnesc în jurul unui proiect clandestin finanțat de un om de afaceri grav bolnav, care încearcă să deschidă o „poartă” către o altă lume.

Și Wile E. Coyote primește, în sfârșit, șansa de a ajunge în sala de judecată în „Coyote vs. Acme”. După încă o serie de încercări eșuate de a-l prinde pe Road Runner, din cauza produselor care nu funcționează niciodată așa cum ar trebui, coiotul decide să dea în judecată corporația Acme. Pentru asta angajează un avocat, iar conflictul dintre personajul de desene animate și compania care i-a furnizat atâtea capcane devine subiectul unei comedii care combină personajele Looney Tunes cu actori în carne și oase.