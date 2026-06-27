Weekend trending în București, 27-28 iunie: cafenea cu pisici gigantice, Nostalgia, ceai dansant cu Ada Milea, festival pentru câini și Moarte la Teatrul de Revistă

Ultimul weekend din iunie aduce în Capitală temperaturi care prevestesc canicula ce o să se instaleze în curând în oraș. De asemenea, pare că întregul București a cam intrat în vacanță, deoarece avem evenimente mai puține și mai liniștite în oraș. Așadar, oferta pentru aceste două zile arată așa – târguri tradiționale, seri acustice, întâlniri dedicate iubitorilor de animale și petreceri în aer liber.

Dacă iubești cafeaua și pisicile, în acest weekend trebuie neapărat să mergi la Maine Coon Cafe (Pache Protopopescu 100), care are deschiderea chiar pe 27 iunie. Este prima cafenea din România cu pisici din rasa MaineCoon, pisici gigant. Aici, bucureștenii vor putea veni pentru o cafea, dar și pentru petrece timp cu frumoasele feline, după niște reguli stricte. Vor fi 15 pisici de rasa Maine Coon, iar afacerea aparține celor de la Gina’s Dream, o crescătorie de pisici rasa Maine Coon înregistrată FIFE care aparține de clubul SOFISTICAT România. Meniul se găsește aici, și tot la acest link se pot face și rezervările.

De câteva săptămâni Bucureștiul are și o nouă grădină de vară. Se numește Sip Pop Up Garden (Vasile Lascăr 36) și a apărut în locul Grădinii Sticlarilor. E plină de verdeață și umbră și este o colaborare între Saporia și Sip Coffee and Wine. Asta înseamnă că vei găsi în meniu pizza fritta, paste, tiramisu, dar și cafea bună, bere artizanală, cocktailuri și o colecție generoasă de vinuri.

Evenimente

Pe tot parcursul weekendului continuă și Nostalgia, care revine în Pădurea Băneasa între 25 și 28 iunie. Festivalul este una dintre cele mai mari producții de entertainment din București, cu decoruri tematice, concerte, DJ seturi și un public care abia așteaptă să transforme nostalgia într-un pretext pentru o distracție de câteva nopți. Biletele de sâmbătă costă 269 lei, iar cele de duminică 119 lei.

La Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” continuă, până pe 28 iunie, Târgul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Evenimentul prezintă tradițiile legate de mijlocul verii agrare și de perioada secerișului. Aleile muzeului vor fi ocupate de meșteri populari și producători tradiționali, iar pe scena amenajată în incinta muzeului în aer liber sunt programate concerte de muzică populară, lansări de carte și reprezentații folclorice.

Tot sâmbătă, Centrul Cultural Armean propune o nouă ediție a „Ceaiului Dansant de Sânziene”. Seara începe cu un concert Ada Milea. După concert, Andrei Răutz preia controlul ringului de dans cu ritmuri balcanice, world music și retro disco, pentru ca noaptea să continue între dans, întâlniri și povești spuse la un pahar. La fața locului pot fi achiziționate și coronițe de sânziene. Accesul se face pe baza unei donații de 50 de lei.

Pentru publicul rock, capul de afiș al weekendului este concertul Breaking Benjamin de la Arenele Romane (27 iunie). Trupa americană ajunge pentru prima dată în România, după mai bine de două decenii de activitate și milioane de albume vândute. În deschidere vor cânta Black Sonic Pearls. Biletele pornesc de la 199 de lei în zona Acces General și ajung până la 349 de lei pentru categoria Premium.

Dacă preferi concertele în spații mai mici, Terasa Florilor găzduiește sâmbătă seară concertul trupei Amprenta, un proiect nou care reunește muzicieni cunoscuți din formații precum FiRMA, Travka, Kumm, Urma sau Bere Gratis. Biletele costă 50 de lei online și 60 de lei la intrare.

Tot sâmbătă, în Parcul Herăstrău, la Roaba de Cultură, are loc prima ediție ARGOS Pawer Fest, un eveniment dedicat celor care au câini și vor să petreacă câteva ore alături de alți proprietari de animale. Programul include demonstrații de agility, workshop-uri de prim ajutor veterinar, activități pentru copii și zone de joacă pentru câini. Intrarea se face pe bază de donație. Foarte important, evenimentul este dedicat exclusiv câinilor sociabili și confortabili în spații aglomerate.

