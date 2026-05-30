Weekend trending în București, 30 mai – 1 iunie: Planeta Copiilor pe Calea Victoriei, RocKaraoke și primul festival din România dedicat filmului făcut cu inteligență artificială

Avem în față un weekend prelungit, de trei zile, cu soare și temperaturi numai bune pentru a petrece cât mai mult timp în aer liber și prin oraș. Avem și foarte multe evenimente dedicate copiilor, dar nu numai. De exemplu, în acest interval se desfășoară primul festival din România dedicat filmului făcut cu inteligență artificială, dar și un mic festival în cel mai frumos magazin de plante din oraș.

Dacă tot e weekendul dedicat copiilor, cafeaua de specialitate poți s-o bei în Cotroceni, la Dune Cotroceni (Sergent Nuțu Ion 44). E o cafenea de cartier cu o combinație neobișnuit de relaxantă: flat white făcut cum trebuie și joacă cu mașinuțe cu telecomandă. Există și zonă cu nisip în care cei mici pot construi castele sau pot săpa gropi și tranșee, în timp ce adulții stau liniștiți la masă cu un cappuccino sau o bere artizanală.

Poți încerca și nou deschisul PAVLOV gastrobar (Ivan Petrovici Pavlov 92), apărut într-o zonă mai puțin „turistică”, dar foarte interesantă și de care se preocupă grupul civic Părinți de Cireșari, care, de altfel, recomandă noul bistro și care organizează în weekend și evenimentul Open Streets, Happy Kids chiar pe strada Copilului.

Pe seară, dacă ai chef să dai în mintea copiilor și să te joci cu prietenii un board game, poți să mergi la Snakes and Wizards (Ilarie Chendi 5). Pe lângă una dintre cele mai mari colecții de board games din România, aici mai ai la dispoziție și o zonă dedicată foosball-ului, cu mese profesionale Bonzini și Roberto Sport (recunoscute oficial de Federația Internațională de Fotbal de Masă). Este și locul în care Academia de Fotbal de Masa organizează periodic campionate. Deasupra barului sunt trecute pe tavan tot felul de vrăji, găsești pe aici și baghetele folosite de Harry Potter, o mătură zburătoare sau un ou de dragon ascuns printre sticlele de băutură. Apropo de asta, nici cei pasionați de berea artizanală nu vor fi dezamăgiți, pentru că oferta este una generoasă.

Evenimente

La Quantic, sâmbătă seara, Vasile Șeicaru urcă pe scenă într-un concert prin care aduce în fața publicului repertoriul care a traversat mai multe generații. Biletele sunt 85 de lei în presale și 100 de lei în ziua evenimentului.

MNAC AfterHours continuă sâmbătă seara pe terasa muzeului, unde râsuplânsu (Cocco Mio & Mitici) propune un „set electronic cu structură fluidă”. Accesul este gratuit.

La Primitiv Plants (unul dintre cele mai frumoase magazine de plante din oraș), colectivul FAUNA LTD revine cu un program desfășurat pe două zile, 30 și 31 mai. Instalațiile, DJ seturile și intervențiile artistice sunt integrate în acest spațiu de seră și grădină, iar accesul este liber.

Platforma Wolff găzduiește sâmbătă noaptea un nou episod CIN CIN Series, cu Whodamanny, BOGMAN, BIANCA OANCE, NIPPLE’S DELIGHT într-un program care începe la 20:00 și se întinde până dimineața. Biletele sunt 40 de lei în early bird și 50 de lei în presale.

În Control, în camera din față, aceeași seară de sâmbătă este ocupată de Buniku și 0vE, într-un set care merge pe „muzică electronică de ascultare atentă”.

La Encore Club, RocKaraoke propune o sâmbătă seara cu acces liber și cu accentul pus pe participare directă. Nu este vorba de un concert în sensul clasic, ci de o seară în care publicul devine parte din program, alegând piesele pe care le interpretează. Ce poate fi mai fun!

La J’ai Bistrot, duminică, Emo Reunion revine cu silent party-ul caritabil dedicat Asociației „Centrul Aspera”. Conceptul rămâne același: trei canale muzicale, DJ invitați din mai multe proiecte locale și căști wireless pentru fiecare participant. Vor pune muzică Iustin (HVNDS), Gabi (E.M.I.L./Niște Băieți), Teddy x Irineasca (Backstage Babes), Cio Ban (E-an-na), Carina (Emo Reunion), Pandutzu (Emo Reunion).

