Weekend trending în București, 29-30 martie: vizită la Cotroceni, plimbare printre magnolii, petrecere cu srilankezi și adolescenți care fac afaceri cu subiectele la Bac

Ultimul weekend din martie va fi unul ploios și fără prea mult soare. Va fi și cel de-al doilea sfârșit de săptămână în care se desfășoară „Porți Deschise la Palatul Cotroceni”, în cadrul căruia poți vizita gratuit grădinile sediul Administraţiei Prezidenţiale. În primul weekend, peste 13.000 de persoane au vizitat grădinile, curțile și sălile oficiale ale Palatului Cotroceni. Momentul schimbării de gardă și demonstrațiile militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” au fost cele mai apreciate. Program, tarife și alte detalii, găsești aici.

Dacă tot vorbim de Cotroceni, Oana Titică a descoperit o nouă cafenea, cu o priveliște superbă spre case magnifice, pisici prietenoase și matcha latte delicios. Se numește Ciel Coffee Bar (Carol Davila 3).

„Intri, unde te întâmpină un motan splendid, care purcede la a te ignora complet în 5 secunde și comanzi băuturile dorite – V60, matcha latte, cappuccino, flat white, toate (mai puțin băutura cu matcha) pregătite cu o cafea minunată, venită de la prăjitoria Nomonym.

Fiindcă ai venit pe final de program, cinnamon rolls-urile pe care le-ai filat pe Instagram timp de o săptămână nu mai sunt disponibile, în schimb se apelează la ultimele feliuțe de matcha cake cu zmeură și chec cu lămâie. Decorul e cozy, cu accente florale și pasteluri care te îmbie să rămâi în interior, însă pentru moment trebuie să te întorci afară, unde ai zărit un amfitrion blănos”, scrie Oana pe b365.ro.

Dacă tot suntem în zonă, n-avem cum să nu-ți reamintim de Infinitea (Grigore Romniceanu 7), o mică bijuterie de ceainărie al cărei interior pare rupt dintr-un film, fiind plin de mobilier vechi interbelic, obiecte de artă, vaze cu flori etc. Însă, vedeta și atracția principală rămâne terasa plină de vegetație de toate felurile și amenajată pe două niveluri. Nu doar că are o atmosferă plăcută, dar este și extrem de fotogenică.

Pentru o „porceală”, că tot e vremea de afră cum e, poți trece pe la Ramore Fresh Food Lounge (Calderon 56), un loc proaspăt testat de Dragoș Mihăilă.

„O bodega curată de cartier, cu mobilier confortabil, 2 televizoare aruncate pe pereți ca să vezi meciurile și cam asta e. Pe românește: aceeași Mărie, cu altă pălărie. Fotoliile confortabile te invită să te lungești la o bere, până se termină meciul, dar publicul pare mai mult interesat de mâncare și atât. Oamenii vin, mănâncă și o întind. Publicul e divers, de la cupluri și corporatiști la bombardieri și vecini din cartier. […] Ramore Fresh Food Lounge rămâne o soluție viabilă de potolit foamea după o zi plină. E o bombiță culinară fără pretenții, simplă, care-și face treaba cinstit la colț de stradă”, scrie Dragoș Mihăilă pe b365.ro.

Evenimente

Că tot am început cu Cotroceniul, aici are loc în weekend evenimentul Walk & Listen, pornit de la o nevoie de a crea niște obiceiuri sănătoase – ieșitul din casă măcar o dată la câteva zile, statul la aer și la lumină, mișcarea, mai puțin timp petrecut în fața ecranelor.

„Duminică, pe 30 martie, vremea ține cu noi și, între două ploi, haideți să ne facem pașii explorând magnoliile din Cotroceni, urmând harta minunată compilată de Diana Robu. Ne vedem la orele 15:00, în fața bisericii Sf. Elefterie (str. Sf. Elefterie nr. 3). Înscrierile se fac în formularul de aici – nu sunt obligatorii pentru participarea la plimbare, dar ne ajută să avem date de contact pentru remindere, reprogramări și evenimente viitoare”, scriu organizatorii.

Tot duminică, Sala Palatului va găzdui duminică premiera „Cenaclul Flacăra – O Istorie”, un spectacol conceput de Andrei Păunescu. Gândit ca o incursiune captivantă în trecutul și prezentul celui mai important fenomen cultural românesc, spectacolul propune o experiență unică, ce îmbină armonios muzica live prezentată de invitați extraordinari, precum: Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Nicu Alifantis, Emeric Imre, Dinu Olărașu, Radu Pietreanu, Magda Puskas și mulți alții.

De asemenea, sunt pregătite filmări și imagini de arhivă, dar și informații inedite despre istoria muzicii folk românești. Prețul biletelor încep de la 92 lei.

Wayback ajunge pentru prima dată în București pe 29 martie, la Senat Galerie. „Încingem ringul de dans și petrecem până în zori pe ritmurile anilor ‘90-2010. Voi pregătiți tenișii și gecile denim, noi venim cu un mixtape alcătuit special pentru bairam! De la Michael Jackson până la O-zone, Valahia și Simplu, vom face o călătorie muzicală prin piesele ce ne-au marcat tinerețea”, scriu organizatorii. Prețul unui bilet este de 50 de lei.

Sâmbătă, la Mănăsia Hub are loc evenimentul Sri Lankans on the Decks. Cu cel puțin câteva evenimente care au loc în fiecare lună în diferite locuri, srilankezii creează o nouă cultură a vieții de noapte de care majoritatea localnicilor nici măcar nu sunt conștienți.

