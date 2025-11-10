Wizz Air lansează o nouă opțiune la cumpărarea unui bilet – Nu mai trebuie să decizi din timp

Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează o nouă opțiune la cumpărarea unui bilet.

Cu opțiunea Flexible Travel Partner, pasagerii își pot rezerva următoarea escapadă fără să fie nevoiți să decidă din timp cine îi va însoți.

Cu alte cuvinte, de acum îți poți planifica vacanța înainte de a decide cine merită locul la geam, arată compania.

Citiți articolul integral pe Profit.ro.