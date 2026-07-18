Weekend trending în București, 18-19 iulie: circ în aer liber, party la o fabrică de bere artizanală, festival caritabil la Arena Națională și Odiseea lui Nolan

Weekendul acesta are loc Electric Castle în Cluj, așa că Bucureștiul va fi un pic mai liber. Este și motivul pentru care nu sunt prea multe concerte sau evenimente muzicale în oraș în aceste două zile, majoritatea artiștilor fiind la EC, prin lineup sau public. Dar e vreme frumoasă, doar duminică sunt anunțate ceva ploi, numai bine de luat Bucureștiul la pas și redescoperit.

Atât sâmbătă, cât și duminică, una dintre cele mai interesante opriri poate fi în estul orașului, unde fabrica de bere Oriel (Drumul Gura Arieșului 30 – 40) își deschide curtea pentru public. Grădina Oriel transformă spațiul industrial într-un loc dedicat berii artizanale, cu două sortimente lansate în premieră, food trucks, cafea, ateliere creative, tururi ghidate ale fabricii, un colț dedicat pasionaților de automobile și un stand de viniluri. Intrarea este liberă, iar programul începe la ora 12:00 în ambele zile.

Dacă ești în căutarea unei cafenele care abia ce s-a deschis în oraș, chiar în centrul Bucureștiului a apărut NF Cafe (Ion Ghica 4). În cazul în care ți se pare cunoscută, asta e pentru că aici a funcționat înainte FORMA Coffee. Este o cafenea care arată foarte bine, cu prețuri decente și care are și o mică terasă la umbra copacilor de pe trotuar.

Dacă ți se face foame de un sandviș bun, Dragoș Mihăilă a trecut recent pe a Antico Panino (Str. Hristo Botev 10): „Un loc drăguț, în inima Bucureștiului, cu un interior prietenos, larg și curat și o terasă îngrămădită pe trotuar. Mult spus terasă: sunt niște mese de două persoane împânzite pe trotuar, dar fără a bloca accesul trecătorilor, iar chestia asta e minunată: o mare bilă albă. Dezavantajul e că trec multe mașini prin zonă, dar pe de altă parte pe unde NU trec mașini în București? […] Am venit pentru panini, nu pentru pinsa. Am cumpărat 3 sortimente, plus un tiramisu. Am dat pe gât jumătate din fiecare, ca să-mi pot face o idee. Sandvișurile sunt destul de mari încât să te saturi dintr-unul singur. Comanda e gata în maximum 5-10 minute. Servirea este impecabilă”, scrie Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

Sâmbătă, terasa Muzeului Național de Artă Contemporană devine spațiu de lucru pentru artiști din zona de street art și graffiti. Vizitatorii pot urmări intervențiile realizate live pe mobilierul terasei și pot participa, gratuit, la ateliere de caligrafie experimentală sau artă murală, pe bază de înscriere prealabilă. Evenimentul începe la ora 18:00 și este însoțit de un DJ set.

La Platforma Wolff, sâmbătă noaptea, seria PW x Flipside îl aduce la București pe DJ-ul italian Francesco Farfa, unul dintre numele importante ale scenei electronice europene încă din anii ’80. Cu un stil care a trecut de-a lungul timpului prin proto-house, techno, electro și influențe funk, Farfa revine după apariția de anul trecut, alături de Twodoor și Jokey!. Petrecerea începe la ora 22:00, iar biletele costă 40 de lei în presale și 50 de lei la intrare.

Tot sâmbătă, de la ora 19:00, Ateneul Român găzduiește Concert Gala – Summer Choir, care încheie o săptămână de cursuri dedicate coriștilor veniți din mai multe țări europene. Sub bagheta dirijorului Christian Ciucă, programul reunește lucrări semnate de Elgar, Poulenc, Stanford și Gardiner, alături de pagini din repertoriul coral românesc. Solistă este soprana Liliana Faraon, membră a Operei din Paris, iar la orgă va fi Steffen Schlandt, titularul orgii de la Biserica Neagră din Brașov. Biletele au prețuri care încep de la 99 lei.