În zona independentă și alternativă a orașului, POINT găzduiește lansarea live a colaborării dintre #FLUID și Sofia Zadar. Evenimentul este o combinație de performance, muzică electronică și experiment sonor, adresându-se unui public obișnuit cu formule artistice mai puțin convenționale. Sâmbătă, de la ora 20:00.

Seara de sâmbătă continuă și în grădina Sip Pop Up Garden, unde are loc un nou Silent Party. Formula este deja cunoscută: participanții primesc căști wireless și pot alege între trei canale muzicale diferite. Biletele costă 35 de lei în presale și 50 de lei în ziua evenimentului.

Duminică seara, Florin Ristei urcă pe scena de la Naive, pe terasa de la etajul șase al Magazinului București. Concertul face parte din seria Sunday Live Session și este urmat de un DJ set. Organizatorii recomandă rezervarea din timp a locurilor, având în vedere capacitatea limitată a spațiului.

Tot duminică, la Echoes are loc o versiune acustică a concertului trupei Rana, la care va fi cântat albumul „Despre dragoste și alte dezastre”.

Teatru & film

Duminică seara, cei care caută o piesă bună de teatru, pot merge cu încerdere la Teatrul Metropolis, unde se joacă „Moarte la Teatrul de Revistă”, cel mai nou spectacol semnat de Gabriel Sandu și produs de Teatrul „Stela Popescu”. Pornind de la povestea unui teatru de varieteu aflat în pragul închiderii, montarea urmărește încercarea disperată a unei echipe de artiști de a-și salva scena și, odată cu ea, propriul loc într-o lume culturală aflată în schimbare. Reprezentația începe la ora 19:00, iar biletele costă 75 de lei.

Pentru cinefili, weekendul continuă la Elvire Popesco cu WOMEN IN FRAME, o retrospectivă dedicată cineastelor care au marcat istoria și prezentul filmului. Selecția traversează mai bine de un secol de cinema. Ziua de sâmbătă este dedicată integral operei lui Agnès Varda, cu patru proiecții care acoperă diferite etape ale carierei regizoarei franceze, iar duminică publicul poate revedea sau descoperi pentru prima dată titluri apreciate precum „Aftersun”, unul dintre cele mai discutate filme ale ultimilor ani, și „Past Lives”, drama romantică semnată de Céline Song.

În cinematografele de mall se pot vedea mai multe filme în premieră. „De capul nostru” aduce în prim-plan o realitate tot mai prezentă în multe comunități din România: copiii și adolescenții rămași acasă în timp ce părinții lucrează în străinătate. Filmul urmărește un grup de tineri care încearcă să își construiască propriile reguli și propriile forme de sprijin într-un oraș mic, unde absența adulților devine parte din viața de zi cu zi. În centrul poveștii se află Flavia, o adolescentă care pare să gestioneze totul cu ironie și detașare, dar care descoperă treptat costul emoțional al responsabilităților asumate prea devreme. Pe HotNews.ro poți citi și un interviu în exclusivitate cu regizorul Tudor Cristian Jurgiu.

„The Last Viking”, adus în România de Bad Unicorn, pornește de la o premisă neobișnuită: un fost deținut, eliberat după două decenii de închisoare, încearcă să recupereze o avere ascunsă înainte de arestare. Problema este că singura persoană care știe unde se află banii este fratele său, interpretat de Mads Mikkelsen, care între timp a ajuns să creadă că este John Lennon.

„Obsession” propune o poveste cu accente fantastice și horror, construită în jurul unei legende locale. Un tânăr îndrăgostit recurge la puteri misterioase, doar pentru a descoperi că dorințele împlinite pot avea consecințe neașteptate.

„Minionii și Monștrii” este noua producție prin care Illumination extinde universul celebrei francize animate. De această dată, Minionii ajung în centrul unei povești care îi poartă prin culisele Hollywoodului, prin succes, eșec și, inevitabil, printr-o serie de catastrofe provocate chiar de ei.

„Supergirl” marchează debutul unuia dintre cele mai importante proiecte din noua etapă a universului cinematografic DC. Milly Alcock o interpretează pe Kara Zor-El, într-o poveste care o scoate din umbra celebrului său văr și o transformă în personaj principal al unei aventuri spațiale. Regizat de Craig Gillespie și produs de James Gunn și Peter Safran, filmul urmărește călătoria lui Supergirl în confruntarea cu o amenințare care îi afectează direct familia și trecutul.