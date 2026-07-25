Weekend trending în București, 25-26 iulie: Grecia pe Ferdinand, Nolan Weekend, VAMA la Arene și cafenea în sufrageria anilor ‘80

E ultimul sfârșit de săptămână din iulie și, din fericire, nu vine cu temperaturi caniculare, ci cu vreme numai bună de ieșit la plimbare și explorat orașul. Avem festivaluri de cartier, concerte în aer liber și evenimente care aduc atmosfera de vacanță pe străzile orașului. În aceste două zile avem chiar și un pic de Grecia în București și nu mă refer aici la Odiseea lui Nolan.

Avem în oraș și un nou loc de brunch, chiar lângă cel mai popular obiectiv turistic din oraș. Este vorba de Stadio Cafe Popular (bld. Unirii 1) care și-a deschis porțile de vreo 10 zile, chiar peste drum de Casa Poporului. E un spațiu care mizează pe nostalgia interioarelor românești din anii ’80 și ’90, ceea ce înseamnă că e posibil să te simți ca în sufrageria bunicilor. Vei găsi pe pereți goblenuri și oglinzi vechi, bibelouri care amintesc vitrinele părinților, macrameuri pe televizoare și altele. Meniul este plin de chestii care bune și instagramabile, iar în timpul săptămânii poți să vii să lucrezi remote, un lucru specificat de owneri.

Dragoș Mihăilă a testat un nou local deschis de curând în Piața Amzei, Biang Biang Theory (Piața Amzei 15), și care vine cu o ofertă pe care nu o găsești în prea multe alte locuri din oraș, ba chiar e posibil să fie chiar singurul loc care servește „hand pulled noodles, Xi’an style, adică niște tăiței mai lați și mai lungi făcuți pe loc, care se plesnesc de masă până ies așa cum trebuie”. Iată ce scrie Mihăilă în cronica de pe b365.ro:

„De cum am intrat, am auzit: „Pleosc, pleosc!”. Pauză 3 secunde. „Pleosc, pleosc!”. E sunetul tăițeilor trântiți de masa de lucru. Ăsta-i procesul de creație! Și e spectaculos, îți face poftă și îți lasă imaginația să zboare. Biang Biang Theory este un asian bistro drăguț, în care s-a investit mult, plăcut ochiului, cu mici mese afară pe trotuar, un interior cald, bucătărie la vedere și mobilier atent ales.”

Evenimente

Weekendul începe pe Bulevardul Ferdinand, unde are loc The Good Kalimera, București, un eveniment cu intrare liberă care transformă zona din apropierea Ambasadei Greciei într-un spațiu dedicat culturii elene. Timp de două zile, între orele 11:00 și 22:00, sunt programate demonstrații culinare, muzică și dansuri tradiționale, spectacole inspirate din mitologia greacă, pictură live, sesiuni de Pilates și chiar un concurs de spart farfurii. Posibil să fie ce trebuie dacă ți-e dor de Grecia sau dacă n-ai apucat anul ăsta să ajungi într-un concediu pe acolo.

Dacă Grecia nu este suficientă, duminică seara Italia își face loc în livada Casei Memoriale Tudor Arghezi. Bella Ciao – Picnic în stil italian, organizat de Urban Weekend, începe la ora 18:00 și propune o formulă simplă: muzică live, platouri cu produse italiene și vin, într-un spațiu verde unde participanții sunt încurajați să vină cu pături și scaune pliabile. De la ora 19:30 urcă pe scenă trupa Zaraza, cu un repertoriu italian. Pachetele pornesc de la 190 de lei de persoană și includ concertul, un platou italian și un pahar de vin, existând și variante pentru două sau patru persoane.

Tot duminică, cei care preferă concertele mai intime, o pot vedea pe Ana Coman la SIP Pop-Up Garden. Artista va cânta într-o formulă acustică. Accesul începe la ora 19:00, iar concertul la 20:00.

Revenind la ziua de sâmbătă și la Grecia, la Berăria H, Nikos Papadopoulos & Ansamblul Elpis aduc pe terasa de lângă lac un spectacol construit în jurul repertoriului tradițional grec, completat de dansatori și muzicieni. Concertul începe la 20:30, iar biletele costă 49 de lei.

