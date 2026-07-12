Zborul secret care a salvat dolarul

Avionul aterizează la Jeddah în căldura sufocantă a verii saudite. Erau 38 de grade afară, dar se resimțeau ca 40. Nu există camere de televiziune, nicio declarație, nicio ceremonie oficială.

Pentru majoritatea oamenilor, aceasta era doar o misiune diplomatică de la Washington venită în Orientul Mijlociu.

În realitate, cele două persoane care coboară scările aeronavei cară în valize ceva mult mai mare decât o servietă cu documente de negociere.

Noul secretar al Trezoreriei Statelor Unite, William Simon, și adjunctul său, Jerry Parsky, au primit una dintre cele mai sensibile misiuni ale Războiului Rece. Dacă eșuează, puterea economică a Statelor Unite va fi zdruncinată. Dacă reușesc, vor schimba economia globală pentru decenii întregi.

În iulie 1974, Nixon i-a trimis pe cei doi într-o misiune secretă în Arabia Saudită pentru a pune la punct detaliile a ceea ce a devenit ulterior petrodolarul.

Operând în strânsă coordonare cu secretarul de stat american Henry Kissinger, Simon a petrecut patru zile la Jeddah, un oraș de pe coasta Mării Roșii a Arabiei Saudite, întâlnindu-se cu omologii saudiți.

Miza nu putea fi mai mare. Viitorul dolarului american, sănătatea economiei americane și înlocuirea influenței americane cu cea sovietică în Orientul Mijlociu erau toate în pericol.

Înțelegerea pe care a oferit-o Simon a fost simplă.

Saudiții ar fi de acord să stabilească prețul petrolului în dolari și să reinvestească acești dolari în titluri de trezorerie americane și în depozite în eurodolari la băncile americane. (Eurodolarii se referă pur și simplu la dolarii americani deținuți de băncile din afara SUA.)

În schimb, SUA ar fi de acord să vândă arme avansate Regatului. Întorsătura finală a fost că băncile americane aveau să „recicleze” petrodolarii sub formă de împrumuturi către piețele emergente din America Latină, Asia de Sud și Africa.

La rândul lor, aceste țări ar cumpăra exporturi din SUA, Europa și Japonia, iar asta ar relansa creșterea globală și ar spori cererea de petrol.

A fost situația din care toată lumea avea de câștigat.

Saudiții au obținut arme, investiții sigure, prețuri ridicate la petrol și o cerere crescută pentru petrolul lor.

SUA au obținut finanțare prin datorii, vânzări de arme, o influență sporită în Orientul Mijlociu și un rol dominant pentru dolarul american în rezervele internaționale.

Odată ce prețul petrolului ar fi fost stabilit în dolari americani, fiecare țară din lume ar fi avut nevoie de dolari americani, pentru că toate aveau nevoie de petrol.

Așa s-a născut „petrodolarul”

Consecințele au fost uriașe. Întrucât aproape tot comerțul internațional cu petrol se desfășoară în dolari, toate țările lumii sunt obligate să mențină rezerve semnificative de monedă americană.

Băncile centrale își măresc rezervele valutare în dolari.

Guvernele cumpără obligațiuni americane. Tranzacțiile internaționale trec prin sistemul financiar american.

Dolarul câștigă o nouă bază de sprijin. Astfel a fost stabilit termenul „petrodolar”, care avea să domine literatura economică în deceniile următoare.

Puterea invizibilă a Americii

Acest sistem oferă Statelor Unite un avantaj unic. Se pot împrumuta mai ieftin decât orice altă țară, deoarece cererea de obligațiuni americane rămâne constant ridicată.

Acestea pot finanța deficite mari fără a se confrunta cu presiunile cu care s-ar confrunta orice altă economie. Și, cel mai important, câștigă o influență enormă asupra sistemului financiar global.

Atâta timp cât petrolul este cumpărat în dolari, moneda americană rămâne inima economiei globale.

Îndoielile de astăzi

După mai bine de cincizeci de ani, sistemul petrodolarilor este încă un pilon cheie al economiei internaționale, deși dominația sa nu mai este considerată de la sine înțeleasă.

China promovează din ce în ce mai mult tranzacțiile în yuani. Rusia încearcă să limiteze utilizarea dolarului în comerțul internațional.

Țările BRICS discută mecanisme alternative de plată, în timp ce chiar și Arabia Saudită pare mai dispusă ca niciodată să ia în considerare acorduri în alte monede.

Cu toate acestea, dolarul domină încă rezervele valutare globale și majoritatea tranzacțiilor energetice internaționale.

Și toate acestea, după o misiune secretă la Jeddah. Un acord despre care puțini au știut ani de zile.

Și o decizie care nu doar a salvat dolarul, ci a remodelat modul în care funcționează economia globală până în ziua de azi.

Inițial, acordul cu petrodolari a funcționat bine.

În cele cinci luni de la finalizarea acordului, dolarul american a crescut cu 4,6%.Apoi, în 1977 a început un declin precipitat. Până în octombrie 1978, indicele dolarului american scăzuse cu aproape 13% față de maximul din 1975.

Arabia Saudită a considerat această scădere rapidă a dolarului american o încălcare a acordului petrodolari. A ripostat prin dublarea prețului petrolului între aprilie 1979 și aprilie 1980.

Încă o dată, economia SUA a intrat în recesiune, iar americanii au așteptat la cozi lungi pentru a obține benzină. Acordul cu petrodolari părea să se destrame după doar patru ani.

În acea vreme Jimmy Carter era președinte, iar Kissinger și Simon părăsiseră guvernul pentru a urma cariere private.

Totuși, acordul cu petrodolari era prea important pentru saudiți și SUA pentru a fi ignorat. Președintele Carter a salvat situația numindu-l pe Paul Volcker în funcția de președinte al Rezervei Federale în august 1979.

Volcker a pornit imediat spre salvarea dolarului prin creșterea ratelor dobânzilor de la 11%, când a preluat funcția, la un maxim de 19% în 1981. A fost o soluție dură pentru economia SUA, dar a funcționat.

Inflația a scăzut de la 15% în 1980 la 4% până la sfârșitul anului 1982. Indicele dolarului american al Rezervei Federale a crescut de la 84,13 în octombrie 1978 la 92,48 în noiembrie 1980, cam la nivelul de la începutul tranzacției cu petrodolari.

Ceea ce s-a întâmplat în continuare a asigurat succesul tranzacției cu petrodolari pentru următorii 30 de ani.

Perioada anilor 1980 a fost perioada de glorie a „Regelui Dolar”.

Surse folosite: FED, Naftemporiki, https://daily.fattail.com.au/, Rene Sedillot – Istoria petrolului.