Weekend trending în București, 6-7 iunie: Bookfest la Romexpo, festivalul florilor în Drumul Taberei, Bazar de Cotroceni, jazz pe Calea Victoriei și Nadia Comăneci la Arcul de Triumf

E primul weekend din iunie, deci e vară în mod oficial în București, iar asta înseamnă de cele mai multe ori că se înmulțesc evenimentele, festivalurile și, în general, lumea începe să petreacă mai puțin timp în case și mai mult afară. Pentru aceste două zile libere avem târguri de carte și festivaluri de cartier, dar și concerte interesante și evenimente sportive.

Cafeaua de specialitate o poți bea într-un loc nou apărut în oraș – Mi Su, un spațiu mic aflat la câteva minute de Cișmigiu, construit în jurul unei combinații greu de refuzat: cafea și tiramisu. Amplasat pe strada Anghel Saligny 6, locul este perfect pentru o oprire înainte de o plimbare prin parc, dar și pentru cei care caută o alternativă mai ferită la cafenelele mai aglomerate din centru.

O altă nouă deschidere în oraș este și Art Deco Cafe, pe strada Polonă la numărul 19. Amenajată în stilul care îi dă și numele, spațiul de aici mizează pe atmosfera relaxată și pe o grădină de vară care are toate șansele să devină una dintre adresele frecventate în lunile următoare, când ne va lovi canicula.

Evenimente

La Romexpo continuă Bookfest, Salonul Internațional de Carte care adună în aceste zile edituri, autori și mii de cititori. Ediția din acest an îl are printre invitații internaționali pe scriitorul bulgar Gheorghi Gospodinov, unul dintre cele mai traduse și discutate nume ale literaturii europene contemporane. Pentru cei care obișnuiesc să-și facă provizii de lectură înainte de vacanță, Bookfest e unul dintre puținele evenimente unde întâlnirile cu autorii, lansările și reducerile consistente se amestecă sub aceeași cupolă, de la Romexpo. Mai multe detalii găsești aici.

Tot în zona evenimentelor care atrag public numeros se află West Side Flower Fest, desfășurat în Parcul Drumul Taberei. E un festival dedicat florilor și naturii, dar aici au loc și spectacole, activități pentru copii și instalații tematice. Mai multe detalii găsești aici.

Pentru cei care preferă să lase în urmă agitația urbană, sâmbătă la prânz are loc un tur ghidat gratuit prin Pădurea Băneasa, organizat de Rețeaua pentru Natură Urbană. Participanții vor parcurge trasee din apropierea restaurantului Casa Albă și vor afla mai multe despre arborii care alcătuiesc cea mai mare suprafață naturală a Capitalei, despre biodiversitatea pădurii și despre rolul acesteia în echilibrul orașului. Turul durează aproximativ două ore și se desfășoară pe bază de înscriere.

În Parcul Herăstrău, la Roaba de Cultură, copiii pot deveni pentru o zi comercianți și negociatori la Târgul de Jucării „2nd Life”. Evenimentul, aflat la a șasea ediție, promovează reutilizarea obiectelor și schimbul între copii, iar programul include spectacole, activități sportive și ateliere.

Ca în fiecare an, cartierul Cotroceni își deschide din nou porțile pentru Bazar de Cotroceni, ajuns la ediția cu numărul zece. Timp de două zile, curți private, grădini, cafenele și spații culturale găzduiesc concerte, expoziții, ateliere, proiecții și tururi ghidate. Este cu siguranță cel mai de succes festival de cartier. Anul acesta, printre concertele care vor avea loc aic, se numără: Jurjak, The Amsterdams, Luana Genevieve, Omul din Pod etc. Programul complet și detaliat îl găsești aici.

În centrul orașului continuă Green Hours Jazz Fest, unul dintre festivalurile de jazz cu tradiție în Capitală. Weekendul aduce pe scena grădinii Green Hours artiști din România, Italia, Austria, Germania și Elveția, într-un program care reunește mai multe direcții ale jazzului european contemporan. Serile de sâmbătă și duminică includ concerte susținute de Giovanni Guidi Trio, Francesco Bearzatti, slowklang sau duo-ul Matthias Lindermayr – Chris Gall.

Sâmbătă seară, Sala Palatului găzduiește un eveniment dedicat actorului Victor Rebengiuc. „Sărbătoarea nobleții” reunește actori, regizori, muzicieni și personalități culturale într-o întâlnire construită în jurul carierei unuia dintre cei mai importanți artiști ai teatrului și filmului românesc. Evenimentul este moderat de Marina Constantinescu și Marius Manole. Biletele costă 200 lei.

La polul opus, Arena Națională devine gazda unei noi etape RoDrift. Competiția aduce pe circuit piloți din toate categoriile campionatului național și completează programul cu expoziții auto, demonstrații și zone dedicate publicului. Pentru pasionații sporturilor cu motor, este unul dintre cele mai importante evenimente ale sezonului. Prețul biletelor începe de la 50 lei și ajunge până la 1500 lei.