Pentru cei care preferă rockul românesc, aceeași seară de sâmbătă înseamnă întâlnirea anuală cu VAMA la Arenele Romane. Concertul în aer liber a devenit deja unul dintre reperele verii bucureștene, iar ediția din acest an promite același amestec de piese noi și hituri pe care publicul le știe de ani buni. Organizatorii au păstrat formatul consacrat, cu scena în aer liber și un concert care începe după lăsarea serii. Prețul biletelor începe de la 139 lei.

Tot sâmbătă la Hard Rock Cafe, terasa găzduiește concertul trupei Call Me Jupiter, un proiect de cover care trece prin hituri din ultimele decenii, de la anii ’70 până la muzica aflată acum în topuri. Intrarea este liberă, în limita rezervărilor.

La Hamace organizează un Silent Party in the Garden, unde participanții primesc căști wireless și pot alege între trei canale muzicale diferite. Conceptul este deja cunoscut, dar rămâne una dintre formulele cele mai potrivite pentru o seară de vară petrecută în aer liber. Are loc sâmbătă, iar biletele costă 52 lei.

Tot sâmbătă, Platforma Wolff găzduiește un nou showcase al labelului Off The Grid, unul dintre numele cunoscute din zona muzicii electronice underground. Invitații principali sunt Mr. Ho, fondatorul Klasse Wrecks și DJ cu rezidențe la Tresor Berlin și Mihn Hong Kong, și Onirik, producător și curator al labelului Off The Grid, într-un set prelungit în aer liber. Line-up-ul este completat de Obre, iar petrecerea începe la ora 22:00 și continuă până dimineață. Biletele costă 45 de lei în presale și 50 de lei la intrare, în limita capacității disponibile.

Duminică, la Linotip are loc spectacolul de dans contemporan „Venus”, creat de Alexandra Zavelea, o producție care pornește de la mitul frumuseții feminine și îl transformă într-o reflecție despre identitate, corp și imagine. Biletele costă 80 lei.

Teatru & film

Dacă cauți o piesă de teatru, duminică seară, FF Theatre propune o punere în scenă într-o versiune contemporană a spectacolului „Caligula”, în regia Iuliei Alexandra Neacșu, după un text adaptat de Șerban Melnic din Albert Camus, Gore Vidal și Seneca. Spectacolul pornește de la figura împăratului roman pentru a vorbi despre mecanismele puterii, autoritarism și felul în care se construiesc liderii care ajung să își depășească limitele. Sună destul de actual. Din distribuție fac parte Nicholas Bohor, Vladimir Țeca, Adriana Irimescu și Șerban Melnic, iar reprezentația începe la ora 20:00. Biletele costă 91 de lei.

Pentru cei care au tot avut păreri despre noul film al lui Nolan, Cinema Europa dedică întregul weekend operei regizorului Christopher Nolan, cu un program care adună șapte dintre cele mai importante filme ale regizorului. De vineri până duminică sunt programate Dunkirk, Inception, Oppenheimer, Memento, Interstellar, The Dark Knight și The Prestige, iar sâmbătă seara are loc și proiecția celui mai nou film al său, Odiseea. Maratonul este o ocazie bună atât pentru cei care vor să revadă pe marele ecran filmele care i-au construit reputația lui Nolan, cât și pentru cei care vor să descopere, într-un singur weekend, felul în care regizorul și-a construit unul dintre cele mai recognoscibile stiluri din cinematografia contemporană. Programul pe zile aici.

Printre premierele cinematografice ale weekendului se află și „Her Private Hell”, un thriller cu accente SF și horror, plasat într-o metropolă futuristă acoperită de o ceață misterioasă care eliberează o entitate mortală. Filmul urmărește, în paralel, povestea unei tinere aflate în căutarea tatălui său și pe cea a unui soldat american care încearcă să-și salveze fiica, cele două destine întâlnindu-se într-o lume dominată de violență, mister și supranatural.