Tot duminică, la Terasa Florilor are loc un concert special susținut de Elvis Rromano, alături de The Band. Evenimentul propune un „Rock’n Rrom” în care muzica lui Elvis Rromano combină influențe de lăutărească rromani, blues și rockabilly, într-un spectacol unic, gândit să anime publicul „100%”, după cum spune artistul. Biletele costă 60 lei online sau 70 lei la intrare.

Evenimente de 1 iunie dedicate Zilei Copilului

Calea Victoriei devine Planeta Copiilor în weekend, la Străzi Deschise, însă doar în zilele de 30-31 mai, nu și pe 1 iunie. Aici, cei mici vor găsi atelierele Reptiland, „Jocurile copilăriei”, activitățile susținute de ISU București-Ilfov, spectacolele Teatrului Ion Creangă și Teatrului de Animație Țăndărică, parada personajelor de poveste, Confetti Party & Kids DJ Set. De asemenea, organizatorii au precizat că sunt pregătite și momente speciale alături de Festivalul Săptămâna Haferland. Programul complet pe zile și ore îl găsești pe b365.ro.

La Muzeul Național Cotroceni, 1 iunie continuă programul de vizitare gratuită pentru copii și tineri până la 18 ani, între 09:00 și 17:00. Expozițiile permanente și cele temporare rămân deschise, iar accesul se face pe baza unui document de identitate pentru însoțitori.

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, perioada 30 mai – 1 iunie este gândită ca un program continuu pentru copii, cu ateliere de modelaj, colaj, împâslit, demonstrații și expoziții realizate de elevi.

În Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR), 1uniFEST transformă parcul într-un traseu extins de activități pentru copii și părinți. Intrarea este liberă, iar programul include spectacole, jocuri, ateliere, piese de teatru și alte evenimente care se desfășoară pe întreg parcursul zile.

La Berăria H are loc „Orașul cu Chef de Joacă” eveniment care aduce ateliere creative, demonstrații și spectacole dedicate celor mici, între orele 09:30 și 16:00 – cu acces liber.

La CARO Hotel, zona Dumbrava Minunată devine, între 12:00 și 17:00, un spațiu de activități pentru copii și părinți, cu DJ set, food truck și un meniu BBQ dedicat adulților (150 lei), în timp ce copiii au acces la activități gratuite sau cu preț redus.

La Cărturești Verona și Modul, ziua de 1 iunie este construită în jurul atelierelor: desen, linogravură, povești, muzică și activități creative pentru copii și părinți. O parte dintre ele sunt gratuite, altele funcționează pe bază de donație. „O să construim o lume parfumată din flori de cireș, o să-l desenăm pe MOG pe tricouri – un MOG din cărți sau un MOG din imaginația fiecăruia, o să pătrundem în lumea benzilor desenate cu Delia, ne vom răsfăța cu bucuria muzicii alături de Claudia, vom pătrunde în lumea magică a poveștilor cu Nicoleta Burlacu și Inka, vom descoperi tehnica linogravurii și vom imprima cărți poștale cu Iulia Groves, iar la final de program vom trece dincolo de joacă și vom vira spre serios prin lansarea cărții: Când copilăria doare: pedeapsă fizică asupra copilului în cultura românească”, scriu organizatorii.

În Grădina Japoneză din Herăstrău, proiectul „Portret de copil” propune o serie de ședințe foto realizate între 11:00 și 17:00, cu tarif de 50 de lei pe copil.

La Quantic, în paralel cu restul programului de weekend, „Apolodor” de Ada Milea se joacă pe 1 iunie de la ora 12:00. Biletele sunt 85 de lei în presale și 100 de lei în ziua evenimentului.

„Întâmplările comico-triste ale pinguinului Apolodor revin pe scena Quantic pe 1 iunie, într-un concert de teatru sau într-o piesă de muzică, nu se știe cu exactitate. Ada Milea, Dorina Chiriac, Radu Bînzaru și Alex Neagu vor cânta despre bandiți, cămile, maimuțe și alti oameni și animale, într-un spectacol delicios pentru toate vârstele și gusturile. Sunetul și efectele sonore sunt asigurate de Victor Panfilov, mare “vrăjitor” de sunet, artist creator și producător”, scriu organizatorii.

La Teatrul Roșu, Magitot aduce un spectacol de magie pe 1 iunie, într-un format de teatru-cafenea, cu bilete de 69 de lei.