Tot sâmbătă, la Arcul de Triumf are loc Crosul Național „Ziua Olimpică”, organizat cu participarea Nadiei Comăneci și a mai multor campioni olimpici români. Înscrierea este gratuită, iar participanții primesc tricou și medalie de finisher. Ediția din acest an marchează și 50 de ani de la primul „10 perfect” din istoria gimnasticii.

În ceea ce privește concertele, sâmbătă Damian Drăghici & Brothers urcă pe scena Berăriei H, unde biletele costă între 79 și 179 de lei, în funcție de categorie.

La Quantic, tot sâmbătă, Kempes lansează un nou single într-un concert cu bilete între 75 și 100 de lei.

Iar la Hard Rock Cafe, Luna Amară revine într-o formulă acustică, cu bilete de la 99 de lei.

Cei care preferă spațiile mai mici, cu atmosferă mai intimă, au câteva variante interesante. Trupa El Negro cântă sâmbătă seara cu intrare liberă la Pe Baricade, într-o formulă acustică.

Pe Terasa Florilor, Suedezu’ și Denis propun o seară de sâmbătă dedicată repertoriului Partizan. Biletele costă 60 de lei în avans și 70 de lei la intrare.

O deschidere de sezon are loc sâmbătă la The Backyard, noul spațiu de pe strada Luigi Cazzavillan 25, care își inaugurează deschiderea oficială cu un concert susținut de Hanno Hoefer și Raul Kusak. Evenimentul începe după-amiaza și continuă până târziu în noapte.

Pentru publicul pasionat de muzica electronică, Platforma Wolff găzduiește un showcase organizat de casa de discuri spaniolă Tresydos împreună cu Misbits. Programul se întinde pe durata a 12 ore, iar biletele costă între 40 și 60 de lei.

În aceeași seară, la Control, Local Suicide, Borusiade și alți invitați ocupă cele două săli ale clubului, accesul fiind 50 de lei.

Ca în orice weekend bucureștean, avem și câteva propuneri pentru cei care caută spectacole de comedie. De exemplu, Serghei susține sâmbătă un nou show de stand-up la The Fool, construit în jurul anxietăților și contradicțiilor prezentului, cu multe glume la adresa clasei politice. „Simțiți că lumea se sfârșește? Că ne ducem dracu’ toți? Nu-i așa că dacă te uiți la știri ai impresia că vine sfârșitul lumii? Ei bine… Serghei e aici să vă liniștească: nu e chiar atât de rău.…E mai rău. Dar dacă tot se prăbușește planeta, măcar să râdem puțin înainte”, scriu organizatorii. Biletele costă 85 lei.

La Ateneul Român, pe 6 iunie, CellEAST Festival continuă prin concertul „MAESTROS”, care aduce pe aceeași scenă o serie de violonceliști români și internaționali. Programul traversează muzica veche, repertoriul clasic, coloanele sonore de film și reinterpretări după Coldplay sau Metallica, într-un format care a devenit deja o tradiție a festivalului. Prețul biletelor începe de la 60 lei.

Teatru & film

Pentru cei care vor să meargă la teatru în acest weekend, o opțiune interesantă este „Metamorfoza”, noua montare după Franz Kafka, prezentată la Teatrul Excelsior pe 6 și 7 iunie. Spectacolul pornește de la una dintre cele mai cunoscute povești ale literaturii moderne – transformarea inexplicabilă a lui Gregor Samsa într-o insectă – pentru a vorbi despre izolare, fragilitate și felul în care relațiile se schimbă atunci când cineva devine incomod pentru cei din jur. Această punere în scenă mută accentul spre teme foarte actuale: alienarea, frica de diferență și dificultatea de a rămâne parte dintr-o comunitate atunci când nu mai corespundem așteptărilor ei. Biletele au prețuri între 44 și 65 lei.

Și cinematografele de mall vin cu câteva titluri noi în acest weekend. Fanii comediilor absurde au la dispoziție „Scary Movie 6”, care readuce franciza la formula consacrată de parodii ale filmelor horror și ale culturii pop.

Pentru cei care preferă poveștile cu accente de aventură și mister, „The Desert Child” urmărește o tânără scriitoare care descoperă că legenda copilului crescut de struți în Sahara, pe care o știa din poveștile bunicului său, ar putea avea un sâmbure de adevăr. E un film ca un basm, potrivit pentru toată familia.

Una dintre cele mai așteptate lansări ale începutului de vară, în materie de blockbusters, este „Masters of the Universe”, noua adaptare a universului He-Man. Nicholas Galitzine îl interpretează pe prințul Adam, care revine pe planeta Eternia după 15 ani și descoperă un regat aflat sub controlul lui Skeletor, interpretat de Jared Leto. Cu Idris Elba și Camila Mendes în distribuție, filmul este un amestec de fantasy, aventură și nostalgie pentru generațiile care au crescut cu personajele de desen animat și jucăriile create în anii ’80.