Weekend trending în București, 3-4 octombrie: drifturi în Piața Constituției, Dâmbovița Delivery în Regie, maraton de sculptat dovleci la Antipa și Șuie Paparude în Control

E primul weekend din octombrie, dar va fi unul cu soare și cu o vreme plăcută. Deci, condiții perfecte pentru a petrece cât mai mult timp prin oraș. Sunt și două zile pline de evenimente de toate felurile de la târg de bijuterii contemporane, la drifturi în Piața Constituției, concerte de metal, spectacole de circ sau maraton de sculptat dovleci.

Cafeaua de specialitate o poți bea la AM PM Specialty Coffee (Strada Paris 7A) unde în acest weekend sunt disponibile patru variante cinnamon roll, cu fistic, caramel, măr copt și tiramisu. Există și un combo de latte și cinnamon roll.

Dragoș Mihăilă a descoperit o noua „bombiță cu gusturi libaneze”. Om Hani (Dobrogeanu Gherea 122) este la a doua locație în București, iar Dragoș Mihăilă o recomandă pentru cei cărora li se face poftă de pastramă la tigaie și alte specialități libaneze. În recenzia de pe b365.ro scrie așa: „Vită, pastramă de berbecuț, shaorma de berbecuț, frigărui de pui, Said le are pe toate și ți le face cum vrea mușchiul tău. Talentul adevărat e când îl lași pe el să-și facă magia, să aleagă cum ți le prepară: la tigaie sau la grătar sau sub formă de sandviș. Desigur, poți opta pentru varianta cea mai populară: sandviș cu… ce vrei tu: sujuk, kafta, kebbeh, pui, orice.”

Evenimente

La Biblioteca Națională se desfășoară Romanian Jewelry Week în ambele zile de weekend. Aici vizitatorii pot vedea și cumpăra piese de bijuterie contemporană direct de la designeri. Ediția reunește peste 290 de designeri din mai mult de 50 de țări, iar programul include expoziții, conferințe, paneluri și o secțiune nouă, Growing Gems, dedicată artiștilor care lucrează cu piatra și procesul de șlefuire. Accesul în weekend costă 45 de lei.

În Piața Constituției are loc, pe 3 și 4 octombrie, finala Campionatului Național de Drift RoDrift 2026. Sâmbătă sunt programate antrenamentele oficiale și calificările, iar duminică au loc duelurile care stabilesc câștigătorii claselor Semi Pro și Pro. Printre piloții anunțați se numără Claudiu Adam, Radu Moise, Cătălin Trifan, Miklos Laszlo și Albert Ciotu, alături de concurenți din Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova și Italia. Biletul este de 70 de lei pentru ziua calificărilor, 100 de lei pentru ziua duelurilor și 130 de lei pentru ambele zile.

În Grădina Muzeului Antipa are loc Pumpkin Fair pe 3 și 4 octombrie, între 10:00 și 20:00, cu maratonul de sculptat dovleci, ateliere pentru copii, pictură pe față, Pumpkin Village și o zonă gastronomică în care dovleacul apare în mai multe forme decât ai crede. Seara, de la 19:00, este programat și un film în aer liber. Intrarea costă 25 de lei, iar atelierul de sculptat dovleci încă 50 de lei.

Pe 3 și 4 octombrie, Dâmbovița Delivery mută atenția în Regie, pe malul stâng al râului, între Grozăvești și Podul Ciurel, unde este deschis Debarcaderul Regie, un nou punct de acces la apă. Între 10:00 și 22:00, zona devine un laborator urban în aer liber, cu plimbări pe apă, instalații, ateliere, muzică, performance-uri, dezbateri și proiecte care pun la aceeași masă arta, ecologia, designul și tehnologia. Evenimentul pornește de la o întrebare simplă – ce ar putea deveni Dâmbovița pentru oraș și pentru locuitorii lui – și propune două zile de testat idei direct pe malul apei. Participarea este gratuită.

