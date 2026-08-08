Weekend trending în București, 8-9 august: Nick Cave în Buftea, seară turcească la berărie și Back to the Future pe ringul de dans

Al doilea sfârșit de săptămână din august vine cu unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale verii, Summer Well, dar cu mai puține concerte sau petreceri. Chiar și așa, cei care rămân în București au de unde alege dacă vor să iasă prin oraș, mai ales că e ceva mai gol decât de obicei.

Pentru cafeaua de specialitate poți merge la TOMO (Nicolae Beldiceanu 1), un loc care au apărut recent pe harta cafelei de specialitate din București și are toate șansele să devină unul dintre acele spații care-și creează rapid o comunitate. Interiorul este amenajat ca un living luminos, într-un stil minimalist, iar cafeaua este preparată din boabe de la NOMONYM Coffee Roastery. Pe lângă espresso și flat white, găsești și câteva produse de panificație care să meargă bine lângă ce ai în ceașcă.

O altă cafenea nou deschisă este Fico (Intrarea Gliei 18), care stă retrasă de agitația din jurul Herăstrăului, dar destul de aproape cât să poți merge de aici la o plimbare prin parc. Poți începe dimineața cu un espresso, continua cu un brunch și ajunge, fără prea multe calcule, la un cocktail. De menționat că vei găsi aici multe opțiuni pentru brunch, care sunt de asemenea și instagramabile. Dacă te nimerești în timpul săptămânii, poate fi locul perfect pentru a lucra remote.

Dragoș Mihăilă a încercat un nou italienesc din oraș, Ristorante Cipollini (Iancu Căpitanu 40). „Un restaurant spațios, curat și aerisit cu o terasă generoasă și umbrită poziționată undeva în spate. Mobilierul pare moștenit de la restaurantul african cu mici îmbunătățiri pe ici, pe colo: niște corpuri de iluminat mai acătării, veselă și sticlărie mai nouă și fețe de masă mai răsărite. Chelnerița (foarte mișto, apropo) a povestit că terasa poate fi închiriată și pentru evenimente (cred că și restaurantul)”, scrie Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

Capul de afiș al weekendului este, fără îndoială, Summer Well, care revine între 7 și 9 august la Domeniul Știrbey din Buftea, locul unde festivalul se desfășoară încă de la prima ediție. Pentru ediția aniversară cu numărul 15, organizatorii au adus un line-up în care se regăsesc Nick Cave & The Bad Seeds, Palaye Royale, Charlotte Cardin, Two Feet, Noga Erez, Jalen Ngonda, Nu Genea, Nation of Language, Yasmin Hamdan și alte nume din zona alternativă și indie.

Dincolo de concerte, festivalul va fi împânzit cu instalații de artă, expoziții, zone de relaxare și o ofertă generoasă de mâncare. Un abonament pentru zilele de 8 și 9 august costă 466 de lei.

Sâmbătă seara la Hard Rock Cafe, trupa FunHouse urcă pe terasă cu un repertoriu construit din hituri reinterpretate și mash-up-uri, iar accesul este gratuit, pe bază de rezervare.

Tot fără bilet și tot sâmbătă, Berăria H propune o Seară Turcească alături de Elfyn Band, cu muzică live și preparate inspirate din bucătăria orientală.

Pentru cei care preferă cluburile, Control împarte seara de sâmbătă în două. În Berlin Room are loc Dirty Disco, cu Eugen Rădescu la pupitru și o selecție de piese pop, disco și guilty pleasures, în timp ce Front Room îi aduce pe Călin și 0vE, într-o noapte dedicată electro, indie dance și italo disco. Intrarea costă 50 de lei.

Tot sâmbătă, Platforma Wolff găzduiește o nouă ediție Superluminal, cu Noizar, Matthias și Ancut. Programul se întinde de la apus până dimineață, iar biletele costă 45 de lei în avans și 50 de lei la intrare.

Dacă nostalgia anilor ’80 și ’90 este mai convingătoare decât muzica electronică, B52 The Club organizează petrecerea „Back To The Future”, cu hituri pop și dance din ultimele decenii și muzică pusă de Bogdan Nicolescu. Intrarea este 25 de lei.

În zona Amzei, Alt/Loc (cea mai nouă terasă din oraș, ți-am zis de ea de weekendul trecut) continuă serile dedicate muzicii electronice. Sâmbătă, de la ora 19.00, Didier Chifan și Bogdan Marin propun un set construit în jurul electro, synth-pop și EBM, care continuă până târziu în noapte.

Pentru o seară mai relaxată, Lloyd’s Comedy Club vine cu un concept diferit. „Comedianți la Terapie” este un spectacol de improvizație în care Cătălin Răileanu joacă rolul unui psiholog, iar publicul asistă la o ședință de terapie fictivă cu un comediant. Intrarea este liberă.

Duminică, fanii metalului sunt așteptați la Encore Club. Emerald, formația de symphonic metal din Brașov, și Eternasy, o trupă tânără de heavy metal din Târgoviște, concertează de la ora 20.00. Biletul costă 53 de lei.

Tot duminică, Berăria H schimbă registrul și aduce Taraful lui Florică pe terasa de lângă lac. Programul include cântece din repertoriul Mariei Tănase, Fărâmiță Lambru și Romica Puceanu, într-un concert cu acordeon, țambal, vioară și contrabas. Accesul este gratuit.

Weekendul se încheie la Control cu o nouă ediție Corp.Cast, eveniment dedicat culturii de club. De această dată, Admina, von Bülove și Xena sunt responsabili de coloana sonoră a serii, într-o selecție care trece prin house, breaks și electronică experimentală. Intrarea este liberă.

Teatru & film

Dacă ești în căutarea unei piese de teatru, sâmbătă seară, Teatrul Roșu propune „Jocuri de putere”, un spectacol de comedie construit ca un serial teatral, alcătuit din mai multe povești scurte inspirate din dramaturgia americană contemporană. Personajele trec prin birouri de corporație, secții de poliție sau agenții de talente, iar raporturile de autoritate se schimbă constant, odată cu rolurile interpretate de actori. Distribuția îi reunește pe Paul Ipate, Eduard Adam, Delia Riciu și Doina Antohi, care semnează și adaptarea și regia spectacolului. Reprezentația începe la ora 19:30, durează o oră și 35 de minute, fără pauză, și este recomandată spectatorilor peste 14 ani.

Din acest weekend în cinematografe poate fi vizionat „Omul cu înghețata mortală” (Ice Cream Man), noul film semnat de Eli Roth, unul dintre regizorii cunoscuți pentru producțiile sale horror. Povestea pornește de la un aparent banal vânzător de înghețată, ale cărui produse îi transformă pe copiii care le consumă în ucigași lipsiți de orice urmă de inocență.

Tot în acest weekend intră în cinematografe și animația „The Pout-Pout Fish”, destinată publicului de toate vârstele. Filmul urmărește aventura lui Mr. Fish și a micului dragon de mare Pip, care pornesc în căutarea legendarului „Shimmer”, un artefact despre care se spune că poate îndeplini orice dorință. Călătoria lor prin lumea subacvatică este plină de obstacole și întâlniri neașteptate.