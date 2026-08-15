Weekend trending în București, 15-16 august: silent party pe terasă, zi de naștere cu Paulina, dans sportiv și un altfel de film cu Iisus pe marile ecrane

După ce weekendul trecut au avut loc două dintre cele mai așteptate evenimente ale anului, Summer Well și UNTOLD, în București urmează un weekend foarte liniștit. Pare că o bună parte dintre organizatorii de evenimente din oraș au intrat și ei în vacanță. Dar chiar și așa, asta nu înseamnă că nu ai unde să ieși în București.

Avem în aceste două zile câteva concerte și petreceri care pot fi o alternativă la încă o seară petrecută în casă, dar și niște premiere cinematografice interesante și câteva locuri care merită încercate.

Pentru cafeaua de specialitate, poți să te îndrepți în acest weekend spre Room4. Coffee Yard (Praporgescu 4). Cafeneaua are o grădină verde care face căldura de afară mai suportabilă și pentru o evadare rapidă din agitația orașului. Cu un decor simplu, această mică grădină urbană mizează pe intimitate și pe cafea de calitate. Fie că vii singur pentru o pauză, cu o carte, sau cu prietenii, atmosfera plăcută și verdeața care te înconjoară aici te vor face să pui locul ăsta pe lista cu locuri pe care le vei recomanda mai departe.

Dragoș Mihăilă are un nou restaurant nepalez preferat, este vorba de Machhapuchhre (Șos. Nicolae Titulescu 81-87). „Meniul de la Machhapuchhre e stufos ca un act constitutiv cu 400 de coduri CAEN trecute pe el (se poartă), dar vine cu un raport calitate-cantitate-preț impecabil pentru București. Încălzirea se poate face cu preparate de street food nepalez veritabil, cum sunt colțunașii prăjiți Mo:Mo (40-45 lei) sau gustăricile Chatpate și Laphing (28 sau 30 lei). La supe calde am zărit Thukpa. La capitolul legume de coteț, există preparate cu porc, pui sau berbecuț, până în 50 de lei. Nu lipsesc din peisaj nici clasicele indiene ca Butter Chicken (52 lei) sau Biryani aromat.”, scrie Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

De asemenea, Dragoș Mihăilă a mai descoperit și un restaurant în container cu un nume cel puțin simpatic, dar și sugestiv – Iepurele Dulce (la Dragonul Roșu). Numele i se trage de la desertul din meniu, care iepure sunt, de fapt, patru iepuri, dulcegi, din făină cu lapte și umplutură de gălbenuș de ou. „Prețurile sunt absolut derizorii, blocate în anul 2010, dat fiind amplasamentul și confortul locului, iar preparatele sunt țais. Colțunașii, cel puțin, sunt ceva de vis. Și când mă gândesc că am dat bani buni în restaurante cu pretenții ca să mănânc colțunași de dat la porci, îmi vine să o iau așa, drept prin păpușoi, și să mă tot duc. Locul ăsta trebuie mutat din Dragonul Roșu undeva mai acana, mai spre centrul Bucureștiului, la botu’ calului, pentru că n-am chef să călătoresc mereu pentru cei mai buni 10 colțunași cu carne de oaie pe care i-am mâncat anul acesta”, scrie Mihăilă pe b365.ro.

Evenimente

Dacă vrei o seară cu muzică românească, de Sfânta Maria, la Berăria H sunt programați Tomis Junior și Doinița Fluturu. Concertul are loc pe terasă, lângă lac, iar show-ul este programat de la 20:15. Organizatorii promit un repertoriu de muzică românească și o seară construită în jurul sărbătorii de 15 august. Intrarea costă 50 de lei, iar rezervările se pot face direct la Berăria H.

Pentru o variantă complet diferită, Control Club are sâmbătă seară două camere cu două stiluri muzicale diferite. În Berlin Room, GAAP, duo bucureștean cunoscut pentru seturi de house, techno și influențe Detroit, începe de la 22:00, în timp ce în Front Room, Ground Control cu Leo se ocupă de britpop, indie rock și new wave. Intrarea este 50 de lei pentru ambele camere.

Tot sâmbătă, J’ai Bistrot își transformă grădina într-un silent party. Participanții primesc căști și pot alege între trei canale muzicale. De la Arctic Monkeys și The Killers se trece la The 1975 și Twenty One Pilots, apoi la Dua Lipa, Gwen Stefani, Linkin Park, Green Day, Vița de Vie, Șuie Paparude, Kendrick Lamar sau Rihanna. La pupitru sunt Iustin de la HVNDS, Lucia, Osaciuc, Mr. Mishwu, Cezara Vișan și Geo Dibu, respectiv Lari Cash. Petrecerea începe la ora 21:00.

