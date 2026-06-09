Wizz Air, anunț cu câteva zile înainte să înceapă primul val de vacanțe în România. Inaugurare oficială

Principala companie aeriană low-cost din România anunță astăzi inaugurarea completă a tuturor rutelor sale de vară din România către insulele grecești. Anunțul vine cu doar câteva zile înainte de începerea vacanței de vară, pe 20 iunie.

Potrivit unui comunicat al companiei, Wizz Air operează 10 rute către șase insule din Grecia, inclusiv Cefalonia.

Wizz Air zboară către insulele grecești din trei orașe din România – București, Cluj-Napoca și Timișoara, iar tarifele pornesc de la doar 129 RON.

Wizz Air a dat startul la șase rute din București Otopeni către unele dintre cele mai căutate destinații insulare din Grecia: Cefalonia, Corfu, Heraklion (Creta), Mykonos, Santorini și Zakynthos.

Din Cluj-Napoca, Wizz Air zboară către Corfu, Heraklion și Zakynthos, iar pasagerii care pleacă din Timișoara au zboruri directe către Zakynthos în 2026, una dintre cele mai frumoase insule din Marea Ionică.