A început și ediția a 21-a a Animest, care se întinde între 2 și 11 octombrie în mai multe cinematografe și spații culturale din București. Festivalul aduce peste 320 de producții animate și, pentru weekendul de deschidere, are multe proiecții. Sâmbătă seara, de exemplu, la Cinema Muzeul Țăranului este programată Trippy Animation Night, de la ora 23:00. Biletul general pentru o proiecție costă 28 de lei, iar Trippy Animation Night costă 65 de lei. Există și abonamente: 220 de lei pentru zece proiecții și 440 de lei pentru accesul complet la festival.

La Circul Metropolitan București, noua stagiune începe pe 3 octombrie cu un spectacol „best of”, construit din numere de acrobație, clovni și momente cu animale. Programul reunește câteva dintre spectacolele prezentate de circ în stagiunile anterioare, într-o formulă gândită pentru publicul de toate vârstele.

La Quantic, sâmbătă, 3 octombrie, QFest continuă cu ziua a VI-a, în care urcă pe scenă Dora Gaitanovici, Fittonia și Missed Call. Concertul începe seara, iar biletele sunt disponibile de la 98 de lei.

Pentru cine preferă o trupă britanică, Control Club are sâmbătă seara Opus Kink. Formația din Brighton, formată în 2017, combină punk-ul cu influențe de jazz și country. Concertul este programat la ora 21:00, un bilet costă 80 lei.

Duminică la Quantic, QFest ajunge la ziua a VII-a, cu Mayhem și Marduk, în cadrul „Death Over Europe Part II”. Este întâlnirea dintre două formații importante pentru istoria black metalului scandinav, una venită din Norvegia, cealaltă din Suedia. Biletele costă 150 lei.

La Control Club, duminică seara, Șuie Paparude lansează single-ul și videoclipul „Kung Fugi”. Concertul începe la 20:00, iar biletul este 75 de lei.

Iar pentru cei care vor să închidă weekendul cu un concert mai aproape de tradiția românească, Bogdan Simion cântă duminică, de la ora 21:00, la Hard Rock Cafe. Biletele sunt 139 de lei pentru acces general și 189 de lei pentru VIP, cu loc la masă în fața scenei.

Teatru & film

La Teatrul In Culise, duminică, 4 octombrie, de la ora 19:00, poate fi văzut „Raskolnikov, după Crimă și pedeapsă”, o adaptare după romanul lui F.M. Dostoievski, construită ca un thriller psihologic. Povestea îl urmărește pe tânărul student după comiterea crimei, într-un spațiu de anchetă care devine treptat și loc de confesiune și confruntare cu propria conștiință. Biletele pentru reprezentația de pe 4 octombrie costă 96 lei.

În cinematografe se pot vede următoarele filme care au premiera în acest weekend:

„Calle Málaga” o urmărește pe María Ángeles, o femeie spaniolă de 79 de ani care trăiește singură în Tanger și care se vede pusă în fața unei schimbări nedorite atunci când fiica ei vine de la Madrid pentru a vinde apartamentul în care a locuit toată viața. Hotărâtă să rămână în orașul în care a crescut, femeia încearcă să-și păstreze casa și să recupereze obiectele adunate de-a lungul anilor, iar povestea ia o turnură neașteptată odată cu redescoperirea iubirii și a senzualității.

„Verity” pornește de la povestea lui Lowen Ashleigh, o scriitoare angajată de Jeremy Crawford să termine seria de romane a soției sale, Verity, rămasă imobilizată după un accident. Mutată temporar în casa familiei Crawford pentru a lucra la manuscrise, Lowen găsește însă informații tulburătoare despre autoare și începe să se întrebe cât din ceea ce descoperă este adevărat.

Pentru publicul mai tânăr, „Girl in the Clouds” e o aventură animată în care o șoricică de bibliotecă de 12 ani primește în grijă o pană magică prin care orice dorință scrisă poate deveni realitate. Alături de porcușorul ei de Guineea, care poate vorbi, pornește într-o călătorie pentru a împiedica distrugerea planetei.

În „Digger”, Tom Cruise joacă rolul celui mai puternic om din lume, care pornește într-o misiune nebunească pentru a demonstra că este salvatorul omenirii, înainte ca dezastrul pe care el însuși l-a declanșat să scape de sub control. Din distribuție mai fac parte Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg și Jesse Plemons, alături de Robert John Burke, Emma D’Arcy, Burn Gorman și Sophie Wilde.