La Expirat, Robin and the Backstabbers închid weekendul prelungit de tranziție spre vară. La concertul de pe 1 iunie bilete costă între 80 și 120 de lei.

Teatru & film

Pentru cei care caută o piesă de teatru, Centrul Replika are sâmbătă în program piesa „Nostalgia up&down”, un spectacol care aduce în discuție teme sociale și politice din anii ’80 și felul în care acestea se reflectă în prezent.

La Teatrul Național București, pe 1 iunie se joacă în premieră națională „Ziua mea norocoasă”, o comedie plină de ritm și situații savuroase, care a cucerit publicul francez și a obținut 2 nominalizări la Premiile Molière 2025. Sinopsisul sună astfel: „Sébastien își petrece un weekend alături de prietenii din copilărie și își amintește de vremurile în care lăsau zarul să decidă în locul lor. O singură aruncare, un simplu „patru”… și o viață întreagă care ar fi putut fi alta”. În piesă joacă Medea Marinescu, Alexandru Papadopol, Marius Manole, Șerban Pavlu, Maria Obretin. Biletele costă 205-245 lei.

La Apollo111 Cinema are loc în perioada 29–30 mai 2026 Bucharest AI Film Festival, primul festival din România dedicat filmului integrat cu inteligență artificială. Evenimentul transformă cinematograful într-un spațiu de întâlnire pentru regizori, artiști, tehnologi, critici și publicul curios să înțeleagă cum AI schimbă modul în care filmele sunt create, discutate și percepute. Programul include proiecții de filme AI din competiția internațională, paneluri tematice despre cinema, media, publicitate și educație, precum și o gală de premiere care marchează cele mai bune lucrări ale festivalului.

În cinematografele de mall, avem multe premiere, printre acestea se numără și un film de acțiune de la Hollywood cu Dragoș Bucur într-un rol secundar.

„Miroirs No. 3” prezintă povestea Laurei, o tânără din Berlin care supraviețuiește unui accident de mașină în timpul unei escapade la țară. Ea ajunge să fie găzduită de o familie de localnici, iar între cei patru se dezvoltă treptat o relație stranie, care capătă aparența unei vieți de familie liniștite. Însă trecutul și traumele ascunse încep să iasă la suprafață.

„Passenger” este un thriller horror în care o tânără și iubitul ei pornesc într-o călătorie cu rulota, dar ajunge să se transforme rapid într-un coșmar. După ce asistă la un accident mortal, cei doi devin ținta unei entități demonice care pare să îi urmărească neîncetat, indiferent unde încearcă să fugă.

„Backrooms: Fără ieşire” aduce pe marile ecrane celebra teorie horror virală „The Backrooms”, imaginând o realitate paralelă ascunsă în spatele unui banal magazin de mobilă. Descoperirea unei căi misterioase către acest univers labirintic și amenințător transformă un spațiu banal într-un teritoriu al anxietății și al… supraviețuirii.

„Fuze” este filmul de acțiune în care Dragoș Bucur apare alături de nume mari de la Hollywood, cum ar fi Aaron Taylor-Johnson, Sam Worthington sau Gugu Mbatha-Raw. Totul pornește de la descoperirea unui obuz neexplodat din al Doilea Război Mondial pe un șantier din centrul Londrei, incident care declanșează panică și evacuări masive. În spatele haosului se ascunde însă un plan elaborat de jaf, iar situația scapă rapid de sub control pe măsură ce alianțele se destramă și apar trădări neașteptate.

Un eveniment de neratat pentru cinefili are premiera în acest weekend – „Kill Bill” revine pe marile ecrane, într-o ediție care aduce împreună Volumele 1 și 2, necenzurată și prezentată exact așa cum a fost concepută de Quentin Tarantino, cu o secvență anime bonus, nemaivăzută până acum. Filmul urmărește aventurile Miresei (Uma Thurman), o fostă membră a Brigăzii de Asasinat a Viperelor Mortale, care este trădată de fostul său iubit și liderul brigadei, Bill (David Carradine). După ce se trezește din comă ani mai târziu, ea pornește într-o misiune de răzbunare împotriva tuturor celor care au trădat-o. „THE WHOLE BLOODY AFFAIR” rămâne una dintre cele mai memorabile povești de răzbunare din cinema, rar prezentată în această versiune completă, acum cu o pauză la mijloc.