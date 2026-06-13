Weekend trending în București, 13-14 iunie: KIMARO în Piața Constituției, BurgerFest pe Arena Națională, Kaleo și Empire of the Sun la Arene și marșul Pride pe Calea Victoriei

Peste 30.000 de persoane au participat la Marșul Bucharest PRIDE 2025, marcând 20 de ani de la primul Pride organizat în România, potrivit Asociației ACCEPT FOTO Adelina Mărăcine/ HotNews

Al doilea weekend din iunie are de toate în program. De la festivaluri cu intrare liberă și competiții gastronomice până la concerte ale unor trupe internaționale, marșuri civice și evenimente dedicate științei. Cu siguranță, nu sunt zile de stat în casă, mai ales dacă și vremea ține cu noi.

Poți începe ziua de sâmbătă cu o cafea bună și o merdenea artizanală sau un croissant în formă de cub. Dragoș Mihăilă a testat și el merdenelele de la Una Caldă (Batiștei 17) și le recomandă: „O merdenea de dimensiuni mari, foarte unsuroasă, ușor de manevrat, bine umplută cu brânză, cu foietaj specific de merdenea. Extraordinar de gustoasă și de ușor de mâncat. Nu știu dacă cineva și-ar da seama că-i cu unt, însă e o chestie care face diferența: merdenelele cu margarină lasă pe limbă o pâclă dubioasă, un fel de unsoare care nu mai trece. Nu e cazul aici, pentru că untul face diferența. E mult 10 lei? Poate puțin peste medie, dar merită fiecare bănuț”, scrie Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Tot Dragoș Mihăilă a mai descoperit un loc unde poți să dai o fugă pentru un brunch reușit în weekend. Este vorba de Masa Bistro (Calderon 56): „În spatele tejghelei e un tânăr care a terminat stomatologia. L-am tras puțin de limbă și am aflat chestii. În cazul său, atracția pentru „de-ale gurii” a fost mult mai puternică decât cea pentru dinții oamenilor așa că omul și-a băgat toate economiile în acest mic bistro. Bine a făcut, căci e magie pură! Și, dacă nu mă înșală papilele, e foarte posibil să ne confruntăm cu unul dintre cele mai gustoase sandvișuri cu vită din tot Bucureștiul. De fapt, cu filet mignon gătit sous vide, provolone, unt cu parmezan, ciabatta de la Casa del Pan și încă vreo câteva ingrediente perfect alese. Îmi plouă-n gură numa’ scriind despre el. Nu-i corect. Zău! Mă bate gândul să includ Masa Bistro în Top 10 cele mai gustoase descoperiri ale anului 2026”, scrie Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

Centrul orașului va fi ocupat în weekend, în primul rând, de KIMARO, festivalul organizat de Kiss FM, Magic FM și Rock FM în Piața Constituției. Evenimentul se desfășoară între 12 și 14 iunie și aduce pe scenă nume dintre cele mai cunoscute din muzica românească, de la Smiley, Ștefan Bănică, Alex Velea și Theo Rose până la Robin and the Backstabbers, Trooper, Bere Gratis sau Lupii lui Calancea. Accesul este gratuit, pe baza rezervării unui bilet.

Arena Națională (intrarea Maior Coravu) găzduiește o altă tradiție de început de vară în București. BurgerFest revine între 12 și 14 iunie cu promisiunea de a aduna la un loc unele dintre cele mai apreciate localuri specializate în burgeri din țară. Pe lângă partea culinară, festivalul include demonstrații de gătit, competiția pentru desemnarea celui mai bun burger și concerte sau DJ seturi susținute de artiști precum ROA, Dan Amariei, DJ Vasile și Barbu.

Al doilea weekend din iunie aduce și două dintre cele mai importante concerte ale lunii cu artiști internaționali. Sâmbătă, 13 iunie, islandezii de la KALEO ajung pentru prima dată în România și urcă pe scena Arenelor Romane. Trupa devenită cunoscută la nivel mondial prin „Way Down We Go” vine la București în cadrul turneului de promovare al celui mai recent album. Biletele pornesc de la 282 de lei.

Tot la Arenele Romane, dar o zi mai târziu, pe 14 iunie, scena e preluată de australienii de la Empire of the Sun. Duo-ul revine la București în cadrul turneului „Ask That God”, unul dintre cele mai ample pe care formația le-a avut în Europa în ultimii ani. Pentru publicul local, este una dintre puținele ocazii de a vedea live producția vizuală spectaculoasă care a însoțit constant proiectul lui Luke Steele și Nick Littlemore. Prețul biletelo începe de la 256 lei.