Pentru o seară mai aparte, Centrul Cultural Armean găzduiește sâmbătă, de la ora 17:00, „În sufragerie cu Paulina și Marian – Ziua lor de naștere”. Conceptul este exact ce sugerează titlul: o seară în care Paulina și Marian își sărbătoresc ziua alături de public, cu muzică românească veche, manele, rock și turkish psych. Biletul costă 63 de lei.

Dacă preferi să stai la terasă și să asculți muzică live, Hard Rock Cafe București are sâmbătă un concert susținut de Miryam și trupa sa. Concertul are loc pe terasa restaurantului, iar intrarea este liberă.

Tot de Sfânta Maria, unele locuri din oraș pregătesc oferte pentru cei care își sărbătoresc onomastica. La Sip Pop Up , de exemplu, cele care poartă numele Maria sau un nume derivat au 15% reducere la bar între orele 20:00 și 00:00, cu condiția să aibă buletinul la ei.

O variantă gratuită pentru sâmbătă seară este petrecerea de Sfânta Maria din Piațeta Favorit, unde Primăria Sectorului 6 organizează o nouă ediție a „Serilor Culturale în Piațeta Favorit”. Programul începe la 17:15 cu un moment de dans sportiv susținut de Nicole Bucevschi și mini-recitaluri ale Gloriei Nicole Țigliș și Carinei-Maria Lungu, iar de la ora 18:00 urcă pe scenă Mădălina Coca, finalistă la Vocea României în 2018. Intrarea este liberă, iar evenimentul are loc în aer liber.

Teatru & film

La Teatrul Roșu, sâmbătă seara se joacă „Terapie în trei”, o comedie despre un cuplu care ajunge la psiholog după ce problemele din căsnicie încep să se adune. Alma și Rareș Priceputu sunt întâmpinați de o terapeută care are propriile metode de lucru, printre ele „terapia melcului”, inspirată din „metoda broaștei” și construită în jurul ideii că uneori, pentru a te împăca cu defectele partenerului, trebuie să încerci să le reproduci chiar tu. În distribuție sunt Maria Radu, Luminița Bucur și Oleg Apostol, iar spectacolul este regizat de Radu Gabriel. Biletele costă 70 de lei.

Dacă vrei să scapi câteva ore de căldura de afară, Cinema Europa are între 14 și 16 august un weekend dedicat lui David Fincher, cu șapte proiecții și șase dintre filmele regizorului. Sâmbătă pot fi văzute „Gone Girl”, „Fight Club” și „Se7en”. Duminică sunt programate „Zodiac”, de la 15:00, și „Panic Room”, de la 18:15. Biletele pot fi cumpărate pentru fiecare proiecție, iar filmele au limite de vârstă cuprinse între 12 și 18 ani.

În cinematografele de mall poți vedea în acest weekend „The Carpenter’s Son”, un film care mută povestea lui Iisus într-un Egipt aflat sub dominație romană, unde Iosif, interpretat de Nicolas Cage, și Maria, jucată de FKA twigs, își cresc fiul adolescent departe de pericole. Echilibrul familiei este tulburat când Iisus se împrietenește cu un copil misterios care îl împinge să-și sfideze tatăl și să cedeze unor tentații tot mai întunecate. Pe măsură ce apar viziuni și episoade violente, Iosif descoperă că în spatele noului prieten al fiului său se află o forță malefică.

În comedia „Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass”, Gail, o coafeză dintr-un mic oraș din Kansas, își vede relația cu iubitul din liceu dată peste cap după ce acesta profită de o oportunitate neobișnuită de a avea o aventură cu o vedetă. Rănită de trădare, Gail pleacă spre Los Angeles împreună cu prietenul ei Otto, convinsă de o clarvăzătoare că își poate „echilibra” relația dacă obține la rândul o partidă de sex cu o celebritate. Ținta devine Jon Hamm, iar căutarea îi poartă prin lumea agențiilor de talente, a paparazzilor și a vedetelor, în timp ce grupul ajunge să fie urmărit inclusiv de o echipă de asasini italieni.

„The End of Oak Street” pornește de la un eveniment cosmic inexplicabil care smulge o stradă întreagă dintr-o suburbie modernă și o transportă într-un loc necunoscut. Familia Platt se trezește astfel izolată într-un mediu pe care nu îl înțelege și în care regulile cu care era obișnuită nu mai funcționează. În încercarea de a supraviețui și de a înțelege ce li s-a întâmplat, membrii familiei trebuie să rămână împreună și să se adapteze unui teritoriu complet diferit.