Întrebat ce îl motivează să își dedice puținul timp liber dintre turele de livrare pentru a organiza petreceri pentru sute de srilankezi, unul dintre organizatori explică: „Românii nu ne vor în localurile lor. Mi s-a spus să plec din cluburi pentru că nu sunt dorit acolo. Așa că am înțeles că avem nevoie de propriile noastre spații”.

Dar acest eveniment este mai mult decât o noapte de dans pe ritmuri progressive house create pe o insulă din Asia de Sud. Este un apel la dărâmarea zidurilor invizibile dintre noi – localnicii – și ei – cei care sosesc în fiecare an cu zecile de mii, hotărâți să-și construiască un viitor în România.

Este o șansă de a împărți același ring de dans, de a ne conecta și de a învăța unii de la alții. Pentru că, în cele din urmă, dansul nu are granițe, iar neuronilor oglindă, cei care ne fac să absorbim și să reflectăm mișcările celorlalți, nu le pasă de culoarea pielii. Prețul unui bilet este de 20 de lei.

Tot sâmbătă, la Berăria H are loc un show aniversar de legendă! BUCOVINA, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, sărbătorește 25 de ani de existență cu un concert exploziv! Cu un sfert de secol de riff-uri ascuțite, povești din vremuri de demult și energie explozivă, BUCOVINA promite un concert de neratat! Fii parte din această seară legendară, unde metalul se împletește cu folclorul și spiritul autentic românesc! Prețul biletelor începe de la 50 de lei.

Bucharest Prog Day este un nou concept ce-si propune sa fie un adevărat regal pentru fanii stilului. Astfel, prima ediție aduce pe 29 martie în Quantic 5 trupe din sfera muzicii progresive care să prezinte o paletă variată a expresiei muzicale în acest gen.

Hippotraktor sunt una dintre cele mai importante titulaturi belgiene din sfera de modern progressive metal. Alături de ei vor urca pe scenă veteranii scenei românești de la Taine, renumitul chitarist Cosmin Lupu cu noul lui proiect și lansare de album, trupa Calyces a mastermind-ului grec Manthos Stergiou, dar și Chaplin’s Dream, una dintre cele mai bune trupe bulgărești de prog metal. Prețul unui bilet este de 120 lei.

Pe 29 martie, la Sala Palatului va avea loc evenimentul „Damian Drăghici: Meditații Lăutărești”. Acesta este un proiect muzical de o profunzime aparte și un omagiu adus de Damian Drăghici marilor lăutari care au ridicat muzica lăutărească la rang de artă autentică consacrată: Romica Puceanu, Fărămiță Lambru, Fănică Luca, Dona Dumitru Siminică și Constantin Eftimiu.

Damian Drăghici transformă imposibilul în realitate și aduce la viață magia și emoția cântecelor lăutărești tradiționale. Creând o fuziune inedită între muzica lăutărească autentică și sofisticatele nuanțe ale Jazz-ului, Meditații Lăutărești a devenit unul dintre cele mai consacrate experiențe artistice oferite de Damian Drăghici. Prețul biletelor începe de la 74 lei.

Teatru & film

„De ce fierbe copilul în mămăligă” se joacă la POINT, duminică. Cu o mamă care atârnă de păr și un tată clovn, Aglaja are o singură dorință: să devină la fel de faimoasă ca Sophia Loren când se face mare. Dar familia trăiește mereu pe drumuri după ce a fugit din România pentru a dobândi faimă și lux în Vest. O să se dovedească ambițiile familiei doar niște simple iluzii?

Va fi un one woman show, cu Edith Alibec, iar spectacolul este marele câștigător al Festivalului de Teatru Bacău Fest Monodrame 2018. A câștigat toate cele 3 premii din concurs: Marele Premiu, Premiul „Dinu Apetrei” Actori pt. Actori, Premiul Ștefan Iordache. Un bilet costă 60 lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, pe marile ecrane poți vedea în acest weekend animația „The Colors Within”. Totsuko e o fată specială, care poate vedea „culorile” interioare ale oamenilor. Totsuko cântă într-o trupă împreună cu doi prieteni, alături de care găsește puterea de a înfrunta provocările vieții și de a porni pe drumul autocunoașterii prin artă. Noul film al regizoarei Naoko Yamada explorează emoțiile, conexiunea umană și puterea muzicii.

Tot în acest weekend are premiera și „Un bărbat de onoare”, care-l readuce pe Jason Statham pe marile ecrane în cea mai nouă producție marca Amazon MGM, de la regizorul „Brigada Sinucigasilor” și „The Beekeeper: Răzbunare iminentă”, despre un fost militar forțat să revină în luptă pentru o cauză nobilă. Levon Cade (Statham) a renunțat la cariera de militar decorat pentru misiuni extrem de periculoase și acum duce o viață retrasă și liniștită lucrând ca muncitor în construcții.

Însă atunci când fiica șefului (singurii oameni de care s-a apropiat) este răpită de traficanți, Levon pornește o misiune aproape imposibilă pentru a o salva, dar descoperă o rețea uriașă de corupție.

Avem și un film românesc destinat adolescenților – „Hoții de subiecte”. Pentru a-și îndeplini visele, patru adolescenți decid să facă bani vânzând online subiectele de la bacalaureat. Sofi vrea să strângă bani pentru a-și plăti facultatea în Elveția, Alex vrea să își construiască propriul studio de înregistrări, Amalia vrea să-și impresioneze tatăl senator, iar Tomiță vrea o aventură. Totul merge bine până când toți sunt forțați să înfrunte realitatea și să suporte consecințele.