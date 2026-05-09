Weekend trending în București, 9-10 mai: pleșcăviță și viking metal, întâlniri cu astronauți și grătar lângă piscină, Mortal Kombat și Mesia

E un weekend cu soare, nori, un pic de ploaie anunțată, dar și restricții de trafic în oraș și destule evenimente cât să ne țină ocupați pe toată durata celor două zile. Avem jumătate de maraton, un festival de street food, concerte de metal nordic, techno sau muzică lăutărească și multe multe altele.

Cafeaua de specialitate o poți bea, chiar e recomandat cu vremea frumoasă de afară, pe terasa de la Almond Cafe (Căpitan Gh. Demetriade 10). Cafeneaua se află în incinta Grădinii Olovina, iar Parcul Kiseleff este la o aruncătură de băț. Găsești aici și sandvișuri sau produse de patiserie care să meargă de minune alături de cafea.

Pentru brunch o idee bună pentru acest weekend este Simbio (Negustori 26). Asta și pentru că mica terasă din spatele superbei clădiri este acum în plină renaștere, adică verde și cu copacii înfloriți. Ai și umbră și răcoare (dacă cumva se face prea cald), grație gutuilor sub a căror ramuri se află mesele. E recomandat să-ți faci rezervare din timp, pentru că brunch-ul de aici e la mare căutare.

În schimb, dacă ești în căutarea unui burger balcanic, Dragoș Mihăilă a testat de curând restaurantul sârbesc Trafika (Mihai Eminescu 248). „Prețuri rezonabile și porții imense. Poate prea mari. Din meniu se remarcă preparatele pe nume Prebanac și Plescavița. Prebanacul e fasolea lor scăzută cu coaste de porc sau fasole prăjită cum îi spune-n Moldova. N-am comandat. Am luat în schimb o plescaviță pe care l-am rugat să mi-o facă exact așa cum o mănâncă belgrădenii și niște pulpă de oaie gătită lent timp de 5 ore cu sos ușor de măsline, plus o prăji cu vișine. Nu puteam alege mai bine, îți zic”, scrie Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

În cazul în care te gândești să faci un picnic în Cișmigiu, cei de la The Bagel Bar (Regina Elisabeta 59) au anunțat că acum au în meniu și kit-uri de picnic, care conțin tot ce trebuie.

https://www.instagram.com/p/DYCF-cjDJjz

Evenimente

Cum scriam mai sus, în oraș se întâmplă și în acest weekend multe. La Quantic, seara de sâmbătă e rezervată fanilor metalului cu rădăcini în mitologie și folclor. Suedezii de la Thyrfing revin la București și aduc cu ei amestecul lor de Viking Metal și influențe nordice dark, într-un concert completat de Bucovina și Ashaena. Biletele costă 85 de lei în varianta early bird, 100 de lei în presale și 130 de lei în ziua concertului.

Tot sâmbătă, la 14th LANE, Simion Bogdan Mihai propune o seară cu muzică lăutărească și cu poveștile care vin la pachet cu ea. „O seară în care tradiția nu stă cuminte, ci te prinde de mână și te pune pe ritm. De la doina care strânge inima, până la sârba care o dezleagă, fiecare cântec vine cu povestea lui și cu un strop de magie. Iar ca să fie petrecerea pe deplin, te așteaptă preparatele noastre rafinate din meniul À La Carte și vinuri care încălzesc vorba și buna dispoziție”, scriu organizatorii. Biletele costă 120 lei.

În Encore Club, duminică seară continuă seria concertelor dedicate scenei metal alternative locale. Angst, Aetheria și Collapse împart line-up-ul unui eveniment care-și trece publicul prin nu-metal, metalcore și alternative metal. Accesul costă 30 de lei.

Platforma Wolff închide sezonul indoor cu o noapte care îi aduce împreună pe Keras, Teodor Ghiță și Mianda. Pentru publicul fidel circuitului de muzica underground, numele lui Keras nu mai are nevoie de multe explicații: DJ-ul italian apare constant în line-up-urile unor petreceri europene importante din zona techno și electro. Intrarea costă 40 de lei, iar petrecerea începe la ora 22:00 și continuă până dimineață.

Tot în zona muzicii electronice, Control Club îl aduce pe FUTURE.666 în Berlin Room, alături de MARIEEEA și Ana Satana. FUTURE.666 vine din zona techno-ului accelerat și dens care domină cluburile europene în ultimii ani, iar seara promite exact tipul de set construit pentru a-și ține publicul în priză până dimineață. Intrarea costă 50 de lei.

La Sala Luceafărul, Fără Zahăr marchează duminică 25 de ani de existență cu spectacolul „Nunta de Argint”. Deci, știi unde să mergi pentru o porție de folk alternativ ironic și observație socială cu umor sec și refrene arhicunoscute rost. Biletele costă între 70 și 130 de lei, în funcție de categorie.

Bosquito continuă seria concertelor de duminică seară, de această dată la Hard Rock. Biletele pornesc de la 109 lei pentru acces fără loc în fața scenei și ajung la 159 de lei pentru loc la masă.

Control Club găzduiește în acest weekend și o nouă ediție a târgului de viniluri organizat de Fonoteca Paradis și Cutia de Rezonanță. Două zile în care colecționarii și curioșii pot răscoli printre discuri de hip-hop, punk, electronică, indie sau rock alternativ. De la 12:00, fără taxa de intrare.

Bucharest Half Marathon este cel mai mare eveniment de alergare de primăvară din România și anul acest are loc în zilele de 9 – 10 mai. Bucharest Half Marathon are o cursă principală de 21 km (semimaraton), plus curse de 10 km, ștafetă și o cursă populară de 2,5 km, care se desfășoară pe traseu urban, plat și rapid, prin inima orașului. Se va alerga pe Kiseleff, Buzești, Bulevardele Unirii și Basarabia, dar și pe alte străzi. Programul complet și traseele le găsești pe b365.ro.