Pentru părinți și profesori, începutul zilei de sâmbătă poate însemna o oprire la Sala Dalles, unde conferința „Smart Parenting” propune o discuție despre relația dintre copii și tehnologie, impactul rețelelor sociale, inteligența artificială și schimbările prin care trece educația. Participarea este gratuită, pe bază de înscriere.

Pentru cei care preferă evenimentele în aer liber, duminică dimineață, Șoseaua Kiseleff va fi ocupată de participanții la Run for Heroes. Competiția include curse pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire, iar fondurile strânse vor fi direcționate către Centrul Social de Psihoterapie. Organizatorii au gândit evenimentul mai degrabă ca pe o zi de comunitate, cu activități pentru copii, zone de relaxare și spații dedicate familiilor.

În același ton, al evenimentelor care adună comunități diferite, sâmbătă are loc și Bucharest PRIDE. Marșul va urma traseul deja cunoscut de-a lungul centrului Capitalei, de pe Calea Victoriei către Parcul Izvor. Organizatorii anunță că ediția din acest an marchează atât 30 de ani de activism ACCEPT, cât și peste două decenii de existență a evenimentului în București.

Parcul Crângași devine, între timp, punctul de întâlnire pentru pasionații de astronomie și tehnologie. Astrofest aduce telescoape, drone, roboți, conferințe, expoziții și proiecții de filme SF, într-un format care încearcă să transforme știința într-un subiect de interes pentru publicul larg.

Cei care caută concerte de club au câteva opțiuni pentru acest weekend. În zona rockului, Encore Club găzduiește sâmbătă concertul trupei suedeze Ereb Altor, una dintre prezențele constante ale scenei europene de epic și viking metal. În deschidere cântă Gerrar, iar biletele costă 127 de lei.

Tot sâmbătă, la Terasa Florilor, Joana Rock Band continuă turneul de promovare pentru albumul „Love Is the Loudest Sound”. Concertul are loc de la ora 19:00, iar accesul costă 50 de lei.

Teatru & film

Pentru cei care preferă producțiile independente de teatru, Teatrul Improteca propune sâmbătă seara spectacolul „M-ai lovit la corporație”, o comedie muzicală construită din situații familiare pentru oricine a trecut prin ședințe interminabile, deadline-uri și limbajul specific mediului corporate. Reprezentația începe la ora 20:00, iar biletele costă 60 de lei.

Duminică, la Expirat – Halele Carol, „StelaLuna Show & Party” aduce pe scenă universul serialului „StelaLuna și Vocea Interzisă” într-un format care combină concertul, întâlnirea cu publicul și petrecerea de după spectacol. Programul include interpretarea live a pieselor din serial, sesiuni de întrebări și răspunsuri, invitați-surpriză și un meet & greet cu actorii. Este un eveniment gândit în special pentru comunitatea care s-a format în jurul producției online, dar și pentru cei curioși să descopere fenomenul. Biletele costă 80 de lei.

Și cinefilii au un motiv serios să iasă din casă sâmbătă seara. Pe 13 iunie, de la ora 19:00, filmul „FJORD”, noul lungmetraj semnat de Cristian Mungiu și câștigător al Palme d’Or 2026, va avea o proiecție unică de avanpremieră în aproximativ 90 de cinematografe din 52 de orașe din România. Cum premiera oficială este așteptată abia spre finalul anului, evenimentul reprezintă prima ocazie pentru publicul român de a vedea pe marele ecran filmul care a atras cronici elogioase după debutul său la Cannes, dar și multe critici. Cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în distribuție, „FJORD” este deja unul dintre cele mai discutate titluri europene ale anului.

În zona de cinema comercial, „In the Grey” aduce pe ecran o formulă clasică de thriller de acțiune construit în jurul unei echipe de agenți secreți de elită. Povestea pornește de la un jaf proporții, în care un mafiot generează o fraudă de un miliard de dolari, iar recuperarea banilor devine misiunea unei echipe obișnuite să opereze în afara oricăror reguli.

Au alt blockbuster care are premiera în acest weekend este, „Disclosure Day”, noul SF al lui Spielberg care se construiește în jurul unei revelații despre existența altor forme de viață extraterestre. Filmul reunește o distribuție de zile mari, cu Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson și Colman Domingo.

„A New Dawn” propune, în schimb, o poveste mai intimă, centrată pe Keitarô, un tânăr care trăiește într-o fostă fabrică de artificii și încearcă să finalizeze un proiect abandonat de tatăl său. Înainte de demolarea clădirii în care a crescut, acesta pornește alături de un prieten din copilărie într-o încercare de a recupera un secret legat de artificiile „Shuhari”.