Dacă ieșirea de weekend înseamnă pentru unii timp petrecut cu copiii, atunci ține minte că sâmbătă, de la ora 19:00, amfiteatrul Veranda Mall găzduiește un spectacol susținut de artiștii Circului Metropolitan București, cu acrobație și numere de circ, iar accesul este gratuit.

Cei care preferă un spectacol complet pot merge duminică dimineață la EQVESTRIA, noua producție de vară a Circului Metropolitan. Spectacolul are loc în manejul exterior și aduce împreună dresaj ecvestru, acrobație, jonglerie și comedie într-o reprezentație de aproximativ 70 de minute. Biletele sunt disponibile prin rețeaua de ticketing a Circului Metropolitan, iar prețurile pornesc de la aproximativ 35 de lei, în funcție de categoria aleasă.

La noul sediu unteatru, weekendul acesta este plin de evenimente. Sâmbătă are loc premiera spectacolului „Bug” de Tracy Letts, în regia lui Vlad Bălan, un thriller psihologic recomandat persoanelor peste 16 ani, despre paranoia, izolare și felul în care frica poate modifica percepția asupra realității. Tot aici continuă seria Concertînmijloc, formatul în care publicul înconjoară artiștii la 360 de grade. Toulouse Lautrec concertează sâmbătă seara, iar duminică este rândul lui Adi Nour, care își prezintă propriile compoziții alături de Ciprian Pop și Vlad Vedeș. Biletele sunt disponibile pe Mystage.

La Arena Națională continuă Bucharest Town Charity Run, început încă de vineri, eveniment care combină concertele cu o campanie de strângere de fonduri pentru achiziția de echipamente medicale destinate copiilor tratați la Institutul Clinic Fundeni. Sâmbătă urcă pe scenă Paraziții, Cabron, Macanache și C.R.B.L., iar duminică programul îi aduce pe Cargo, Jurjak, Anton, Natalia Bendre și Phoenix. Biletele sunt disponibile prin iabilet și costă 150 lei / zi.

Weekendul se încheie într-o notă mai liniștită, mai chill, la The Coffee Shop Constituției, unde Magda Pușkaș și Rareș Suciu susțin duminică, de la ora 16:00, un concert de folk într-un spațiu intim, aproape de spectatori.

Teatru & film

Dacă ești în căutarea unei piese de teatru pentru acest weekend, sâmbătă seară, de la ora 20:30, Teatrul Amzei are în program „Made in Romania”, un spectacol de comedie construit dintr-o succesiune de scene inspirate din realitățile locale. De la personaje mitologice reinterpretate până la situații care trimit la România de astăzi, producția propune un șir de episoade absurde și satirice. Distribuția îi reunește pe Axel Moustache, Pavel Bârsan, Radu Ciobănașu și Andreea Moustache, iar spectacolul durează aproximativ 70 de minute.

În ceea ce privește premierele din cinematografele de mall pentru acest weekend, una dintre ele este „Franz”, noul film al regizoarei Agnieszka Holland, dedicat vieții lui Franz Kafka. Construit ca o biografie care alternează episoade din copilăria scriitorului în Praga cu ultimii săi ani, filmul încearcă să depășească imaginea convențională a autorului și să îl plaseze în contextul epocii în care a trăit.

Dar, probabil premiera care va face cele mai mari valuri în cinematografe în această perioadă este „Odiseea”, noua adaptare cinematografică a epopeii lui Homer. Filmul urmărește drumul lui Ulise spre Ithaca după încheierea Războiului Troian, trecând prin episoadele clasice ale poveștii, de la întâlnirea cu Ciclopul Polifem și Sirenele până la confruntarea cu Circe și reîntâlnirea cu Penelopa. Producția readuce pe marile ecrane unul dintre textele esențiale ale literaturii antice, dar ceea ce îl face cu adevărat deosebit este distribuția plină de nume mari de la Hollywood (unele care au generat și câteva controverse pentru rolurile care le-au fost atribuite) și faptul că regia este semnată de un regizor care nu a dezamăgit niciodată, dimpotrivă.