La Muzeul Național al Țăranului Român continuă seria târgurilor tradiționale. „Piața Țărănească și Meșter(Ești)!” aduce în acest weekend meșteșugari, produse alimentare și obiecte vechi sau ii, ceramică, icoane, dulciuri de casă, mâncare gătită pe loc și multe standuri care transformă curtea muzeului într-un amestec de bâlci urban și piață tradițională. Intrarea este liberă.

La Grădina Floreasca, weekendul vine cu deschiderea neoficială a sezonului de stat la piscină și dans în aer liber. Organizatorii anunță pentru al doilea weekend din luna mai: grătar, DJ set-uri și zile lungi petrecute afară. Intrarea este liberă.

Rondul Kiseleff găzduiește ediția aniversară de 10 ani a Bucharest Street Food Festival. După toate obiecțiile cetățenilor care locuiesc în zona, Primarul Municipiului București a anunțat că evenimentele de aici se vor desfășura fără scene și muzică dată tare. Deci, va fi o ediție mai liniștită. Ceea ce nu e rău. Intrarea este liberă.

În campusul Politehnicii are loc POLI SpaceFEST 2026, probabil cel mai mare eveniment local dedicat explorării spațiale. Programul include întâlniri cu astronauți și specialiști internaționali, expoziții și demonstrații tehnologice, într-un format gândit pentru copii, dar și pentru publicul de toate vârstele curios de industria spațială și cercetare.

Poți pune punct weekendului într-o notă clasică la Ateneul Român, unde duminică Camerata Regală marchează Ziua Regalității printr-un concert cu Liviu Prunaru și dirijorul Sergey Simakov. Programul include Mozart și Beethoven. Biletele costă între 99 – 299 lei.

Teatru & film

Pentru cei în căutarea unei piese de teatru despre care povestești o săptămână, avem trei recomandări pentru acest weekend.

La Teatrul Evreiesc de Stat se joacă sâmbătă, de la 19:00, piesa „Mesia” de Martin Sherman, în regia lui Andrei Măjeri, o montare care pornește dintr-un episod istoric al secolului al XVII-lea pentru a vorbi despre fanatism, disperare și nevoia oamenilor de a proiecta salvarea într-o figură providențială. Povestea urmărește o comunitate evreiască dintr-un sat aflat la granița dintre Polonia și Ucraina, care își pune speranțele într-un rabin considerat Mesia. Biletele costă 66-77 lei.

La Bulandra se joacă duminică, de la 19:00, piesa „Meșteșugul vieții” de Hanoch Levin. Felix Alexa construiește povestea unui cuplu ajuns în punctul în care rutina, resentimentele și nefericirea devin imposibil de ignorat. Spectacolul balansează constant între comic și amar, iar distribuția cu Răzvan Vasilescu, Dana Dogaru și Dan Aștilean ține foarte bine ritmul acestui balans. Prețul biletelor începe de la 40 lei.

La Excelsior, se joacă „Solaris”, adaptarea lui David Greig după romanul lui Stanisław Lem. Regizorul Bobi Pricop transformă povestea science-fiction într-un spectacol despre memorie, vinovăție și imposibilitatea comunicării reale. Montarea folosește video design, muzică originală și o estetică apropiată de cinema, dar păstrează în centru relația dintre personaje și întrebările incomode pe care le aduce planeta Solaris. Biletele au prețuri între 50 și 100 lei. Iar piesa se joacă de două ori sâmbătă (15:00 și 19:00) și o dată duminică (11:00).

În cinematografe intră „Mortal Kombat II”, continuarea noii serii inspirate de celebra franciză de jocuri video. Filmul îl aduce în prim-plan pe Johnny Cage, interpretat de Karl Urban, într-o poveste construită în jurul confruntării cu Shao Kahn și a turneului care decide soarta lumilor din universul Mortal Kombat. Regizorul Simon McQuoid păstrează formula primului film: lupte cu o coregrafie spectaculoasă, mult fan service pentru publicul care a crescut cu jocurile video și o distribuție care îi readuce pe ecran pe Hiroyuki Sanada, Joe Taslim și Tadanobu Asano.

„Orwell: 2+2=5” urmărește ultimele luni din viața lui George Orwell, în perioada în care scria „1984”. Documentarul explorează felul în care au apărut concepte precum Big Brother, Newspeak sau Doublethink și încearcă să le pună în legătură cu prezentul politic și social. E un documentar care te va îngrozi, pentru că-ți va arăta cum distopiile imaginate de Orwell se întâmplă în prezent.

„The Sheep Detectives” pornește de la o premisă absurdă și foarte… britanică: un grup de oi încearcă să rezolve crima ciobanului care le citea seară de seară romane polițiste. Filmul combină misterul clasic cu umorul sec și antropomorfizarea animalelor, într-o formulă care amintește pe alocuri de animațiile și comediile excentrice britanice din ultimii ani, dar și de Miorița noastră.

Un alt documentar care merită văzut în perioada asta este „Iron Maiden: Burning Ambition”. Filmul se folosește de arhivele oficiale ale trupei pentru a reconstrui cei aproape 50 de ani de existență Iron Maiden, de la începuturile scenei britanice heavy metal până la statutul de fenomen global. Apar atât membrii trupei, cât și muzicieni sau fani cunoscuți, inclusiv Lars Ulrich și Javier Bardem, iar documentarul insistă mai ales pe relația extrem de loială dintre Iron Maiden și publicul lor. Unde mai pui că pe 28 mai, trupa Iron Maiden va susține un concert pe Arena Națională.